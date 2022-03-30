Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 23
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В новом билде поменялась формула расчета Шарпа? У данной стратегии шарп был ~ 0.2 в предыдущих билдах.
В новом билде поменялась формула расчета Шарпа? У данной стратегии шарп был ~ 0.2 в предыдущих билдах.
Да, расчет Шарпа теперь делается по другому, он приводится к годовому значению на основе изменений эквити. Скоро будет статья с объяснением.
Еще в 3180 и 3182 билде не могу изменить номер версии советника.
В журнале Metaeditor-a при попытке компиляции с новым номером (сейчас 2.58, хочу поменять на 2.59) вылезает ошибка:
2 2022.02.03 17:09:22.405 MqlProject cannot write project file(32)
Какая то неведомая дичь
Какая то неведомая дичь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Округление (обрезка) значения размера лота
Vladimir Karputov, 2022.02.04 14:34
Проверьте в 3184. Поведение double исправлено.
Какая то неведомая дичь
Подтверждаю, в 3184 исправлено
Какой-то баг: после обновления на версию 3180 на этой неделе поперли какие-то странные ошибки на советниках, которые ранее работали месяцами без сбоев:
- советники вылетают с ошибкой "out of memmory in [название класса]", при этом ссылка указывает на идет строку с простейшей арифметической операции в коде советника,
- в файле системы наблюдаются множественные записи типа "VirtualAlloc failed in large allocator, size=xxxxx".
Поискал на форуме описание этой ошибки, проверил лог-файл системы/советника - там нет никакого крупного размера, обычные логи.
Прошу разобраться какие изменения были внесены в версии 3180, которые могли так повлиять на стабильность работы терминала.
В дополнение к предыдущему посту - посмотрел сейчас в TaskManager т.н. показатель "Page faults" - у тех советников, которые закрешелись сегодня этот показатель превысил 1млд.ошибок. Т.е. речь идет о переполнении виртуального стека. Советники работают круглосуточно, примерно с вечера воскресенья 30 января, т.е. примерно за неделю работы.
В ОС предостаточно оперативки - 32GB, среднее стабильное использование около 10Gb.
Здесь нет полезной информации. Если у вас есть исходники, можете написать проверочный код и отследить всю цепочку вызовов.
Советник Test2 - пустышка, просто загружает индикатор и копирует данные
Индикатор From - использует индикатор MACD визуализируя два буфера по 50 баров.
Везде одинаковый период(пускай будет M1), но обновление данных происходит только каждые 12 баров.
Есть такое для MACD:
А это в исходнике MACD :
Несоответствие видно при прогоне советника Test2 в тестере стратегий при визуализации и логировании(по 3 последних значения двух буферов):
Тестирование индикатора From отдельно происходит нормально, всё соответствует MACD.
Ещё баг...
Не правильная последовательность вызовов вложенных индикаторов, когда дочерние индикаторы имеют более старший таймфрейм:
В индикаторы From и MACD добавим:
Запустим From с параметром period больше текущего периода.
Результат:
По точным таймингам видна последовательность вызова