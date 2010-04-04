Edge Ensemble
Edge Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых нейросетей двух разных архитектур: LSTM и TCN. Каждая сеть в ансамбле выступает как отдельная торговая стратегия, а итоговый торговый сигнал формируется на основе коллективного решения всего набора моделей.
Вместо поиска одной универсальной модели, обученной по классической схеме 80/20, Edge Ensemble использует ансамбль, специально рассчитанный на работу с нестационарными временными рядами финансовых рынков.
Ключевая идея: ансамбль + разные типы нейросетей
В классическом подходе трейдер полагается на одну модель с одним взглядом на рынок. Даже при корректном разбиении данных такая модель неизбежно адаптируется к конкретному историческому периоду. Когда структура рынка меняется — точность падает.
Ансамблевый подход решает эту проблему, а Edge Ensemble делает следующий шаг — сочетает две принципиально разные нейросетевые архитектуры.
Как это работает? В советнике используется 12 моделей двух разных классов: LSTM и TCN (Temporal Convolutional Networks).
Каждая модель: 1) обучается независимо на собственном фрагменте истории, 2) анализирует рынок с другой временной и структурной перспективы, и 3) имеет уникальные сильные и слабые стороны. LSTM лучше улавливают долгосрочные зависимости и контекст; TCN — резкие смены режима, локальные паттерны и динамику импульсов.
Итоговый торговый сигнал — это агрегированное решение двух разных классов моделей.
Почему ансамбль для временных рядов может быть устойчивее, чем обучение 80/20
Финансовый рынок — это не стационарная задача. То, что работало вчера, может не работать завтра.
Ансамбль решает эту проблему за счёт устойчивости:
- ошибка одной модели не определяет результат,
- локальные переобучения сглаживаются,
- разные рыночные фазы распознаются разными сетями,
- реакция на изменения становится мягче и стабильнее.
Проще говоря: одна модель может ошибиться, а двенадцать моделей разных типов — значительно реже.
Edge Ensemble — это не просто больше моделей. Это комбинация разных нейросетевых подходов в одном ансамбле. LSTM отвечает за память и контекст. TCN отвечает за структуру и локальную динамику. И ансамбль вместе — за устойчивость и контроль риска. Такой подход позволяет советнику сохранять «край» (edge) даже при смене характера рынка.
Основной таймфрейм: H6 >> Оптимальный баланс между рыночным шумом и запаздыванием сигналов.
Выполняется регулярная переоценка рыночного состояния по мере поступления новых данных.
Советник работает в мультивалютном режиме: одновременная торговля на 6 валютных парах.
Входные параметры=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===
Max positions per symbol - Максимальное количество позиций по одному символу.
Range between positions (points) - Минимальное расстояние между дополнительными позициями.
Risk per trade (%) - Риск на сделку в процентах от депозита (автоматический расчёт лота).
Spread max - Максимально допустимый спред для входа в рынок.
Suffix for symbols - Суффикс символов брокера (например, .m, _i).
=== Standard Settings (Основные настройки) ===
Comment — комментарий к ордерам
Magic number — уникальный идентификатор сделок
Take profit (points) — фиксированный TP
Stop loss (points) — фиксированный SL
Trailing stop (points) — трейлинг-стоп (0 — отключён)
=== Misc (Другие настройки) ===
Draw font color / size — настройки визуала
Log messages (min) — как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).
Multi mode — мультивалютный режим (рекомендуется true
=== Your Symbols (Выбор пар) ===
Включение и отключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.