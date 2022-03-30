Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 16
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Метод .SIze ожидалось увидеть и для матриц.
Для векторов есть, для матриц нет.
Зачем?
В чём заключается физический смысл метода Size() для матриц?
Зачем?
В чём заключается физический смысл метода Size() для матриц?
Для удобства, чтоб не писать свою функцию.
Например мне понадобилось для сравнения размерности, перед присвоением.
Другому может понадобиться для цикла, или ещё чего-нибудь.
От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!
Нажмите на изображение, чтобы воспроизвести.
От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!
Нажмите на изображение, чтобы воспроизвести.
Может лучше вот этим поиском пользоваться?
Может лучше вот этим поиском пользоваться?
Попробуй и скажи, каков результат.
При вводе в настройках советника значения 2.1 получаем странный результат.
Попробуй и скажи, каков результат.
А чего его пробовать, сало оно и есть сало… Я всегда этим пользуюсь для поиска в файлах.
И это сработало для вас? У меня поиск не работает ни для одного из выбранных методов поиска в файлах! Также для совершенно новой установки MQL5!
И это сработало для вас? У меня поиск не работает ни для одного из выбранных методов поиска в файлах! Также для совершенно новой установки MQL5!
Всё работает. Всего найдено 106 вхождений… Может убрать «Учитывать регистр»?
Всё работает. Всего найдено 106 вхождений… Может убрать «Учитывать регистр»?
Работает со всеми поисковыми запросами, кроме «Поиск в файлах».