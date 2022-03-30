Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
22.01.2022
3160 всё ещё не доступна, скачивается 3152
UPD
Пришло.
Что-то у меня такое ощущение, что последние пару месяцев некоторые эксперты стали оптимизироваться значительно дольше, хотя их код не менялся.
Это у меня только такое ощущение?
Уважаемые разработчики!
Дайте API к МТ-5 серверу (хотя бы для МОЕХ), для тех кто реально торгует, а не играется с тестерами и прочими "приблудами" в терминале."Пушечное мясо" все равно будет в изобилии...
Если бросить на месячный график фибосетку, и потом спускаться вниз по ТФ, с H4 и ниже перестает отображать уровни. То же самое действие в МТ4 с Monthly до М1 уровни отображает. Для анимации нажмите на картинку
Обычная трендовая линия в положении примерно в 5 градусов отображает значения 70-88 градусов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе
Vasiliy Pushkaryov, 2021.10.21 10:40
Можно ли внести еще одно улучшение. Трендовая линия по углу показывает градусы верно. На анимации двигаю 5 градусов вверх и 5 градусов вниз. А что показывает обычная трендовая линия, когда двигаю на те же 5 градусов? Можно ли поправить эти значения как в "линии по углу" или убрать их вообще. Билд 3084.
Панельки при переключении графиков все еще самопроизвольно сворачиваются
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему панель сжимается при переключении графиков?
Vasiliy Pushkaryov, 2020.04.15 11:13
Вот наглядно. Нужно чтобы ваша панель полностью поместилась в минимизированный график. Посмотрите на EURUSD не сворачивается, а на GBPAUD - сворачивается, потому что нижний край панели на GBPAUD выходит за пределы окна графика.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему панель сжимается при переключении графиков?
Renat Fatkhullin, 2020.04.15 16:51Проверим и поправим схлопывание панелей при переключении
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В пятницу 28 января 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В новой версии мы повысили удобство использования платформы: добавили интеллектуальное включение объемов на графиках, чтобы трейдеры не упустили эту информацию при анализе рынков, включили возможность быстро выставлять ордера из истории счета и улучшили функции печати графиков.
Также мы продолжаем развивать функции для работы с векторами и матрицами в MQL5. Более 30 новых методов уже готовы к использованию.
Помимо этого мы внесли множество исправлений и улучшений во все компоненты платформы.Подробнее об этих и других изменениях в новой версии платформы MetaTrader 5 читайте ниже.
Оба эти действия меняют финансовый инструмент графика на выбранный. Ранее они не приводили к тому, чтобы окно графика становилось активным. Соответственно, некоторые дальнейшие действия, такие как вызов торгового диалога (F9) или изменение масштаба (+/-) при помощи горячих клавиш, могли неожиданно для пользователя применяться к другому графику. Теперь график, чей символ вы поменяли перетаскиванием, сразу становится выбранным для дальнейшей работы.
Приоритет имеют реальные торговые объемы. Если они предоставляются брокером, их отображение будет включено на графике. В ином случае будет включен показ тиковых объемов.
Механизм используется, только если график открывается с шаблоном по умолчанию default.tpl. Если пользователь вручную отключит показ объемов в настройках графика, они не будут включаться опять при его переоткрытии. Пользовательские шаблоны не затрагиваются.
На данный момент уже готово множество функций:
Более подробная информация доступна в документации MQL5.
Обновление будет доступно через систему Live Update.