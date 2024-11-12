Black Crown EA

Golden Crown EA は、突破戦略と高度なフィルタリングメカニズムで prop firm チャレンジを克服するように設計されたエキスパートアドバイザーです。この EA は、特に XAU/USD（ゴールド）ペアに合わせて設計されており、ニュース、RSI、移動平均（MA）のフィルターを追加して、精度と市場条件の変化への適応能力を向上させています。強力なリスク管理と精度の高い突破エントリーを備え、厳しい取引要件を満たしながら、高流動性市場で利益を最大化します。

RiskPercent = 2：1回の取引でリスクを取るパーセンテージ（例：1000ドルの口座で2％のリスクは20ドル）。

Timeframe = 1Hr：戦略に応じて他の時間軸でテストできます。

Take Profit (パーセンテージ) = 10：最大の利益を得るために、この値を維持することをお勧めします。

Stop Loss (パーセンテージ) = 0.05：強く推奨しますが、必要に応じて調整できます。

Trailing Stop (パーセンテージ) = 0.025：価格の起点からのトレーリングストップの距離（利益を保護するために強く推奨されます）。

Trailing Stop Trigger (パーセンテージ) = 0.03：トレーリングストップを発動させる価格（強く推奨されます）。

BarsN = 5：強く推奨されます。価格範囲を決定するために使用されるローソク足の数。

OrderDistPoint = 1000：注文間の距離（ポイント単位）。

ExpirationBars = 100：指定されたバー数後に注文が期限切れになります。たとえば、100に設定すると、注文は100本のバー後に期限切れになります（1Hの時間足で100時間）。

Set Max Trades = 5：同時に開かれる最大取引数。

SHinput：取引を開始する時間。

EHinput：取引を終了する時間。

InpMagic：EAに対して一意のマジックナンバーを設定し、そのEAが開いた注文とポジションのみとインタラクションを持つことを確実にします。

NewsFilterEnabled (True/False)：ニュースフィルターを有効または無効にします。

NewsImpactLevel (1-3)：ニュースの影響レベル（1は低影響、3は高影響）。EAは指定された影響レベルよりも高いレベルのイベントの間に取引を回避します。

Select Separator for News：ニュースの区切り記号を選択します（カンマ=0、セミコロン=1）。

KeyNews：ニュースイベントのキーワード（例："NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS"）をカンマ区切りで指定し、EAが特定のニュースイベント中に取引を回避します。

NewsCurrencies：監視する通貨ペア（例："USD, JPY, EUR, GBP"）。

DaysNewsLookup = 100：EAが過去のニュースイベントを検索する日数。

StopBeforeMin = 30：ニュースイベントの30分前に取引を停止します。

StartTradingMin = 30：ニュースイベント後に30分経過した時点で取引を再開します。

RSI_Period (14)：相対力指数（RSI）の期間（通常は14）。

RSI_OverboughtLevel (80)：RSIの買われすぎレベル。このレベルを超えると、EAはロング取引を避けます。

RSI_OversoldLevel (20)：RSIの売られすぎレベル。このレベルを下回ると、EAはショート取引を避けます。

MA_FilterEnabled (True/False)：移動平均ベースのフィルターを有効または無効にします。

MA_Period (200)：移動平均の期間。

MA_Type (SMA/EMA)：使用する移動平均タイプ（SMA = 単純移動平均、EMA = 指数移動平均）。

Prop Firm Challenge用最適化：Prop Firmの厳しい要件を満たすように設計されており、リスク管理と安定的な成長に焦点を当てています。

高度なフィルタリングによる突破戦略：ニュース、RSI、MAを活用し、XAU/USDの取引精度を向上させます。 ニュースフィルタ：影響の大きいイベント時に取引を避けます。 RSIフィルタ：市場の勢いを分析し、過剰買いや過剰売りを避けます。 MAフィルタ：市場のトレンドに沿った取引を保証します。

高度なリスク管理：リスクパーセンテージを調整することで、正確なエクスポージャーコントロールを提供します。

自動トレーリングストップとテイクプロフィット：適応型トレーリングストップで利益を保護し、カスタマイズ可能なテイクプロフィットレベルを提供します。

取引時間と時間足のコントロール：最適な市場パフォーマンスを確保するために取引時間を調整できます。

注文の有効期限とポジション制限：Prop Firmの規則に準拠し、注文の有効期限とポジション制限を実施します。

Golden Crown EAは、XAU/USDの価格チャートにおける高値と安値を分析して突破機会を検出します。重要な価格レベルでの買いと売り注文を配置し、動的なトレーリングストップと高度なフィルター（ニュース、RSI、MA）によってサポートします。これらのフィルターにより、悪化した市場状況を回避し、取引の精度が向上し、Prop Firmのチャレンジで安定的に利益を上げることが可能になります。

高度な機能を備えたGolden Crown EAは、Prop Firmの厳しい要件を満たしつつ利益を最大化したいトレーダーに最適なソリューションです。