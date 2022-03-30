Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 30

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Roman #:

Объекты классов, хендлы и т.д. создаёте в цикле?
Если да, перепроверьте код. Возможно создаётся их много. 

Нет. Проблема боюсь не в коде. Тут какая-то наверно аппаратно-программная хрень. Советник просчитывается моментально на самом деле, это происходит при инициализации или если с терминалом всё в порядке, а потом в терминале какой-то буфер переполняется. Может не знаю какое-то ограничение есть. Ведь не зря можно открыть только 100 графиков, значит ограничен ресурс.

 

b 3210, реальный счет RoboForex и демо-счет MQ5: оба графика EURUSD показывают: задержка 15 минут, но это не так. По крайней мере, для реального счета я не буду ожидать отложенных котировок:

b 3210, RoboForex real account and MQ5 demo account: both charts of EURUSD shows: 15 min delayed, but that is not the case. At least for a real account I won't expect delayed quotes:


 
Vasiliy Smirnov #:

МТ5 ест, о чем и речь. На пустом месте жрет. Не проблема не исчезла. На один перерасчет хватило - это затратило 1 секунду, но на следующем перерасчете один терминал повесил систему.

Судя по рейтингу, вы должны быть достаточно компетентны в технических вопросах.

Однако:

  • Все не выходите на технически доказуемые действия
  • Представляете противоречивые скриншоты "0.38% cpu против 10.9%" якобы по одному и тому же процессу, но при этом системный менеджер гарантирует полную невозможность видеть графические данные процесса, так как он "не отвечает", что означает полную блокировку гуевого потока. Сколько у вас терминалов и какой именно процесс вы смотрите?
  • Не знаете разницы системного диспетчера ресурсов, где надо смотреть исключительно вкладку Подробности со включением десятка дополнительных полей как по коммиту памяти, так и хендлов, включая графические - там будут сюрпризы
  • Полностью игнорируете технические описания 18 экспертов и их логов
  • Не предпринимаете никаких действий по логгированию процессов

Вместо того, чтобы технично разбирать вопрос(где не в терминале дело с великой вероятностью), вы запускаете обывательскую истерику.

Это я пишу для публики, так как количество нетехнических заявлений в форуме последнее время стало преобладать. Это неправильный метод подхода к решению задач.

 
Carl Schreiber #:

b 3210, реальный счет RoboForex и демо-счет MQ5: оба графика EURUSD показывают: задержка 15 минут, но это не так. По крайней мере, для реального счета я не буду ожидать отложенных котировок:

b 3210, RoboForex real account and MQ5 demo account: both charts of EURUSD shows: 15 min delayed, but that is not the case. At least for a real account I won't expect delayed quotes:


К сожалению, ваши текст и скриншоты ничего не показывают и не доказывают.

Какую именно мысль вы хотите высказать? И чем вы ее подкрепляете?

 
Renat Fatkhullin #:

К сожалению, ваши текст и скриншоты ничего не показывают и не доказывают.

Какую именно мысль вы хотите высказать? И чем вы ее подкрепляете?

Please: / Пожалуйста:



 
Carl Schreiber #:

Please: / Пожалуйста:

Про "15 минут" был ответ ранее:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio, добавлены новые методы матриц и управление минимальным/максимальным значением индикатора

MQ Alexander, 2022.02.14 11:39

Добрый день,

К сожалению, в последнем билде допущена ошибка, приводящая к появлению этой надписи.

Данные и чарты, при этом, отображаются в реальном времени.

Мы уже исправили эту ошибку и готовим новый билд.

Приносим извинения за причинённые неудобства.


Добавлено: только что обновился на "build 3211" - ошибка "15 минут" исправлена.


 
Rashid Umarov #:

Здесь нет полезной информации. Если у вас есть исходники, можете написать проверочный код и отследить всю цепочку вызовов.

У меня есть исходник, но код сложно написан для меня, поэтому мне нужна помощь.

Aliaksandr Hryshyn изложил вероятную причину тут. Сижу жду ответ от Вас, но его всё нет.

Сможем ли мы конструктивно подойти к решению проблемы?

 
К сожалению, нет времени. Вы должны разобраться самостоятельно. Либо пусть смотрит тот, кто писал код.
 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня есть исходник, но код сложно написан для меня, поэтому мне нужна помощь.

Aliaksandr Hryshyn изложил вероятную причину тут. Сижу жду ответ от Вас, но его всё нет.

Сможем ли мы конструктивно подойти к решению проблемы?

Ошибочная ссылка, вот правильная:

https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page23#comment_27521647

Визуализация советника Test2(клик для анимации). Советник ничего не делает, только использует индикатор From.

Индикатор From на каждом баре копирует по 50 баров со стандартного индикатора MACD, т.е. значения должны полностью повторяться.

На анимации видно, что обновление происходит только каждый 12 бар

По ссылке ещё одна ошибка.

 

Исходники тестовые(по ссылке) для воспроизведения ошибки, ничего лишнего нету.

Сделал анимацию на последнем бетта-билде на данный момент.

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