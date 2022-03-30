Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 26

Новый комментарий
 

Работа с double поломана только в меню отображения.

Если дальше в коде используется 

double  NormalizeDouble(
   double  value,      // нормализуемое число
   int     digits      // кол-во знаков после запятой
   );

То никто из клиентов незаметит и вычисления правильные, а на отображение никто не смотрит, всё норм.

Хотя конечно не весело.


 

До сих пор не починили

3185


 

И всетаки что мне объяснять клиентам когда эту "заразу" пофиксят ? благо у меня дальше все числа нормализуются, но в меню...

название ДЦ сам стер, но обновления от них нет

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

VPS от MetaQuotes

Vladislav Andruschenko, 2022.02.07 16:41

Уважаемая администрация @MetaQuotes

Обнаружил, что файл передается в расширении ZIP? 

2022.02.07 16:40:31.836 Exp -  mt5 20220207 (GBPUSD,M5) 1: File name = ALL_GLOBAL.csv.zip, PK  

Т.е. он отправляется архивированным? 


Мне кажется это ошибка. 

Было обновление VPS и что-то не так сделали. 

Файлы данных отправляются в архивах. Но не распаковываются после миграции.   


Билд VPS:  3091 . Билд С которого происходит миграция : 3185 - передача данных на сервер с ошибкой. 

В metatrader 4 - все работает.


 

Согласен, вот нет там сообщений!


 
Лучше-бы восстановили убранные полезности, нежели ломать действующее.
 
Maxim Kuznetsov #:

и ограничьте уже наконец-таки поток фантазий web-отдела, платите им деньги просто так, лишь бы ничего не трогали

нету там никаких NEW - есть OLD с которых галочка "прочитано" не сбрасывается

Видимо, разработчики хотели сказать, что там есть новые возможности, а не непрочитанные сообщения. Хотя каких-то кардинальных изменений там не видно. 

 
Ihor Herasko #:

Видимо, разработчики хотели сказать, что там есть новые возможности, а не непрочитанные сообщения. Хотя каких-то кардинальных изменений там не видно. 

Всё что хотели - давно сказали.

Чат кастомизирован почти в ноль.

Убрали форматирование текста, нет возможности вставить код, это при том, что сайт программистов, а не блог о кошечках.

Сайт международный, но при этом убит переводчик, загрузка файлов вообще поражает - очень просто отправить совсем не то, что нужно.

А вы говорите что-то новое :)

--- P.S.

Вы пробовали просмотреть ленту в профиле?

Ну как, работает нововведение?

Прокрутил несколько страниц, клацнул на ссылку, перешёл почитал, вернулся назад и ... ты снова на первой странице динамической подгрузки контента, и снова крути вниз. ШИКАРНО!

 

Maxim Kuznetsov #:

...

Без перехода на личности, пожалуйста. Сообщение удалил.

 
Доступна бета 3187
1...1920212223242526272829303132
Новый комментарий