Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 24
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Подтверждаю, в 3184 исправлено
У меня на 3184 дичь по прежнему )
Код для теста:
У меня на 3184 дичь по прежнему )
Покажите воспроизводимый пример, пожалуйста. И не забудьте дать информацию про терминал и операционную систему. Пример:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
Если у вас есть вопрос, в первую очередь вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал"
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Это должно выглядеть так:
Покажите воспроизводимый пример, пожалуйста. И не забудьте дать информацию про терминал и операционную систему. Пример:
проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:
<*.ex* файл был удалён>
Прикрепил .ex5
проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:
Да, в 3184 у меня тоже так
проверочный код (условная сова) дичь сразу проявляется при набрасывании "советника" на график:
<*.ex* файл был удалён>
Прикрепил .ex5
Вы используете нормальную установку или Portable режим? Где редактируемый код???
Добавлено: код для проверки:
Теперь и мой ПК заразился :( . Запуск кода из редактора MetaEditor через кнопку )
Вы используете нормальную установку или Portable режим? Где редактируемый код???
Добавлено: код для проверки:
Portable режим.
Ваш код:
Portable режим режим.
Ваш код:
Ну по крайней мере portable режим не влияет - у меня нормальная (стандартная установка) и отображение лишних знаков после запятой ...
Да, забираю слова обратно!
3184
При установке 1.2 = проблем нет
При установке 1.1 =
В терминале для Mac OS
входные параметры цвета невозможно изменить
Да, расчет Шарпа теперь делается по другому, он приводится к годовому значению на основе изменений эквити. Скоро будет статья с объяснением.
Ребят вы чего ?!? Если я прогоняю страту за неделю ( день ,час) то и статы мне нужны за этот интервал . Нахрена мне среднегодовая эвкити если я тестирую на неделе?!? Ну хотите вы среднегодовую - добавьте отдельным полем. Полезную штуку зачем ломать?
И если честно - лучше бы баги фиксили. А из фич -вот не тормозная отрисовка в терминале с более богатыми возможностями- не помешала бы . А ломать там где ничего не сломано....