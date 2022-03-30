Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доступна бета 3187
А список изменений для беты можно где нибудь увидеть?
А список изменений для беты можно где нибудь увидеть?
Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )
Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )
В 3187 отображение double во входных не исправлено.
Тестовый код:
Результат:
терминал и операционная система:
Доступна бета 3187
Кстати где-то по пути сломали стилизацию Whitesmiths .Теперь она такая же как и Metaquotes ( с пробелом у нового блока - у Whitesmiths она без пробела)
Это финиш. Кто знает где скачать и как установить старую версию терминала?
Доступна бета 3187
На VPS все еще выгружаются ZIP файлы данных , соответственно советник не может их прочитать.
Или это в любом случае надо ждать обновление VPS терминалов только на выходных?
Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )
Нет )
Люди добрые помогите! Открыл тут счет у пятибуквенного брокера, чтоб поторговать на СПб бирже. До этого брал данные с 5-ти терминалов и всё работало. Сейчас уже снизился до четырех, проапгрейдился с горя, упростил расчеты в своем советнике, поставил 40к баров в окне, Но этот МТ5 не просто зависает, а всю систему вешает, мышь не шевелится, и уже ничего не изменишь - только РЕСЕТ. Что там такое происходит я не знаю, как найти в советнике, что мешает ЭТОМу терминалу нормально работать мне не понятно. Подскажите. Как ограничить терминал по воздействию на систему не понятно. Система по загрузке не доходит даже до 50%, сам терминал не отвечает. Основная проблема возникает в середине дня с 15 до 19, то есть видимо в это время нагружено что-то у брокера. Советник считает раз в 15 минут. При первой попытке при открытии терминала расчет происходит мгновенно фактически, то есть расчет особо и не напрягает терминал. Стоит Виндоус 11. Не хочется отказываться от возможности, тем более открыл уже ИИС на жену.
На VPS все еще выгружаются ZIP файлы данных , соответственно советник не может их прочитать.
Ничего не понял.
попробуйте установить старую версию - она не обновляется!!! скопировал её из установки Linux https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg
У меня 64. Всё висит другой терминал тоже висит уже. Вчера оптимизировал код опять. Один хрен всё повисло уже сразу после первого просчета. И уже второй терминал подвешивает систему. И эти 2 недели ужаса я так понял как раз после обновы 28 января. Я думаю кривые цифры с плавающей точкой это лишь маленькое происшествие. У кого есть 64x? Брокер сказал переход на предыдущее обновление невозможен.
У меня 64. Всё висит другой терминал тоже висит уже. Вчера оптимизировал код опять. Один хрен всё повисло уже сразу после первого просчета. И уже второй терминал подвешивает систему. И эти 2 недели ужаса я так понял как раз после обновы 28 января. Я думаю кривые цифры с плавающей точкой это лишь маленькое происшествие. У кого есть 64x? Брокер сказал переход на предыдущее обновление невозможен.
На всякий случай - диск SSD? Если нет, мож, на этом и подвисает?
И какой билд MT5?
У меня 3180 под Wine'ом в линуксовой виртуалке внутри другого линукса, около 10 тыс. роботов на 51 графике, рядом ещё одна линукс-виртуалка с MT5 3180, всё без больших проблем.