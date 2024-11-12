GoldenCrown EA

Black Crown EA

Il Golden Crown EA è stato progettato per affrontare le sfide delle Prop Firms con la sua strategia di breakout e i meccanismi di filtraggio avanzati. Sviluppato appositamente per la coppia XAU/USD (oro), questo Expert Advisor ora integra filtri basati su notizie, RSI e medie mobili (MA) per migliorare la sua precisione e adattabilità alle mutevoli condizioni di mercato. Con una gestione del rischio robusta e ingressi di breakout precisi, garantisce il rispetto delle rigorose esigenze delle Prop Firms massimizzando al contempo la redditività nei mercati ad alta liquidità.

RiskPercent = 2: Percentuale di rischio per ogni operazione (ad esempio, su un conto di 1000 $, il 2 % di rischio sarebbe 20 $).

Timeframe = 1Hr: Testabile su altri timeframe in base alla strategia.

Take Profit (percentuale) = 10: Si consiglia di mantenere questo valore per ottenere i migliori guadagni.

Stop Loss (percentuale) = 0,05: Fortemente consigliato, ma può essere regolato se necessario.

Trailing Stop (percentuale) = 0,025: Distanza dal prezzo di ingresso per il Trailing Stop (fortemente consigliato per proteggere i guadagni).

Trailing Stop Trigger (percentuale) = 0,03: Prezzo al quale il Trailing Stop viene attivato (fortemente consigliato).

BarsN = 5: Fortemente consigliato. Numero di barre utilizzate per trovare i livelli di prezzo utilizzando i massimi e i minimi.

OrderDistPoint = 1000: Distanza tra gli ordini in punti.

ExpirationBars = 100: Numero di barre dopo le quali un ordine scade. Ad esempio, un ordine scade dopo 100 barre (100 ore su un grafico orario).

Set Max Trades = 5: Numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente.

SHinput: Ora di inizio del trading.

EHinput: Ora di fine del trading.

InpMagic: Imposta un numero magico unico per l'EA in modo che interagisca solo con gli ordini e le posizioni che ha aperto.

NewsFilterEnabled (True/False): Attiva o disattiva il filtro per le notizie.

NewsImpactLevel (1-3): Livello di impatto delle notizie (1 per basso impatto, 3 per alto impatto). L'EA evita di fare trading durante eventi di notizie con un impatto maggiore del livello impostato.

Select Separator for News: Scegli il separatore per gli eventi di notizie (Virgola = 0, Punto e virgola = 1).

KeyNews: Elenco delle parole chiave degli eventi di notizie (ad esempio, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") che fanno evitare il trading.

NewsCurrencies: Valute monitorate dall'EA (ad esempio, "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: Numero di giorni per i quali l'EA cerca eventi di notizie passati.

StopBeforeMin = 30: Numero di minuti prima di un evento di notizie durante i quali l'EA smette di fare trading.

StartTradingMin = 30: Numero di minuti dopo un evento di notizie prima che l'EA riprenda a fare trading.

RSI_Period (14): Periodo del RSI (generalmente 14).

RSI_OverboughtLevel (80): Livello di ipercomprato del RSI. L'EA evita le posizioni lunghe quando il RSI è superiore a questo livello.

RSI_OversoldLevel (20): Livello di ipervenduto del RSI. L'EA evita le posizioni corte quando il RSI è inferiore a questo livello.

MA_FilterEnabled (True/False): Attiva o disattiva il filtro per la media mobile.

MA_Period (200): Periodo della media mobile.

MA_Type (SMA/EMA): Tipo di media mobile utilizzata (SMA = Media Mobile semplice, EMA = Media Mobile esponenziale).

Ottimizzato per le Prop Firms: Progettato per soddisfare i requisiti rigorosi delle Prop Firms, con un focus sulla gestione del rischio e una crescita stabile.

Strategia di breakout con filtro avanzato: Utilizza notizie, RSI e MA per migliorare la precisione delle operazioni su XAU/USD. Filtro notizie: Evita il trading durante eventi con impatto elevato. Filtro RSI: Evita il trading in mercati ipercomprati o ipervenduti. Filtro MA: Garantisce che il trading segua la tendenza del mercato.

Opzioni avanzate di gestione del rischio: Regola la percentuale di rischio per un controllo preciso dell'esposizione.

Stop trailing e Take Profit automatici: Proteggi i guadagni con Stop trailing personalizzati e livelli di Take Profit.

Controllo dell'orario di trading e dei timeframe: Regola gli orari di trading per una migliore performance di mercato.

Scadenza degli ordini e limiti di posizione: Rispetta le regole delle Prop Firms, inclusi la scadenza degli ordini e le restrizioni sulle posizioni.

Il Golden Crown EA rileva le opportunità di breakout analizzando i massimi e i minimi storici sul grafico XAU/USD. Pone ordini di acquisto e vendita su livelli di prezzo significativi, supportati da Stop trailing dinamici e filtri avanzati (notizie, RSI, MA). Questi filtri garantiscono che il trading avvenga in condizioni di mercato favorevoli, aumentando la precisione e permettendo ai trader di ottenere guadagni regolari nelle sfide delle Prop Firms.

Con le sue funzionalità avanzate, il Golden Crown EA è la soluzione ideale per i trader che desiderano massimizzare i guadagni rispettando al contempo i rigorosi requisiti delle Prop Firms.