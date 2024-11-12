GoldenCrown EA

Black Crown EA

Golden Crown EA는 Breakout 전략과 고급 필터링 메커니즘을 통해 Prop Firm의 도전 과제를 해결하도록 설계된 전문가 어드바이저입니다. 특히 XAU/USD (금) 통화를 위해 개발된 이 EA는 이제 뉴스 필터, RSI 및 이동 평균(MA)을 통합하여 시장 변화에 대한 정확도와 적응력을 향상시킵니다. 강력한 리스크 관리와 정밀한 Breakout 진입으로, 높은 유동성 시장에서 수익을 극대화하면서 엄격한 거래 요건을 충족할 수 있습니다.

RiskPercent = 2: 거래당 위험 비율 (예: 1000$ 계좌에서 2% 위험은 20$).

Timeframe = 1Hr: 전략에 따라 다른 시간 프레임에서 테스트할 수 있습니다.

Take Profit (백분율) = 10: 최적의 수익을 얻기 위해 이 값을 유지하는 것이 좋습니다.

Stop Loss (백분율) = 0.05: 강력히 권장되며 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

Trailing Stop (백분율) = 0.025: 진입 가격으로부터 Trailing Stop의 거리 (수익을 보호하기 위해 강력히 권장됩니다).

Trailing Stop Trigger (백분율) = 0.03: Trailing Stop이 작동하는 가격 (강력히 권장).

BarsN = 5: 강력히 권장됩니다. 가격 수준을 정의하기 위해 사용하는 바 수.

OrderDistPoint = 1000: 주문 간 거리(포인트 단위).

ExpirationBars = 100: 주문이 만료되는 바 수. 예를 들어, 100으로 설정하면 100개의 바(1시간 차트에서 100시간)가 지난 후 주문이 만료됩니다.

Set Max Trades = 5: 동시에 열 수 있는 최대 거래 수.

SHinput: 거래 시작 시간.

EHinput: 거래 종료 시간.

InpMagic: EA에 고유한 매직 넘버를 설정하여 EA가 열었던 주문과 포지션에만 상호작용하도록 합니다.

NewsFilterEnabled (True/False): 뉴스 필터 활성화 또는 비활성화.

NewsImpactLevel (1-3): 뉴스 영향력 수준 (1은 낮은 영향력, 3은 높은 영향력). EA는 설정된 수준보다 높은 영향력을 가진 뉴스 이벤트 동안 거래를 피합니다.

Select Separator for News: 뉴스 이벤트 구분 기호 선택 (쉼표=0, 세미콜론=1).

KeyNews: 뉴스 이벤트 키워드 목록(예: "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS")을 쉼표로 구분하여 설정하고 EA가 특정 뉴스 이벤트 동안 거래를 피하도록 합니다.

NewsCurrencies: EA가 모니터링할 통화 쌍(예: "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: EA가 과거 뉴스 이벤트를 검색하는 일 수.

StopBeforeMin = 30: 뉴스 이벤트 전 30분 동안 거래를 중지합니다.

StartTradingMin = 30: 뉴스 이벤트 후 30분이 지난 후 거래를 재개합니다.

RSI_Period (14): RSI 기간 (일반적으로 14).

RSI_OverboughtLevel (80): RSI 과매수 수준. 이 수준을 초과하면 EA는 롱 포지션을 피합니다.

RSI_OversoldLevel (20): RSI 과매도 수준. 이 수준을 하회하면 EA는 숏 포지션을 피합니다.

MA_FilterEnabled (True/False): 이동 평균 필터 활성화 또는 비활성화.

MA_Period (200): 이동 평균 기간.

MA_Type (SMA/EMA): 사용하려는 이동 평균 유형 (SMA = 단순 이동 평균, EMA = 지수 이동 평균).

Prop Firm Challenge용 최적화: Prop Firm의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되어 있으며, 리스크 관리 및 안정적인 성장에 중점을 두고 있습니다.

고급 필터를 활용한 Breakout 전략: 뉴스, RSI 및 MA를 활용하여 XAU/USD의 거래 정확도를 향상시킵니다. 뉴스 필터: 높은 영향력의 뉴스 이벤트 동안 거래를 피합니다. RSI 필터: 과매도 및 과매수 시장을 피합니다. MA 필터: 시장 트렌드에 맞춰 거래를 보장합니다.

고급 리스크 관리: 리스크 비율을 조정하여 정확한 노출 제어를 제공합니다.

자동 Trailing Stop과 Take Profit: 맞춤형 Trailing Stop으로 수익을 보호하고, 맞춤형 Take Profit 레벨을 제공합니다.

거래 시간과 시간 프레임 제어: 최적의 시장 성과를 위해 거래 시간을 조정할 수 있습니다.

주문 만료 시간과 포지션 제한: Prop Firm의 규정을 준수하며, 주문 만료 시간과 포지션 제한을 시행합니다.

Golden Crown EA는 XAU/USD 차트에서 고점과 저점을 분석하여 Breakout 기회를 감지합니다. 중요한 가격 수준에서 매수 및 매도 주문을 배치하고, 동적 Trailing Stop과 고급 필터(뉴스, RSI, MA)로 이를 지원합니다. 이 필터는 악화된 시장 상황을 피하고 거래 정확도를 높여 Prop Firm의 챌린지에서 안정적인 수익을 창출합니다.

고급 기능을 갖춘 Golden Crown EA는 Prop Firm의 엄격한 요구 사항을 충족하고 수익을 극대화하고자 하는 트레이더에게 최적의 솔루션입니다.