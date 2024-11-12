GoldenCrown EA

Black Crown EA

O Golden Crown EA é projetado para dominar os desafios das prop firms com sua estratégia de rompimento e avançados mecanismos de filtragem. Este Expert Advisor, especificamente desenvolvido para o par de moedas Ouro (XAU/USD), agora incorpora filtros de Notícias, RSI e Média Móvel (MA), melhorando sua precisão e adaptabilidade às condições do mercado em constante mudança. Com uma gestão de risco robusta e entradas precisas de rompimento, ele garante que você cumpra os rigorosos critérios de negociação enquanto maximiza a rentabilidade em mercados altamente líquidos.

RiskPercent = 2: Percentual de risco por operação (por exemplo, em uma conta de 1000$, 2% de risco seria 20$).

Timeframe = 1Hr: Pode ser testado em outros intervalos de tempo, dependendo da sua estratégia.

Take Profit (porcentagem) = 10: Recomenda-se manter esse valor para obter os melhores lucros.

Stop Loss (porcentagem) = 0.05: Fortemente recomendado, mas pode ser ajustado conforme necessário.

Trailing Stop (porcentagem) = 0.025: Distância do ponto de preço para o Trailing Stop (fortemente recomendado para proteger lucros).

Trailing Stop Trigger (porcentagem) = 0.03: Preço onde o Trailing Stop será acionado (fortemente recomendado).

BarsN = 5: Fortemente recomendado. Número de barras usadas para encontrar máximos e mínimos para definir os níveis de preço.

OrderDistPoint = 1000: Distância entre as ordens em pontos.

ExpirationBars = 100: Define o número de barras após o qual uma ordem pendente expirará. Por exemplo, se configurado para 100, a ordem pendente expirará após 100 barras (100 horas no gráfico de 1H).

Set Max Trades = 5: Número máximo de ordens abertas simultaneamente.

SHinput: Hora para começar a negociar.

EHinput: Hora para parar de negociar.

InpMagic: Define um número mágico único para o EA, garantindo que ele interaja apenas com as ordens e posições que ele abriu.

NewsFilterEnabled (True/False): Ativa ou desativa o filtro de notícias.

NewsImpactLevel (1-3): Nível de impacto das notícias (1 para baixo impacto e 3 para alto impacto). O EA evitará negociações durante eventos com impacto superior ao configurado.

Select Separator for News: Selecione o separador para eventos de notícias (vírgula=0, ponto e vírgula=1).

KeyNews: Lista separada por vírgulas com palavras-chave de notícias (por exemplo, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") que o EA usará para evitar negociações durante eventos específicos.

NewsCurrencies: Moedas que o EA irá monitorar (por exemplo, "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: Número de dias para o EA buscar eventos de notícias passados.

StopBeforeMin = 30: Tempo antes de um evento de notícias, em minutos, durante o qual o EA não realizará negociações.

StartTradingMin = 30: Tempo após um evento de notícias, em minutos, para o EA retomar a negociação.

RSI_Period (14): O período do RSI usado para calcular o Índice de Força Relativa (normalmente 14).

RSI_OverboughtLevel (80): Nível de sobrecompra do RSI. O EA evitará operações de compra se o RSI for superior a este nível.

RSI_OversoldLevel (20): Nível de sobrevenda do RSI. O EA evitará operações de venda se o RSI for inferior a este nível.

MA_FilterEnabled (True/False): Ativa ou desativa o filtro baseado na Média Móvel.

MA_Period (200): O período da média móvel.

MA_Type (SMA/EMA): Tipo de média móvel usada (SMA = Média Móvel Simples, EMA = Média Móvel Exponencial).

Otimização para Desafios de Prop Firms: Atende aos rigorosos requisitos das prop firms, focando em gerenciamento de risco e crescimento constante.

Estratégia de Rompimento com Filtro Avançado: Usa notícias, RSI e MA para melhorar a precisão nas negociações de XAU/USD. Filtro de Notícias: Evita negociações durante eventos de alto impacto. Filtro RSI: Analisa o momentum do mercado, evitando condições de sobrecompra ou sobrevenda. Filtro MA: Garante que as negociações estejam alinhadas com a tendência do mercado.

Gestão Avançada de Risco: Permite ajustar o percentual de risco para um controle preciso da exposição.

Trailing Stop e Take Profit Automatizados: Protege os lucros com trailing stops adaptáveis e níveis de Take Profit configuráveis.

Controle de Horários e Intervalos de Negociação: Permite ajustar os horários para garantir a melhor performance do mercado.

Expiração de Ordens e Limitação de Negociações: Conformidade com as regras das prop firms, incluindo expiração de ordens e restrições de posições.

Golden Crown EA detecta oportunidades de rompimento analisando os pontos altos e baixos históricos do gráfico XAU/USD. Ele coloca ordens de compra e venda nos níveis de preços-chave, suportado por trailing stops dinâmicos e filtros avançados (notícias, RSI, MA). Esses filtros garantem que sejam evitadas condições de mercado desfavoráveis, aumentando a precisão das negociações e permitindo que os traders obtenham lucros consistentes nos desafios das prop firms.

Com seus recursos avançados, Golden Crown EA é a solução ideal para traders que buscam maximizar os lucros enquanto cumprem os requisitos rigorosos das prop firms.