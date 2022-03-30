Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 20
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Да, верно. При такой политике перманентной беты - только бэкапы. Я как-то расслабился, перестал сохраняться. Вдобавок для экземпляра с 3091 не отключил автообновление, получил по морде вдвойне ))
А как отключить автообновление?
Только format c:, только хардкор)
тут гляньте
А как отключить автообновление?
Этот вопрос здесь, насколько я помню, не приветствуется.
Администрированием виндовса.
Это фиаско, после обновления часть индикаторов просто перестала работать.
Да, понимаю, что можно откомпилировать, но это очень много неудобств, особенно для обычного пользователя, особенно если индикаторы используются советником.
Вероятно, это не относится к 3180, я не проверял старую сборку.
Я могу предоставить код для воспроизведения проблемы, если это необходимо.
Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5/mql5 сообщал и подтверждал об ошибках.
Ален Верлейен , 2022.02.01 18:56
Строй 3180.
Вертикальная шкала подокна индикаторов не обновляется при включении/отключении отрисовки буфера динамически, если значения выходят за пределы начального диапазона (при инициализации индикатора).
Наоборот, с MT4 все работает гладко.
Пример :
Начальный диапазон от 25 до 73.
Щелчком по кнопке (не показанной на скриншоте) я включаю линию CHF, текущее значение которой равно 78.
Белая линия добавлена, но видна лишь частично, поскольку масштаб не обновляется.
Строки скрывают/отображают с помощью такого кода:
ChartRedraw() не помогает.
Если шкала при инициализации индикатора находится в пределах значений, то все в порядке.
Это, конечно, делается с помощью динамической шкалы (не устанавливаются минимальные или максимальные значения).
Вероятно, это не относится к 3180, я не проверял старую сборку.
Я могу предоставить код для воспроизведения проблемы, если это необходимо.
Спасибо.
Да. Такое поведение было изначально, так как мы не предполагали динамическое изменение количества индикаторных буферов.
Похоже, Вам надо самостоятельно вызвать обновление графика при помощи ChartSetSymbolPeriod(0,_Symbol,_Period)
у меня толи вопрос ,толи просто вопль от негодования к разработчикам!!
вот есть другие платформы, хотя я на них уже не работаю, на которых код нужных мне индикаторов работает по 10 - 12++ лет, там поменялось уже сотня версий и все работает как часы!!
а есть МТ4-5, на которых каждая новая версия, это очередной сюрприз, то что то глючит, то что то ваще перестает работать!!!!
вот что можно было нового наворотить в этом билде, что несчастный индикатор параболика с пищалкой перестал работать???
22.01.2022
3160 всё ещё не доступна, скачивается 3152
UPD
Пришло.
У меня 3182
у меня толи вопрос ,толи просто вопль от негодования к разработчикам!!
вот есть другие платформы, хотя я на них уже не работаю, на которых код нужных мне индикаторов работает по 10 - 12++ лет, там поменялось уже сотня версий и все работает как часы!!
а есть МТ4-5, на которых каждая новая версия, это очередной сюрприз, то что то глючит, то что то ваще перестает работать!!!!
вот что можно было нового наворотить в этом билде, что несчастный индикатор параболика с пищалкой перестал работать???
По этому скомпилированному файлу ничего не понять. Нужен .mq5
Просьба снять фокус с кнопки Restart.
Редактирую текст (или другая работа с клавиатурой), как вдруг неожиданно появляется предложение апдейта и почти автоматически нажимается Restart, т.к. при наборе текста клавиши ENTER и SPACE участвуют довольно часто.
Так выходит незапланированный апдейт с соответствующими словами про себя... Просьба убрать фокус.Строка для поиска: Uluchshenie 041.