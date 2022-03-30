Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 29

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Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.

[Удален]  
Vasiliy Smirnov #:

Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.

код эксперта, могли бы дать? я бы поэкспериментировал на своём компе. или он у вас покупной ? если покупной - то не надо. 

 
Vasiliy Smirnov #:

Конечная стадия, при уже начале зависона память общая всего 24%.

У вас оперативки мало, вот и тормоза

 
Vladimir Karputov #:

Не забывайте всегда указывать билд.

Речь была о 3187

 
DatabaseBind со строками не хочет работать
 
137 Matrix #:

код эксперта, могли бы дать? я бы поэкспериментировал на своём компе. или он у вас покупной ? если покупной - то не надо. 

Не мог бы, свой).

 
Aliaksandr Hryshyn #:

У вас оперативки мало, вот и тормоза

Оперативки норм 24 метра - её всегда хватало с запасом, пока ковырялся нашел обнову, обновился до 3192 - тормоза пропали, возможно потому как считай что переустановка. Возможно уже исправлен баг. 

 
Vasiliy Smirnov #:

Оперативки норм 24 метра - её всегда хватало с запасом, пока ковырялся нашел обнову, обновился до 3192 - тормоза пропали, возможно потому как считай что переустановка. Возможно уже исправлен баг. 

Так что ест оперативку? У вас 90% занято

 
Aliaksandr Hryshyn #:

Так что ест оперативку? У вас 90% занято

МТ5 ест, о чем и речь. На пустом месте жрет. Не проблема не исчезла. На один перерасчет хватило - это затратило 1 секунду, но на следующем перерасчете один терминал повесил систему.

 
Vasiliy Smirnov #:

МТ5 ест, о чем и речь. На пустом месте жрет. Не проблема не исчезла. На один перерасчет хватило - это затратило 1 секунду, после чего терминал выпал один и все повисло. 

Объекты классов, хендлы и т.д. создаёте в цикле?
Если да, перепроверьте код. Возможно создаётся их много. 

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