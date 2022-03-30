Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 31
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Ошибочная ссылка, вот правильная:
https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page23#comment_27521647
Визуализация советника Test2(клик для анимации). Советник ничего не делает, только использует индикатор From.
Индикатор From на каждом баре копирует по 50 баров со стандартного индикатора MACD, т.е. значения должны полностью повторяться.
На анимации видно, что обновление происходит только каждый 12 бар
Смотрим код индикатора. Вернее его инпуты
Смотрим вызов этого индикатора
Что мы видим?
Первому параметру индикатора передаётся значение InpFastEma. Первый параметр индикатора - period, которому передаётся значение 12.
Тест запускается на M1, соответственно и передаётся M1
Ещё раз.
Первому параметру индикатора From передаётся значение InpFastEma
В индикаторе From первый параметр - period.
Неважно, на каком таймфрейме запускается индикатор From. Важно, как он вызывает MACD
На текущем символе и периоде 12
Уберите из инпутов period
и всё встанет на свои места
PS либо поменяйте код вызова из эксперта Test2
Верно, спасибо за потраченное время.
Скажите, а можно исправить последовательность вызова индикаторов в случае, когда вызываемый индикатор имеет больший таймфрейм?
Советник Test2 - пустышка, просто загружает индикатор и копирует данные
Индикатор From - использует индикатор MACD визуализируя два буфера по 50 баров.
Везде одинаковый период(пускай будет M1), но обновление данных происходит только каждые 12 баров.
Есть такое для MACD:
А это в исходнике MACD :
Несоответствие видно при прогоне советника Test2 в тестере стратегий при визуализации и логировании(по 3 последних значения двух буферов):
Тестирование индикатора From отдельно происходит нормально, всё соответствует MACD.
У вас ошибка в коде советника. Добавил пропущенный параметр, значения индикаторных буферов сходятся
Верно, спасибо за потраченное время.
Скажите, а можно исправить последовательность вызова индикаторов в случае, когда вызываемый индикатор имеет больший таймфрейм?
Нет
Таков порядок обхода таймфреймов в потоке обработки символа
У вас ошибка в коде советника. Добавил пропущенный параметр, значения индикаторных буферов сходятся
Я уже понял)
К сожалению, нет времени. Вы должны разобраться самостоятельно. Либо пусть смотрит тот, кто писал код.
Понимаю, что нет времени. Кто писал - его уже нет на портале, к сожалению.
Не знаю в общем, что пока делать - полная апатия.
Таков порядок обхода таймфреймов в потоке обработки символа
Почему, если раньше такой вот индикатор, при повторном вызове отдавал новые расчетные данные, а теперь не отдает? Точней отдает только в визуальном режиме тестирования.
Почему, если раньше такой вот индикатор, при повторном вызове отдавал новые расчетные данные, а теперь не отдает? Точней отдает только в визуальном режиме тестирования.
Вы слышали что-нибудь о #property tester_everytick_calculate?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Вы слышали что-нибудь о #property tester_everytick_calculate?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Да, слышал.
Но, согласитесь, логично, если в прошлой (пусть последней 2021 года - точную версию не помню) версии все работало, а потом перестало, то дело не в этой настройке.
Да, и потом, она не помогает.