Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 13
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Отличный способ обнаружения CopyTicks-бага. Уверен, он сильнейшим образом проявит себя при переходе с пятницу на субботу.
Пока не сильно заполночь прошу форумчан запустить этот скрипт (по ссылке выше) на нескольких символах своего брокера. Если будут алерты - запостить сюда.
Давайте попробуем показать неуловимый баг CopyTicks.
Renat Fatkhullin, 2021.08.12 00:31
Спасибо за инициативу!
В последних бетах мы переключились на апгрейд дизайна терминала. Мы уже с прошлого года ведем большую работу по редизайну менеджерских терминалов и добились потрясающих результатов.
Кроме обновления иконок, мы проведем кардинальную переработку множества интерфейсов. Затем мы переработаем движок графиков и дадим новые возможности.
Пока не сильно заполночь прошу форумчан запустить этот скрипт (по ссылке выше) на нескольких символах своего брокера. Если будут алерты - запостить сюда.
Давайте попробуем показать неуловимый баг CopyTicks.
Запустил на компе. Проявилось в момент кратковременного обрыва связи. Звук обрыва звучал в терминале.
В принципе давно заметил, что при обрыве связи многие функции блокируются.
Может и у тебя на сервере происходят кратковременные обрывы, которые ты не подозревал.
Запустил на компе.
Баг в полночь проявляется.
Баг в полночь проявляется.
Ну так, как раз в полночь дилер возможно реконектится.
Ну так, как раз в полночь дилер возможно реконектится.
Баг с пятницы на субботу длится десятки минут.
Баг с пятницы на субботу длится десятки минут.
А не смущает, что именно с пятницы на субботу такая задержка?
Возможно дилер отрубается, для проведения своих расчётов за неделю, типа дебет кредит.
Плюс каждую полночь реконектится, возможно из за валютных свопов.
Скажите, пожалуйста, как изменить белый цвет рамки активной графики?
Обновился до 3180 Открытие, реал, ФОРТС
Нет связи с сервером (на разных терминалах)
А не смущает, что именно с пятницы на субботу такая задержка?
Не смущает. Это баг MT5.