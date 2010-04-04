Edge Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых нейросетей двух разных архитектур: LSTM и TCN. Каждая сеть в ансамбле выступает как отдельная торговая стратегия, а итоговый торговый сигнал формируется на основе коллективного решения всего набора моделей.



Вместо поиска одной универсальной модели, обученной по классической схеме 80/20, Edge Ensemble использует ансамбль, специально рассчитанный на работу с нестационарными временными рядами финансовых рынков.

>>>>> ===== <<<<<< 35% праздничная скидка — успейте приобрести за 210 USD! Осталось всего несколько дней! >>>>> ===== <<<<<<





Ключевая идея: ансамбль + разные типы нейросетей



В классическом подходе трейдер полагается на одну модель с одним взглядом на рынок. Даже при корректном разбиении данных такая модель неизбежно адаптируется к конкретному историческому периоду. Когда структура рынка меняется — точность падает.



Ансамблевый подход решает эту проблему, а Edge Ensemble делает следующий шаг — сочетает две принципиально разные нейросетевые архитектуры.

Как это работает? В советнике используется 12 моделей двух разных классов: LSTM и TCN (Temporal Convolutional Networks).

Каждая модель: 1) обучается независимо на собственном фрагменте истории, 2) анализирует рынок с другой временной и структурной перспективы, и 3) имеет уникальные сильные и слабые стороны. LSTM лучше улавливают долгосрочные зависимости и контекст; TCN — резкие смены режима, локальные паттерны и динамику импульсов.

Итоговый торговый сигнал — это агрегированное решение двух разных классов моделей.





Почему ансамбль для временных рядов может быть устойчивее, чем обучение 80/20

Финансовый рынок — это не стационарная задача. То, что работало вчера, может не работать завтра.



Ансамбль решает эту проблему за счёт устойчивости:



ошибка одной модели не определяет результат,

локальные переобучения сглаживаются,

разные рыночные фазы распознаются разными сетями,

реакция на изменения становится мягче и стабильнее.

Проще говоря: одна модель может ошибиться, а двенадцать моделей разных типов — значительно реже.

Edge Ensemble — это не просто больше моделей. Это комбинация разных нейросетевых подходов в одном ансамбле. LSTM отвечает за память и контекст. TCN отвечает за структуру и локальную динамику. И ансамбль вместе — за устойчивость и контроль риска. Такой подход позволяет советнику сохранять «край» (edge) даже при смене характера рынка.

Основной таймфрейм: H6 >> Оптимальный баланс между рыночным шумом и запаздыванием сигналов. Выполняется регулярная переоценка рыночного состояния по мере поступления новых данных. Советник работает в мультивалютном режиме: одновременная торговля на 6 валютных парах.



Входные параметры

Max positions per symbol - Максимальное количество позиций по одному символу.

Range between positions (points) - Минимальное расстояние между дополнительными позициями.

Risk per trade (%) - Риск на сделку в процентах от депозита (автоматический расчёт лота).

Spread max - Максимально допустимый спред для входа в рынок.

Suffix for symbols - Суффикс символов брокера (например, .m, _i).



=== Standard Settings (Основные настройки) ===

Comment — комментарий к ордерам

Magic number — уникальный идентификатор сделок

Take profit (points) — фиксированный TP

Stop loss (points) — фиксированный SL

Trailing stop (points) — трейлинг-стоп (0 — отключён)



=== Misc (Другие настройки) ===

Draw font color / size — настройки визуала

Log messages (min) — как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).

Multi mode — мультивалютный режим (рекомендуется true



=== Your Symbols (Выбор пар) ===

Включение и отключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.