GoldenCrown EA

Black Crown EA

Der Golden Crown EA wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop Firms mit seiner Breakout-Strategie und fortschrittlichen Filtermechanismen zu meistern. Dieser Expert Advisor, speziell für das Währungspaar XAU/USD (Gold) entwickelt, integriert nun Nachrichtenfilter, RSI und gleitende Durchschnitte (MA), um seine Präzision und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktbedingungen zu verbessern. Mit robustem Risikomanagement und präzisen Breakout-Einstiegen sorgt er dafür, dass Sie die strengen Handelsanforderungen erfüllen und gleichzeitig die Rentabilität auf hochliquiden Märkten maximieren.

RiskPercent = 2: Prozentsatz des Risikos pro Handel (z. B. bei einem Konto von 1000 $ wären 2 % Risiko 20 $).

Timeframe = 1Hr: Kann je nach Strategie auf anderen Zeitrahmen getestet werden.

Take Profit (Prozentsatz) = 10: Es wird empfohlen, diesen Wert beizubehalten, um den besten Gewinn zu erzielen.

Stop Loss (Prozentsatz) = 0,05: Wird dringend empfohlen, kann jedoch nach Bedarf angepasst werden.

Trailing Stop (Prozentsatz) = 0,025: Abstand vom Einstiegspreis für den Trailing Stop (wird dringend empfohlen, um Gewinne zu schützen).

Trailing Stop Trigger (Prozentsatz) = 0,03: Preis, bei dem der Trailing Stop aktiviert wird (dringend empfohlen).

BarsN = 5: Wird dringend empfohlen. Die Anzahl der Balken, die verwendet werden, um die Höchst- und Tiefstwerte zur Bestimmung der Preislevels zu finden.

OrderDistPoint = 1000: Abstand zwischen den Aufträgen in Punkten.

ExpirationBars = 100: Die Anzahl der Balken, nach denen eine ausstehende Order abläuft. Zum Beispiel läuft eine Order nach 100 Balken aus (100 Stunden im 1-Stunden-Chart).

Set Max Trades = 5: Maximale Anzahl gleichzeitiger Offener Positionen.

SHinput: Startzeit des Handels.

EHinput: Endzeit des Handels.

InpMagic: Legt eine einzigartige Magic-Nummer für den EA fest, sodass er nur mit den von ihm eröffneten Aufträgen und Positionen interagiert.

NewsFilterEnabled (True/False): Aktiviert oder deaktiviert den Nachrichtenfilter.

NewsImpactLevel (1-3): Nachrichtenimpact-Level (1 für niedrigen Impact, 3 für hohen Impact). Der EA vermeidet den Handel während Nachrichtenereignissen mit höherem Impact als dem eingestellten Wert.

Select Separator for News: Wählen Sie das Trennzeichen für Nachrichtenereignisse (Komma=0, Semikolon=1).

KeyNews: Eine kommagetrennte Liste von Schlüsselwörtern für Nachrichtenereignisse (z. B. "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS"), bei deren Auftreten der EA den Handel vermeidet.

NewsCurrencies: Währungen, die vom EA überwacht werden (z. B. "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: Die Anzahl der Tage, in denen der EA nach vergangenen Nachrichtenereignissen sucht.

StopBeforeMin = 30: Zeit in Minuten, vor einem Nachrichtenereignis, in der der EA den Handel stoppt.

StartTradingMin = 30: Zeit in Minuten nach einem Nachrichtenereignis, nach der der EA den Handel wieder aufnimmt.

RSI_Period (14): Der Zeitraum des RSI (normalerweise 14).

RSI_OverboughtLevel (80): Überkaufsniveau des RSI. Der EA vermeidet Kaufaufträge, wenn der RSI über diesem Wert liegt.

RSI_OversoldLevel (20): Überverkaufsniveau des RSI. Der EA vermeidet Verkaufsaufträge, wenn der RSI unter diesem Wert liegt.

MA_FilterEnabled (True/False): Aktiviert oder deaktiviert den Moving Average-Filter.

MA_Period (200): Der Zeitraum des Moving Average.

MA_Type (SMA/EMA): Der Typ des verwendeten Moving Averages (SMA = Simple Moving Average, EMA = Exponential Moving Average).

Optimiert für Prop Firm Challenges: Entwickelt, um die strengen Anforderungen von Prop Firms zu erfüllen, mit Fokus auf Risikomanagement und stetigem Wachstum.

Breakout-Strategie mit erweitertem Filter: Nutzt Nachrichten, RSI und MA, um die Handelsergebnisse für XAU/USD zu verbessern. Nachrichtenfilter: Vermeidet den Handel während Ereignissen mit hohem Impact. RSI-Filter: Verhindert den Handel bei überkauften oder überverkauften Marktbedingungen. MA-Filter: Sichert den Handel im Einklang mit dem Markttrend.

Erweiterte Risikomanagement-Optionen: Anpassung des Risikoprozentsatzes für eine präzise Kontrolle der Exposition.

Automatisierte Trailing Stops und Take Profit: Schützt Gewinne mit anpassbaren Trailing Stops und Take Profit-Levels.

Kontrolle über Handelszeiten und Zeitrahmen: Anpassung der Handelszeiten für eine bessere Marktperformance.

Ablauf von Aufträgen und Positionslimits: Einhaltung der Regeln von Prop Firms, einschließlich Ablauf von Aufträgen und Positionsrestriktionen.

Der Golden Crown EA erkennt Breakout-Möglichkeiten, indem er historische Hochs und Tiefs auf dem XAU/USD-Chart analysiert. Er platziert Kauf- und Verkaufsaufträge an wichtigen Preislevels, unterstützt von dynamischen Trailing Stops und erweiterten Filtern (Nachrichten, RSI, MA). Diese Filter stellen sicher, dass der Handel in günstigen Marktbedingungen stattfindet, was die Präzision erhöht und es den Händlern ermöglicht, konstante Gewinne bei Prop Firm-Challenges zu erzielen.

Mit seinen fortschrittlichen Funktionen ist der Golden Crown EA die ideale Lösung für Händler, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig die strengen Anforderungen von Prop Firms erfüllen möchten.