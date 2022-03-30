Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 16

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Roman #:

Метод .SIze ожидалось увидеть и для матриц.
Для векторов есть, для матриц нет.

Зачем?

В чём заключается физический смысл метода Size() для матриц?

 
Slava #:

Зачем?

В чём заключается физический смысл метода Size() для матриц?

Для удобства, чтоб не писать свою функцию.
Например мне понадобилось для сравнения размерности, перед присвоением.

void setMatrix(const matrix& A) 
{
 if(A.Size() != _A.Size())
   Print("Incorrect dimensions of matrix");
 else
   _A = A;
}

Другому может понадобиться для цикла, или ещё чего-нибудь.

 

От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!

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Fatal search engine error

 
Lilita Bogachkova #:

От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!

Нажмите на изображение, чтобы воспроизвести.


Может лучше вот этим поиском пользоваться?


 
Alexey Viktorov #:

Может лучше вот этим поиском пользоваться?


Попробуй и скажи, каков результат.

 

При вводе в настройках советника значения 2.1 получаем странный результат.


 
Lilita Bogachkova #:

Попробуй и скажи, каков результат.

А чего его пробовать, сало оно и есть сало… Я всегда этим пользуюсь для поиска в файлах.
 
Alexey Viktorov #:
А чего его пробовать, сало оно и есть сало… Я всегда этим пользуюсь для поиска в файлах.

И это сработало для вас? У меня поиск не работает ни для одного из выбранных методов поиска в файлах! Также для совершенно новой установки MQL5!

 
Lilita Bogachkova #:

И это сработало для вас? У меня поиск не работает ни для одного из выбранных методов поиска в файлах! Также для совершенно новой установки MQL5!


Всё работает. Всего найдено 106 вхождений… Может убрать «Учитывать регистр»?


 
Alexey Viktorov #:

Всё работает. Всего найдено 106 вхождений… Может убрать «Учитывать регистр»?


Работает со всеми поисковыми запросами, кроме «Поиск в файлах».

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