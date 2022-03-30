Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 26
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Работа с double поломана только в меню отображения.
Если дальше в коде используется
То никто из клиентов незаметит и вычисления правильные, а на отображение никто не смотрит, всё норм.
Хотя конечно не весело.
До сих пор не починили
3185
И всетаки что мне объяснять клиентам когда эту "заразу" пофиксят ? благо у меня дальше все числа нормализуются, но в меню...
название ДЦ сам стер, но обновления от них нет
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
VPS от MetaQuotes
Vladislav Andruschenko, 2022.02.07 16:41
Уважаемая администрация @MetaQuotes.
Обнаружил, что файл передается в расширении ZIP?
Т.е. он отправляется архивированным?
Мне кажется это ошибка.
Было обновление VPS и что-то не так сделали.
Файлы данных отправляются в архивах. Но не распаковываются после миграции.
Билд VPS: 3091 . Билд С которого происходит миграция : 3185 - передача данных на сервер с ошибкой.
В metatrader 4 - все работает.
Согласен, вот нет там сообщений!
и ограничьте уже наконец-таки поток фантазий web-отдела, платите им деньги просто так, лишь бы ничего не трогали
нету там никаких NEW - есть OLD с которых галочка "прочитано" не сбрасывается
Видимо, разработчики хотели сказать, что там есть новые возможности, а не непрочитанные сообщения. Хотя каких-то кардинальных изменений там не видно.
Видимо, разработчики хотели сказать, что там есть новые возможности, а не непрочитанные сообщения. Хотя каких-то кардинальных изменений там не видно.
Всё что хотели - давно сказали.
Чат кастомизирован почти в ноль.
Убрали форматирование текста, нет возможности вставить код, это при том, что сайт программистов, а не блог о кошечках.
Сайт международный, но при этом убит переводчик, загрузка файлов вообще поражает - очень просто отправить совсем не то, что нужно.
А вы говорите что-то новое :)
--- P.S.
Вы пробовали просмотреть ленту в профиле?
Ну как, работает нововведение?
Прокрутил несколько страниц, клацнул на ссылку, перешёл почитал, вернулся назад и ... ты снова на первой странице динамической подгрузки контента, и снова крути вниз. ШИКАРНО!
Maxim Kuznetsov #:
...
Без перехода на личности, пожалуйста. Сообщение удалил.