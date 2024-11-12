GoldenCrown EA

Golden Crown EA, Prop Firm'lerinin zorluklarına uygun olarak geliştirilmiş bir breakout stratejisi ve ileri düzey filtreleme mekanizmalarına sahip bir Expert Advisor'dur. Özellikle XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş olan bu EA, artık haberler, RSI ve Hareketli Ortalamalar (MA) tabanlı filtreler ile daha yüksek doğruluk ve piyasa koşullarına uyum sağlama kabiliyeti sunmaktadır. Güçlü bir risk yönetimi ve doğru breakout girişleriyle, Prop Firm'lerinin sıkı gereksinimlerini karşılayarak yüksek likidite piyasalarında kârlılığı maksimize eder.

İdeal Giriş Parametreleri
  • RiskPercent = 2: Her işlemdeki risk yüzdesi (örneğin, 1000 $'lık bir hesapta %2 risk, 20 $'lık bir riske denk gelir).
  • Timeframe = 1Hr: Stratejiye bağlı olarak diğer zaman dilimlerinde de test edilebilir.
  • Take Profit (yüzde) = 10: En iyi kazançları elde etmek için bu değerin korunması önerilir.
  • Stop Loss (yüzde) = 0,05: Güçlü şekilde önerilir, ancak gerekirse ayarlanabilir.
  • Trailing Stop (yüzde) = 0,025: Giriş fiyatına göre Trailing Stop mesafesi (kazançları korumak için güçlü şekilde önerilir).
  • Trailing Stop Trigger (yüzde) = 0,03: Trailing Stop'un tetiklendiği fiyat (güçlü şekilde önerilir).
  • BarsN = 5: Güçlü şekilde önerilir. Fiyat seviyelerini bulmak için kullanılan bar sayısı, yüksek ve düşük seviyeler ile.
  • OrderDistPoint = 1000: Emirler arasındaki mesafe, puan cinsinden.
  • ExpirationBars = 100: Bir emrin sona erdiği bar sayısı. Örneğin, bir emir 100 bar sonra sona erer (1 saatlik bir grafik üzerinde 100 saat).
  • Set Max Trades = 5: Aynı anda açık olan maksimum pozisyon sayısı.
  • SHinput: Ticaretin başlama saati.
  • EHinput: Ticaretin bitiş saati.
  • InpMagic: EA'nın yalnızca kendisinin açtığı emir ve pozisyonlarla etkileşime girmesini sağlamak için benzersiz bir sihirli numara ayarlar.
Gelişmiş Haber Filtresi
  • NewsFilterEnabled (True/False): Haber filtresini açma veya kapama.
  • NewsImpactLevel (1-3): Haberlerin etki düzeyi (1 düşük etki, 3 yüksek etki için). EA, etki seviyesi belirlenen seviyenin üstünde olan haberlerle ticaret yapmaktan kaçınır.
  • Select Separator for News: Haber etkinlikleri için ayırıcıyı seçin (Virgül = 0, Noktalı virgül = 1).
  • KeyNews: EA'nın kaçınacağı haber etkinliklerinin anahtar kelimeleri (örneğin, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS").
  • NewsCurrencies: EA'nın izlediği para birimleri (örneğin, "USD, JPY, EUR, GBP").
  • DaysNewsLookup = 100: EA'nın geçmiş haber etkinliklerini aradığı gün sayısı.
  • StopBeforeMin = 30: Bir haber etkinliği öncesinde ticaretin durduğu dakika sayısı.
  • StartTradingMin = 30: Bir haber etkinliği sonrasında ticaretin başladığı dakika sayısı.
Ekstra RSI Filtresi
  • RSI_Period (14): RSI periyodu (genellikle 14).
  • RSI_OverboughtLevel (80): RSI'nin aşırı alım seviyesi. EA, RSI bu seviyenin üstündeyken alım işlemlerinden kaçınır.
  • RSI_OversoldLevel (20): RSI'nin aşırı satım seviyesi. EA, RSI bu seviyenin altındayken satım işlemlerinden kaçınır.
Ekstra Hareketli Ortalama (MA) Filtresi
  • MA_FilterEnabled (True/False): Hareketli Ortalama filtresini açma veya kapama.
  • MA_Period (200): Hareketli ortalamanın periyodu.
  • MA_Type (SMA/EMA): Kullanılan hareketli ortalama türü (SMA = Basit Hareketli Ortalama, EMA = Üssel Hareketli Ortalama).
Başlıca Özellikler
  • Prop Firm'leri için Optimize Edilmiştir: Risk yönetimi ve düzenli büyüme odaklı, Prop Firm'lerinin sıkı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
  • Gelişmiş Filtreleme ile Breakout Stratejisi: XAU/USD üzerindeki ticaretin doğruluğunu artırmak için haberler, RSI ve MA kullanır.
    • Haber Filtresi: Yüksek etki haber etkinlikleri sırasında ticaret yapmaktan kaçınır.
    • RSI Filtresi: Aşırı alım veya aşırı satım koşullarındaki ticaretin önüne geçer.
    • MA Filtresi: Ticaretin piyasa trendi ile uyumlu olmasını garanti eder.
  • İleri Düzey Risk Yönetimi Seçenekleri: Pozisyon başına risk yüzdesini ayarlayarak, yatırımcılar pozisyonlarını daha doğru bir şekilde yönetebilir.
  • Otomatik Trailing Stop ve Take Profit: Kazançları korumak için özelleştirilebilir Trailing Stop ve Take Profit seviyeleri sağlar.
  • Ticaret Zamanlaması ve Zaman Dilimi Kontrolü: Piyasa koşullarına göre ticaret saatlerini ve zaman dilimlerini ayarlama.
  • Emir Expirasyonu ve Pozisyon Limiti: Prop Firm'lerinin gereksinimlerine uygun olarak emir sürelerinin ve pozisyon sınırlamalarının yönetilmesi.
Nasıl Çalışır

Golden Crown EA, XAU/USD grafiklerinde geçmişteki en yüksek ve en düşük seviyeleri analiz ederek breakout fırsatlarını tespit eder. Önemli fiyat seviyelerinde alım ve satım emirleri verir, dinamik Trailing Stop'lar ve gelişmiş filtreler (haberler, RSI, MA) ile destekler. Bu filtreler, ticaretin uygun piyasa koşullarında gerçekleşmesini sağlar, doğruluğu artırır ve yatırımcının Prop Firm'leri zorluklarını geçerek düzenli kazançlar elde etmesine yardımcı olur.

Golden Crown EA, gelişmiş özellikleriyle Prop Firm'lerinin sıkı gereksinimlerine uyum sağlarken kazançları maksimize etmek isteyen yatırımcılar için ideal çözümdür.

Filtrele:
İncelemeye yanıt