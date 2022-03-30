Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 11
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Пока работает функция Step()
Может изменится: History Select(0, INT_MAX); и HistoryOrdersTotal()-1;
Не может. Она вызывается только один раз перед тернарным оператором и в последствии полученный индекс не меняется.
Странно только то, что если перед History Select(0, INT_MAX); и HistoryOrdersTotal()-1; не удалять один ордер функцией Step(),
то всё работает как ожидалось.
Ну, вроде была обещана поддержка формата ONNX, что даёт доступ к практически любым моделям МО. Так что вряд ли будут заморачиваться с ALGLIB.
А вот преобразование из вектора в динамический массив и обратно не помешает.
Преобразования vector<>array будут позже
На данный момент, для копирования массива в вектор можно использовать следующий код:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3160: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
fxsaber, 2022.01.25 23:25
Просьба на несколько суток повесить на VPS такой советник.
Похоже, он должен показать сложно воспроизводимую проблему с закачиванием истории после полуночи.
На MQ-Demo был пойман баг.
После полуночи последний CopyTicks-тик оказался взят где-то в середине предыдущих суток. Рекомендую разработчикам запустить данный советник на нескольких символах одновременно и посмотреть, как он проходит полночь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3160: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
Ilyas, 2022.01.26 18:09
Есть ли разница в производительности? И какие еще новшества языка не были объявлены?
build 3160
Загружен текущий профиль графиков. Переключаюсь на другой профиль - из предыдущего профиля терминал начисто удаляет все графики.
Пожалуйста запретите терминалу удалять мои графики из моих профилей.
Ошибка в механизме ввода входных параметров.
Строка для поиска: Oshibka 036.
Не срабатывает точка останова.
Похоже на оптимизацию компилятора. Можно попробовать снять галочки в настройках.
build 3160
Загружен текущий профиль графиков. Переключаюсь на другой профиль - из предыдущего профиля терминал начисто удаляет все графики.
Пожалуйста запретите терминалу удалять мои графики из моих профилей.
Владимир, мы потратили на поиски несколько часов, но воспроизвести не получается. Нужен архив профилей - с которого переключается и на какой он переключается.
Также уточнить:
1. работают ли в момент переключения экспреты, скрипты и т.п.
2. Используются ли открепленные окна.
Просьба упаковать и передать мне в личку.