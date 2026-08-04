Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе
- Terminal: Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях могли пропадать пользовательские торговые инструменты.
Исправление по такой проблеме имелось ввиду? Билд 3082, первый прогон индикатор типа Зигзаг появляется на графике, второй прогон - отсутствует. Но в обоих случаях данные по нему берутся, розовые трендовые линии в начале теста берутся по данным пользовательского индикатора.
Файлы журналов прилагаю.
Исправление по такой проблеме имелось ввиду? Билд 3082, первый прогон индикатор типа Зигзаг появляется на графике, второй прогон - отсутствует.
Файлы журналов прилагаю.
даже ЗигЗаг из поставки изобилует ошибками
то есть проблемы скорее в индикаторе
например - "грязный" буфер. В OnCalculаte полагаетесь что в буферных массивах изначально и на каждом баре, EMPTY_VALUE, а это не так
поэтому первый прогон Ok, а на втором мусор - сами-же данные не обнулили
даже ЗигЗаг из поставки изобилует ошибками
то есть проблемы скорее в индикаторе
например - "грязный" буфер. В OnCalculаte полагаетесь что в буферных массивах изначально и на каждом баре, EMPTY_VALUE, а это не так
поэтому первый прогон Ok, а на втором мусор - сами-же данные не обнулили
MetaQuotes:
MQL5: Исправлено выставление значения _LastError при работе с функцией FileSave. В некоторых случаях вместо описания ошибки, возникшей в функции, переменная могла содержать нулевое значение.
Будет ли снято ограничение на длину имени файла?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
fxsaber, 2021.10.15 12:33
Скрипт показывает непонятное ограничение на длину имени файлов, что создаются без проблем в файловом менеджере.
void CheckFile( string FileName ) { uchar Bytes[1]; FileName = "TempFolder\\" + FileName + "\\" + FileName; Print(FileName); Print(StringLen(FileName)); // 212 Print(FileSave(FileName, Bytes)); Print(_LastError); // 5003: Too long file name const int handle = FileOpen(FileName, FILE_BIN | FILE_WRITE); Print(handle != INVALID_HANDLE); Print(_LastError); // 5003: Too long file name FileClose(handle); } void OnStart() { CheckFile("ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt"); }
TempFolder\ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt\ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt 212 false 5003 false 5003
Просьба порешать с длиной имени файла. На практике нужно использовать здесь.
День добрый,
Большая просьба добавить в Тестер стратегий функцию "Расположение окон графиков", а также возможность удаления, добавления окон.
В данное время для анализа тестируемого советника, индикатора приходится вручную переключаться между окнами, что чрезвычайно неудобно и непродуктивно!
Прошу поддержать меня тех кто считает также!
Заранее спасибо.
Можно ли внести еще одно улучшение. Трендовая линия по углу показывает градусы верно. На анимации двигаю 5 градусов вверх и 5 градусов вниз. А что показывает обычная трендовая линия, когда двигаю на те же 5 градусов? Можно ли поправить эти значения как в "линии по углу" или убрать их вообще. Билд 3084.
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В четверг 21 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации большого обновления MetaTrader 5 build 3081:
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