Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 27

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MetaQuotes #:
Доступна бета 3187

А список изменений для беты можно где нибудь увидеть?

 
Max B #:

А список изменений для беты можно где нибудь увидеть?

Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )

 
Andrey Khatimlianskii #:

Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )

В 3187 отображение double во входных не исправлено.

Тестовый код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                              Copyright © 2022, Vladimir Karputov |
//|                      https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2022, Vladimir Karputov"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input double   Input1=1.12;
input double   Input2=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат:



терминал и операционная система:

MetaTrader 5 x64 build 3187 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 630 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 
MetaQuotes #:
Доступна бета 3187

Кстати где-то по пути сломали стилизацию Whitesmiths .Теперь она такая же как и Metaquotes (  с пробелом у нового блока -  у Whitesmiths она без пробела)

Это финиш. Кто знает где скачать и как  установить старую версию терминала?

 
MetaQuotes #:
Доступна бета 3187

На VPS все еще выгружаются ZIP файлы данных , соответственно советник не может их прочитать. 

2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) Читаем из файла глобальные переменные и записываем их
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) 
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) 1: File name = ALL_GLOBAL.csv.zip, PK   
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) 2: File name = ALL_GLOBAL.txt.zip, PK   
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) ALL_GLOBAL.csv FileIsExist=false
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) ALL_GLOBAL.csv FileSize=0
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) error ALL_GLOBAL.csv 5004 
2022.02.09 07:08:37.714 Exp - mt5 20220207 (GBPUSD,M30) error ALL_GLOBAL.csv 5004


Или это в любом случае надо ждать обновление VPS терминалов только на выходных? 

 
Andrey Khatimlianskii #:

Как минимум, исправлено отображение даблов в инпут-параметрах )

Нет )

 

Люди добрые помогите! Открыл тут счет у пятибуквенного брокера, чтоб поторговать на СПб бирже. До этого брал данные с 5-ти терминалов и всё работало. Сейчас уже снизился до четырех, проапгрейдился с горя, упростил расчеты в своем советнике, поставил 40к баров в окне, Но этот МТ5 не просто зависает, а всю систему вешает, мышь не шевелится, и уже ничего не изменишь -  только РЕСЕТ. Что там такое происходит я не знаю, как найти в советнике, что мешает ЭТОМу терминалу нормально работать мне не понятно. Подскажите. Как ограничить терминал по воздействию на систему не понятно. Система по загрузке не доходит даже до 50%, сам терминал не отвечает. Основная проблема возникает в середине дня с 15 до 19, то есть видимо в это время нагружено что-то у брокера. Советник считает раз в 15 минут. При первой попытке при открытии терминала расчет происходит мгновенно фактически, то есть расчет особо и не напрягает терминал. Стоит Виндоус 11. Не хочется отказываться от возможности, тем более открыл уже ИИС на жену.

 
Vladislav Andruschenko #:

На VPS все еще выгружаются ZIP файлы данных , соответственно советник не может их прочитать.

Ничего не понял.

 
137 Matrix #:

попробуйте установить старую версию - она не обновляется!!! скопировал её из установки Linux  https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg


У меня 64. Всё висит другой терминал тоже висит уже. Вчера оптимизировал код опять. Один хрен всё повисло уже сразу после первого просчета. И уже второй терминал подвешивает систему. И эти 2 недели ужаса я так понял как раз после обновы 28 января. Я думаю кривые цифры с плавающей точкой это лишь маленькое происшествие. У кого есть 64x? Брокер сказал переход на предыдущее обновление невозможен.

 
Vasiliy Smirnov #:

У меня 64. Всё висит другой терминал тоже висит уже. Вчера оптимизировал код опять. Один хрен всё повисло уже сразу после первого просчета. И уже второй терминал подвешивает систему. И эти 2 недели ужаса я так понял как раз после обновы 28 января. Я думаю кривые цифры с плавающей точкой это лишь маленькое происшествие. У кого есть 64x? Брокер сказал переход на предыдущее обновление невозможен.

На всякий случай - диск SSD? Если нет, мож, на этом и подвисает?

И какой билд MT5?

У меня 3180 под Wine'ом в линуксовой виртуалке внутри другого линукса, около 10 тыс. роботов на 51 графике, рядом ещё одна линукс-виртуалка с MT5 3180, всё без больших проблем.

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