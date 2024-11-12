GoldenCrown EA

Le Golden Crown EA a été conçu pour relever les défis des Prop Firms avec sa stratégie de breakout et ses mécanismes de filtrage avancés. Spécialement développé pour la paire XAU/USD (Or), cet Expert Advisor intègre désormais des filtres basés sur les actualités, le RSI et les moyennes mobiles (MA) pour améliorer sa précision et son adaptabilité aux conditions changeantes du marché. Avec une gestion des risques robuste et des entrées de breakout précises, il permet de respecter les exigences strictes des Prop Firms tout en maximisant la rentabilité sur des marchés à forte liquidité.

Paramètres d'entrée optimaux
  • RiskPercent = 2 : Pourcentage du risque par transaction (par exemple, sur un compte de 1000 $, un risque de 2 % serait de 20 $).
  • Timeframe = 1Hr : Testez sur d'autres périodes de temps selon la stratégie.
  • Take Profit (pourcentage) = 10 : Il est recommandé de conserver cette valeur pour obtenir les meilleurs gains.
  • Stop Loss (pourcentage) = 0,05 : Fortement recommandé, mais peut être ajusté si nécessaire.
  • Trailing Stop (pourcentage) = 0,025 : Distance par rapport au prix d'entrée pour le Trailing Stop (fortement recommandé pour protéger les gains).
  • Trailing Stop Trigger (pourcentage) = 0,03 : Prix où le Trailing Stop est activé (fortement recommandé).
  • BarsN = 5 : Fortement recommandé. Le nombre de barres utilisé pour trouver les niveaux de prix en utilisant les plus hauts et les plus bas.
  • OrderDistPoint = 1000 : Distance entre les ordres en points.
  • ExpirationBars = 100 : Nombre de barres après lesquelles un ordre expirera. Par exemple, un ordre expire après 100 barres (100 heures sur un graphique horaire).
  • Set Max Trades = 5 : Nombre maximal de positions ouvertes simultanément.
  • SHinput : Heure de début du trading.
  • EHinput : Heure de fin du trading.
  • InpMagic : Définit un numéro magique unique pour l'EA afin qu'il n'interagisse qu'avec les ordres et positions qu'il a ouverts.
Filtre de nouvelles avancé
  • NewsFilterEnabled (True/False) : Active ou désactive le filtre de nouvelles.
  • NewsImpactLevel (1-3) : Niveau d'impact des nouvelles (1 pour faible impact, 3 pour fort impact). L'EA évite de trader pendant les événements de nouvelles ayant un impact supérieur au niveau défini.
  • Select Separator for News : Choisissez le séparateur des événements de nouvelles (Virgule = 0, Point-virgule = 1).
  • KeyNews : Liste des mots-clés des événements de nouvelles (par exemple, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") qui font que l'EA évite le trading.
  • NewsCurrencies : Devises suivies par l'EA (par exemple, "USD, JPY, EUR, GBP").
  • DaysNewsLookup = 100 : Nombre de jours pendant lesquels l'EA recherche des événements de nouvelles passées.
  • StopBeforeMin = 30 : Nombre de minutes avant un événement de nouvelles pendant lequel l'EA arrête le trading.
  • StartTradingMin = 30 : Nombre de minutes après un événement de nouvelles avant que l'EA reprenne le trading.
Filtre RSI supplémentaire
  • RSI_Period (14) : Période du RSI (généralement 14).
  • RSI_OverboughtLevel (80) : Niveau de surachat du RSI. L'EA évite les ordres d'achat lorsque le RSI est supérieur à ce niveau.
  • RSI_OversoldLevel (20) : Niveau de survente du RSI. L'EA évite les ordres de vente lorsque le RSI est inférieur à ce niveau.
Filtre de Moyenne Mobile supplémentaire (MA)
  • MA_FilterEnabled (True/False) : Active ou désactive le filtre de moyenne mobile.
  • MA_Period (200) : Période de la moyenne mobile.
  • MA_Type (SMA/EMA) : Type de moyenne mobile utilisée (SMA = Moyenne mobile simple, EMA = Moyenne mobile exponentielle).
Caractéristiques principales
  • Optimisé pour les Prop Firms : Conçu pour répondre aux exigences strictes des Prop Firms, avec un accent sur la gestion des risques et une croissance régulière.
  • Stratégie de breakout avec filtrage avancé : Utilise les nouvelles, le RSI et la MA pour améliorer la précision des transactions sur XAU/USD.
    • Filtre de nouvelles : Évite le trading pendant les événements à fort impact.
    • Filtre RSI : Évite le trading lors de conditions de marché surachetées ou survendues.
    • Filtre MA : Garantit que le trading suit la tendance du marché.
  • Options avancées de gestion des risques : Ajustez le pourcentage de risque pour un contrôle précis de l'exposition.
  • Stops suiveurs et Take Profit automatisés : Protégez vos gains avec des Stops suiveurs personnalisés et des niveaux de Take Profit.
  • Contrôle des horaires de trading et des périodes de temps : Ajustez les horaires de trading pour une meilleure performance du marché.
  • Expiration des ordres et limites de position : Respect des règles des Prop Firms, y compris l'expiration des ordres et les restrictions sur les positions.
Comment cela fonctionne

Le Golden Crown EA détecte les opportunités de breakout en analysant les plus hauts et les plus bas historiques sur le graphique XAU/USD. Il place des ordres d'achat et de vente à des niveaux de prix importants, soutenus par des Stops suiveurs dynamiques et des filtres avancés (actualités, RSI, MA). Ces filtres garantissent que le trading se déroule dans des conditions de marché favorables, améliorant ainsi la précision et permettant aux traders d'obtenir des gains réguliers lors des défis des Prop Firms.

Avec ses fonctionnalités avancées, le Golden Crown EA est la solution idéale pour les traders souhaitant maximiser leurs gains tout en respectant les exigences strictes des Prop Firms.

Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
