Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 24

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Vitaly Muzichenko #:

Подтверждаю, в 3184 исправлено

У меня на 3184 дичь по прежнему )

Код для теста:

input double var_price = 1.12;

int OnInit()
  {

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 
leon_17 #:

У меня на 3184 дичь по прежнему )

Покажите воспроизводимый пример, пожалуйста. И не забудьте дать информацию про терминал и операционную систему. Пример:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

Если у вас есть вопрос, в первую очередь вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал"


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки   Code). Это должно выглядеть так:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Vladimir Karputov #:

Покажите воспроизводимый пример, пожалуйста. И не забудьте дать информацию про терминал и операционную систему. Пример:


2022.02.04 19:42:24.826 Terminal        MetaTrader x64 build 3184 started for MetaQuotes Software Corp.
2022.02.04 19:42:24.827 Terminal        Windows 10 build 17763, 8 x Intel Core i7-7700HQ  @ 2.80GHz, 1 / 7 Gb memory, 174 / 931 Gb disk, admin, GMT+3
2022.02.04 19:42:24.827 Terminal        E:\MT5


проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:

input double var_price = 1.12;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


<*.ex* файл был удалён>

Прикрепил .ex5

 
leon_17 #:


проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:

Да, в 3184 у меня тоже так


 
leon_17 #:


проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:


<*.ex* файл был удалён>

Прикрепил .ex5

Вы используете нормальную установку или Portable режим? Где редактируемый код???


Добавлено: код для проверки:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                              Copyright © 2022, Vladimir Karputov |
//|                      https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2022, Vladimir Karputov"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input double   Input1=1.12;
input double   Input2=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Теперь и мой ПК заразился :( . Запуск кода из редактора MetaEditor через кнопку  debugging on real data)

MetaTrader 5 x64 build 3184 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 685 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Файлы:
Test.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov #:

Вы используете нормальную установку или Portable режим? Где редактируемый код???


Добавлено: код для проверки:

Portable режим.

Ваш код:

test

 
leon_17 #:
Portable режим режим.

Ваш код:

Ну по крайней мере portable режим не влияет - у меня нормальная (стандартная установка) и отображение лишних знаков после запятой ...

 

Да, забираю слова обратно!

3184

При установке 1.2 = проблем нет

При установке 1.1 =


 

В терминале для Mac OS

входные параметры цвета невозможно изменить

не выбирается цвет

 
Rashid Umarov #:

Да, расчет Шарпа теперь делается по другому, он приводится к годовому значению на основе изменений эквити. Скоро будет статья с объяснением.

Ребят вы чего ?!?  Если я прогоняю страту  за неделю ( день ,час) то и статы мне нужны за этот интервал . Нахрена мне среднегодовая эвкити если я тестирую на неделе?!? Ну хотите вы среднегодовую - добавьте отдельным полем. Полезную штуку зачем ломать?

И если честно - лучше бы баги фиксили. А из фич -вот не тормозная отрисовка в терминале с более богатыми возможностями- не помешала бы . А ломать там где ничего не сломано....

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