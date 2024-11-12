GoldenCrown EA

Black Crown EA

Le Golden Crown EA a été conçu pour relever les défis des Prop Firms avec sa stratégie de breakout et ses mécanismes de filtrage avancés. Spécialement développé pour la paire XAU/USD (Or), cet Expert Advisor intègre désormais des filtres basés sur les actualités, le RSI et les moyennes mobiles (MA) pour améliorer sa précision et son adaptabilité aux conditions changeantes du marché. Avec une gestion des risques robuste et des entrées de breakout précises, il permet de respecter les exigences strictes des Prop Firms tout en maximisant la rentabilité sur des marchés à forte liquidité.

RiskPercent = 2 : Pourcentage du risque par transaction (par exemple, sur un compte de 1000 $, un risque de 2 % serait de 20 $).

Timeframe = 1Hr : Testez sur d'autres périodes de temps selon la stratégie.

Take Profit (pourcentage) = 10 : Il est recommandé de conserver cette valeur pour obtenir les meilleurs gains.

Stop Loss (pourcentage) = 0,05 : Fortement recommandé, mais peut être ajusté si nécessaire.

Trailing Stop (pourcentage) = 0,025 : Distance par rapport au prix d'entrée pour le Trailing Stop (fortement recommandé pour protéger les gains).

Trailing Stop Trigger (pourcentage) = 0,03 : Prix où le Trailing Stop est activé (fortement recommandé).

BarsN = 5 : Fortement recommandé. Le nombre de barres utilisé pour trouver les niveaux de prix en utilisant les plus hauts et les plus bas.

OrderDistPoint = 1000 : Distance entre les ordres en points.

ExpirationBars = 100 : Nombre de barres après lesquelles un ordre expirera. Par exemple, un ordre expire après 100 barres (100 heures sur un graphique horaire).

Set Max Trades = 5 : Nombre maximal de positions ouvertes simultanément.

SHinput : Heure de début du trading.

EHinput : Heure de fin du trading.

InpMagic : Définit un numéro magique unique pour l'EA afin qu'il n'interagisse qu'avec les ordres et positions qu'il a ouverts.

NewsFilterEnabled (True/False) : Active ou désactive le filtre de nouvelles.

NewsImpactLevel (1-3) : Niveau d'impact des nouvelles (1 pour faible impact, 3 pour fort impact). L'EA évite de trader pendant les événements de nouvelles ayant un impact supérieur au niveau défini.

Select Separator for News : Choisissez le séparateur des événements de nouvelles (Virgule = 0, Point-virgule = 1).

KeyNews : Liste des mots-clés des événements de nouvelles (par exemple, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") qui font que l'EA évite le trading.

NewsCurrencies : Devises suivies par l'EA (par exemple, "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100 : Nombre de jours pendant lesquels l'EA recherche des événements de nouvelles passées.

StopBeforeMin = 30 : Nombre de minutes avant un événement de nouvelles pendant lequel l'EA arrête le trading.

StartTradingMin = 30 : Nombre de minutes après un événement de nouvelles avant que l'EA reprenne le trading.

RSI_Period (14) : Période du RSI (généralement 14).

RSI_OverboughtLevel (80) : Niveau de surachat du RSI. L'EA évite les ordres d'achat lorsque le RSI est supérieur à ce niveau.

RSI_OversoldLevel (20) : Niveau de survente du RSI. L'EA évite les ordres de vente lorsque le RSI est inférieur à ce niveau.

MA_FilterEnabled (True/False) : Active ou désactive le filtre de moyenne mobile.

MA_Period (200) : Période de la moyenne mobile.

MA_Type (SMA/EMA) : Type de moyenne mobile utilisée (SMA = Moyenne mobile simple, EMA = Moyenne mobile exponentielle).

Optimisé pour les Prop Firms : Conçu pour répondre aux exigences strictes des Prop Firms, avec un accent sur la gestion des risques et une croissance régulière.

Stratégie de breakout avec filtrage avancé : Utilise les nouvelles, le RSI et la MA pour améliorer la précision des transactions sur XAU/USD. Filtre de nouvelles : Évite le trading pendant les événements à fort impact. Filtre RSI : Évite le trading lors de conditions de marché surachetées ou survendues. Filtre MA : Garantit que le trading suit la tendance du marché.

Options avancées de gestion des risques : Ajustez le pourcentage de risque pour un contrôle précis de l'exposition.

Stops suiveurs et Take Profit automatisés : Protégez vos gains avec des Stops suiveurs personnalisés et des niveaux de Take Profit.

Contrôle des horaires de trading et des périodes de temps : Ajustez les horaires de trading pour une meilleure performance du marché.

Expiration des ordres et limites de position : Respect des règles des Prop Firms, y compris l'expiration des ordres et les restrictions sur les positions.

Le Golden Crown EA détecte les opportunités de breakout en analysant les plus hauts et les plus bas historiques sur le graphique XAU/USD. Il place des ordres d'achat et de vente à des niveaux de prix importants, soutenus par des Stops suiveurs dynamiques et des filtres avancés (actualités, RSI, MA). Ces filtres garantissent que le trading se déroule dans des conditions de marché favorables, améliorant ainsi la précision et permettant aux traders d'obtenir des gains réguliers lors des défis des Prop Firms.

Avec ses fonctionnalités avancées, le Golden Crown EA est la solution idéale pour les traders souhaitant maximiser leurs gains tout en respectant les exigences strictes des Prop Firms.