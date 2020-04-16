Почему панель сжимается при переключении графиков? - страница 3
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Это прекрасное предложение. Чем тебе за это.
Но @ Владимир Карпутов Я спрашиваю, что я могу сделать, если я хочу сделать так, как я показал здесь: # 14 ?
Потому что я хочу сделать именно так.
Пожалуйста, ведите меня за это.
Я уже показал: сверните график и максимально увеличьте его размер.
Это прекрасное предложение. Чем тебе за это.
Но @ Владимир Карпутов Я спрашиваю, что я могу сделать, если я хочу сделать так, как я показал здесь: # 14 ?
Потому что я хочу сделать именно так.
Пожалуйста, ведите меня за это.
Вот наглядно. Нужно чтобы ваша панель полностью поместилась в минимизированный график. Посмотрите на EURUSD не сворачивается, а на GBPAUD - сворачивается, потому что нижний край панели на GBPAUD выходит за пределы окна графика.
Проблема в том, что график, который теряет фокус, перестает считаться максимизированным (с точки зрения MQL API). MQL не предоставляет возможности узнать, видим ли текущий чарт (является ли активным) или скрыт. Варианты решения - либо использовать WinAPI через dll, либо такой "быстрый и грязный" фикс использовать.
Добавить метод:
Строку:
if(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)<Height()+CONTROLS_BORDER_WIDTH)
заменить на: