GoldenCrown EA

Black Crown EA

Golden Crown EA está diseñado para dominar los desafíos de las prop firms con su enfoque estratégico de ruptura y avanzados mecanismos de filtrado. Este Asesor Experto, específicamente diseñado para el par de divisas Oro (XAU/USD), ahora incorpora filtros de Noticias, RSI y Media Móvil (MA), lo que mejora su precisión y adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado. Con una sólida gestión de riesgos y entradas de ruptura precisas, asegura que cumpla con los estrictos criterios de trading mientras maximiza la rentabilidad en mercados altamente líquidos.

RiskPercent = 2: Es el porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, en una cuenta de 1000$ el 2% es 20$).

Timeframe = 1Hr: Puede probar en otros marcos temporales según su estrategia.

Take Profit en porcentaje = 10: Se recomienda dejarlo en este valor para obtener máximas ganancias.

Stop Loss en porcentaje = 0.05: Altamente recomendado, pero puede cambiarlo según sus necesidades.

Trailing Stop en porcentaje = 0.025: Distancia en puntos de precio para el Trailing SL (altamente recomendado).

Trailing Stop Trigger en porcentaje = 0.03: Precio en el que se activará el Trailing SL (altamente recomendado).

BarsN = 5: Altamente recomendado. Número de velas utilizadas para encontrar los máximos y mínimos para determinar los niveles de precios altos y bajos.

OrderDistPoint = 1000: Distancia en puntos entre las órdenes.

ExpirationBars = 100: Define el número de barras después de las cuales una orden pendiente expirará. Ejemplo, si está configurado en 100, las órdenes pendientes expirarán después de 100 barras (100 horas para un gráfico de 1H).

Set Max Trades = 5: Número máximo de operaciones abiertas a la vez.

SHinput: Hora de inicio para comenzar a operar.

EHinput: Hora de finalización para dejar de operar.

InpMagic: Define un número mágico único para el EA, lo que asegura que solo interactúe con las órdenes y posiciones que haya abierto.

NewsFilterEnabled (True/False): Habilita o deshabilita el filtro de noticias.

NewsImpactLevel (1-3): Define la sensibilidad a los eventos noticiosos, donde 1 es de bajo impacto y 3 es de alto impacto. El EA evitará operar durante eventos con un impacto mayor a este nivel.

Select Separator for News: Seleccione el separador para los eventos de noticias (coma=0, punto y coma=1).

KeyNews: Cadena de palabras clave separadas por coma (por ejemplo, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") que el EA usará para evitar operar durante eventos de noticias específicas.

NewsCurrencies: Divisas a las que prestar atención (por ejemplo, "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: El número de días que el EA retrocederá buscando eventos de noticias.

StopBeforeMin = 30: El tiempo en minutos antes de un evento de noticias durante el cual el EA dejará de operar.

StartTradingMin = 30: El tiempo en minutos después de un evento de noticias durante el cual el EA comenzará a operar nuevamente.

RSI_Period (14): El período del RSI para analizar la fuerza relativa del mercado, normalmente se configura en 14.

RSI_OverboughtLevel (80): El nivel de sobrecompra del RSI. El EA evitará operar en largo si el RSI supera este nivel.

RSI_OversoldLevel (20): El nivel de sobreventa del RSI. El EA evitará operar en corto si el RSI cae por debajo de este nivel.

MA_FilterEnabled (True/False): Habilita o deshabilita el filtro basado en la media móvil.

MA_Period (200): El período para calcular la media móvil.

MA_Type (SMA/EMA): El tipo de media móvil utilizada (SMA = Media Móvil Simple, EMA = Media Móvil Exponencial).

Optimización para Prop Firm Challenge: Cumple con los estrictos requisitos de las prop firms, enfocándose en la gestión de riesgos y crecimiento constante.

Estrategia de ruptura con filtrado avanzado: Usa noticias, RSI y MA para mejorar la precisión en la operativa con XAU/USD. Filtrado de noticias: Evita operar durante eventos de alto impacto. Filtrado de RSI: Analiza la fortaleza del mercado, evitando condiciones de sobrecompra o sobreventa. Filtrado de MA: Asegura que las operaciones sigan la tendencia del mercado.

Gestión avanzada del riesgo: Ajuste del porcentaje de riesgo para un control preciso de la exposición.

Trailing Stop y Take Profit automatizados: Protectores de beneficios mediante trailing stops adaptativos, y niveles personalizables de Take Profit.

Control de horarios y marcos temporales de trading: Horarios ajustables para asegurar la mejor actuación del mercado.

Expiración de órdenes y límites de operaciones: Conformidad con las reglas de las prop firms, incluyendo expiración de órdenes y restricciones de posición.

Golden Crown EA detecta oportunidades de ruptura analizando los precios máximos y mínimos históricos en el gráfico de XAU/USD. Coloca órdenes de compra y venta en niveles de precios clave, respaldados por trailing stops dinámicos y filtros avanzados (noticias, RSI, MA). Estos filtros aseguran que se eviten condiciones desfavorables del mercado, lo que aumenta la precisión de las operaciones y permite a los traders lograr ganancias consistentes en los desafíos de las prop firms.

Con sus características mejoradas, Golden Crown EA es la solución ideal para traders que buscan maximizar ganancias dentro de los estrictos requisitos de las prop firms.