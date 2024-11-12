GoldenCrown EA

Golden Crown EA 是一款专为通过 prop firm 挑战设计的专家顾问，通过其突破策略和高级过滤机制，确保能够精准执行交易。该专家顾问专门针对黄金（XAU/USD）交易对设计，并且现在加入了新闻、RSI 和移动平均（MA）过滤器，增强了其准确性并适应不断变化的市场环境。凭借强大的风险管理和精准的突破进场策略，它能够确保在严格的交易要求下，最大化高流动性市场中的盈利。

最佳输入设置
  • RiskPercent = 2：每笔交易的风险百分比（例如，在1000美元的账户上2%的风险为20美元）。
  • Timeframe = 1Hr：您可以根据策略在其他时间框架上进行测试。
  • Take Profit (百分比) = 10：最好保持10%的利润，以获得最大利润（强烈推荐）。
  • Stop Loss (百分比) = 0.05：强烈推荐，但您可以根据需要进行调整。
  • Trailing Stop (百分比) = 0.025：从价格起始点的止损点距离（强烈推荐以实现最大利润）。
  • Trailing Stop Trigger (百分比) = 0.03：止损触发的价格（强烈推荐）。
  • BarsN = 5：强烈推荐。在查找最高价和最低价时，使用的蜡烛数量来确定价格区间。
  • OrderDistPoint = 1000：订单之间的距离（以点为单位）。
  • ExpirationBars = 100：定义待处理订单的过期时间。例如，设置为100时，待处理订单将在100根K线（100小时）后过期。
  • Set Max Trades = 5：设置最大同时开启的交易数量。例如，如果设置为1，则每个买入或卖出订单只允许有一笔仓位，从而限制同时开启的最大交易数。
  • SHinput：开始交易的时间（小时）。
  • EHinput：停止交易的时间（小时）。
  • InpMagic：为EA定义的唯一魔术数字。魔术数字用于区分不同的专家顾问，并确保EA只与它所打开的订单和头寸进行互动。
附加高级新闻过滤
  • NewsFilterEnabled (True/False)：启用或禁用新闻过滤器。
  • NewsImpactLevel (1-3)：对新闻事件的敏感度（1为低影响，3为高影响）。EA将在此级别以上的事件中避免交易。
  • Select Separator for News：选择新闻事件的分隔符（逗号=0，分号=1）。
  • KeyNews：包含关键词的逗号分隔字符串（例如，“NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS”）用于避免在特定新闻事件发生时交易。
  • NewsCurrencies：要关注的货币（例如，“USD, JPY, EUR, GBP”）。
  • DaysNewsLookup = 100：EA会回溯多少天寻找新闻事件，默认是100天。
  • StopBeforeMin = 30：EA会在重大新闻事件前停止交易的时间，单位为分钟。例如，设置为30时，EA将在新闻发布前30分钟停止交易。
  • StartTradingMin = 30：EA会在新闻事件后开始重新交易的时间，单位为分钟。例如，设置为30时，EA将在新闻发布后30分钟恢复交易。
附加RSI过滤
  • RSI_Period (14)：用于计算相对强弱指数（RSI）的周期，通常设置为14。
  • RSI_OverboughtLevel (80)：超过此水平市场被认为是超买的。EA将避免在RSI超过该水平时进行多头交易。
  • RSI_OversoldLevel (20)：低于此水平市场被认为是超卖的。EA将避免在RSI低于该水平时进行空头交易。
附加移动平均过滤
  • MA_FilterEnabled (True/False)：启用或禁用基于移动平均的过滤器。
  • MA_Period (200)：定义移动平均线的周期。
  • MA_Type (SMA/EMA)：定义使用的移动平均类型（SMA：简单移动平均线，EMA：指数加权移动平均线）。
主要特点
  • Prop Firm Challenge优化：旨在满足严格的prop firm要求，专注于控制风险和稳定增长。
  • 突破策略与高级过滤器：利用新闻、RSI 和 MA 策略，提升XAU/USD的交易精度。
    • 新闻过滤器：避免在重大新闻事件期间进行交易，减少市场波动的风险。
    • RSI过滤器：分析市场动量，避免超买或超卖情况。
    • MA过滤器：确保交易符合整体市场趋势。
  • 高级风险管理：可调节的风险百分比，确保严格控制交易暴露，特别适合评估阶段。
  • 自动化的Trailing Stop和Take Profit：自适应的Trailing Stop保护利润，并且可定制的Take Profit设置有效锁定收益。
  • 时间框架和交易时段控制：可调整的交易时段和时间框架，确保最佳市场表现。
  • 订单过期与交易限制：内置功能，确保符合prop firm规则，包括订单过期和头寸限制。
工作原理

Golden Crown EA通过分析XAU/USD图表上的历史高点和低点，识别突破机会。它根据这些重要价格水平设定买入和卖出止损单，并利用动态Trailing Stop和高级过滤系统（新闻、RSI、MA）提供支持。这些过滤器确保避免不利的市场条件，从而提高交易精度，使交易者能够在prop firm挑战中以稳定、受控的方式实现盈利。

借助其增强的功能集，Golden Crown EA是那些希望在严格的prop firm要求下实现持续盈利的交易者的终极解决方案。

