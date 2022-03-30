Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 14
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Не смущает. Это баг MT5.
Возможно и так.
Подозреваю на не отработку CopyTicks при дисконнекте.
Обновился до 3180 Открытие, реал, ФОРТС
Нет связи с сервером (на разных терминалах)
MT5 3180
Брокер ОТКРЫТИЕ не попадаю - но у них частенько в выходные нет доступа - похоже отключают
Сервер FINAM все отлично - попал.
2022.01.29 18:35:13.117 Terminal update {диск} :\ {каталог} \MQL5 folder started
2022.01.29 18:35:14.166 Terminal update {диск} :\ {каталог} \MQL5 folder finished
2022.01.29 18:35:14.651 Terminal FINAM MetaTrader 5 x64 build 3180 started for JSC Investment Company FINAM
2022.01.29 18:35:14.651 Terminal Windows 10 build 19042, 8 x Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 6 / 11 Gb memory, 2047 / 2794 Gb disk, UAC, GMT+3
2022.01.29 18:35:14.651 Terminal {диск}:\{каталог}
2022.01.29 18:35:16.037 Services service 'go_myService' started
2022.01.29 18:35:16.057 Services service 'go_myService' stopped
2022.01.29 18:35:16.332 Network ' ********* ': authorized on FINAM-AO through MT5.AccessServer #1 (ping: 9.67 ms, build 3091)
2022.01.29 18:35:16.332 Network ' ********* ': previous successful authorization performed from ***.***. *** . *** on 2022.01.29 18:12:20
2022.01.29 18:35:16.417 Network '*********': terminal synchronized with JSC Investment Company FINAM: 0 positions, 0 orders, 12144 symbols, 0 spreads
2022.01.29 18:35:16.417 Network '********': trading has been enabled - netting mode
2022.01.29 18:35:19.001 LiveUpdate check for release version
2022.01.29 18:35:19.099 LiveUpdate you are using the latest version
2022.01.29 18:35:28.916 MQL5.community activated for 'YuraZ', balance: ****************
2022.01.29 18:35:29.130 MQL5.chats activated for 'YuraZ'
Перестали работать индикаторы после обновления.
Перестали работать индикаторы после обновления.
Приходят email-ы о новых сообщениях на форуме.
Ссылки в виде https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Она открывает 1-ю страницу темы, при этом все непрочитанные сообщения становятся прочитанными. Приходится идти на последнюю страницу и по памяти вспоминать, что читал, а что не читал. А если там несколько страниц появилось - приходится все перечитывать ища место на котором закончил чтение в прошлый раз.
Нельзя ли сделать так (как со страницы избранного)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/unread#unread
Чтобы сразу перейти к непрочитанным сообщениям?
В билде 3180, если через контекстное меню загрузить настройки "По умолчанию" выглядит вот так :
По-прежнему в параметрах эксперта галочка очень слабо отличается от крестика.
Хорошо бы вместо крестика делать пустую строку, как раньше.
По-прежнему в параметрах эксперта галочка очень слабо отличается от крестика.
Хорошо бы вместо крестика делать пустую строку, как раньше.
Можете объяснить зачем вам эти крестики, галочки, если оптимизируемые параметры выделяются жирным шрифтом?
Можете объяснить зачем вам эти крестики, галочки, если оптимизируемые параметры выделяются жирным шрифтом?
Кстати и в входных параметрах, было бы не плохо выделить жирным шрифтом имя группы.
В идеале ещё и подсветить другим цветом строку с именем группы.
Иначе всё сливается, и трудно найти разграничение, когда много групп.
IDE от MQ Demo, выпадающий список появляется.
IDE от дилера, список не появляется.
Оба терминала естественно обновлены до 3180.