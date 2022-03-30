Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 29
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Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.
Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.
код эксперта, могли бы дать? я бы поэкспериментировал на своём компе. или он у вас покупной ? если покупной - то не надо.
Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.
У вас оперативки мало, вот и тормоза
Не забывайте всегда указывать билд.
Речь была о 3187
код эксперта, могли бы дать? я бы поэкспериментировал на своём компе. или он у вас покупной ? если покупной - то не надо.
Не мог бы, свой).
У вас оперативки мало, вот и тормоза
Оперативки норм 24 метра - её всегда хватало с запасом, пока ковырялся нашел обнову, обновился до 3192 - тормоза пропали, возможно потому как считай что переустановка. Возможно уже исправлен баг.
Оперативки норм 24 метра - её всегда хватало с запасом, пока ковырялся нашел обнову, обновился до 3192 - тормоза пропали, возможно потому как считай что переустановка. Возможно уже исправлен баг.
Так что ест оперативку? У вас 90% занято
Так что ест оперативку? У вас 90% занято
МТ5 ест, о чем и речь. На пустом месте жрет. Не проблема не исчезла. На один перерасчет хватило - это затратило 1 секунду, но на следующем перерасчете один терминал повесил систему.
МТ5 ест, о чем и речь. На пустом месте жрет. Не проблема не исчезла. На один перерасчет хватило - это затратило 1 секунду, после чего терминал выпал один и все повисло.
Объекты классов, хендлы и т.д. создаёте в цикле?
Если да, перепроверьте код. Возможно создаётся их много.