Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 18

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Lilita Bogachkova #:

Notepad++ все работает


Дело в терминале. А в подпапках тоже не ищет? Попробуйте в разных кодировках посохранять. Сохранить как, и внизу там выбор кодировок.

 
Lilita Bogachkova #:

ищет в файлах которые находится в этой папке


Странно всё это. У меня больше нет предположений почему не работает…
 
Valeriy Yastremskiy #:

Дело в терминале. А в подпапках тоже не ищет? Попробуйте в разных кодировках посохранять. Сохранить как, и внизу там выбор кодировок.

При переключении с Unicode на другую кодировку поиск возвращает результат, но MetaEditors все равно остается в цикле и не прерывает поиск до принудительного отключения.

jpg


если отключить поиск в "Подпапках", MetaEditor не виснет, но и  ничего не находит.


 
Lilita Bogachkova #:

При переключении с Unicode на другую кодировку поиск возвращает результат, но MetaEditors все равно остается в цикле и не прерывает поиск до принудительного отключения.



если отключить поиск в "Подпапках", MetaEditor не виснет, но и  ничего не находит.


Есть предположение. У Вас слишком много файлов. Или он не может пройти / прочитать какой то файл. Попробуйте поискать в другой песочнице, где мало файлов.

 
Lilita Bogachkova #:

это определяется установщиком MQL

Ради теста попробуйте укоротить путь (с учетом имен анализируемых файлов), по крайней мере ситуация станет яснее.

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы

Roman, 2022.01.31 01:49

IDE MQ Demo 3180

В классах не появляется выпадающий список.

c


Прописываю дальше

с1


Ошибка

'Eye' is not a member of 'matrix' type  Test.mq5        22      9
expression has no effect        Test.mq5        22      7


Слово this не помогает.
Просьба обновить документацию.


Через список инициализаторов, тоже не работает.

class SomeClass
{
protected:
 
   int    n;
   int    s;
   matrix A;
   vector v; 
   
public:
   
   SomeClass(int dimMat, int dimVec) : 
      n(dimMat), 
      s(dimVec),
      A.Eye(n, n),
      v(s)
   {}

};
'.' - member(s) initialization expected Test.mq5        25      8
'.' - open parenthesis expected Test.mq5        25      8

Методы .Eye .Zero, не видны в выпадающем списке, даже вне класса.

 

Так наверно правильней инициализировать списком
Но тогда получается двойная инициализация

class SomeClass
{
protected:
 
   int    n;
   int    s;
   matrix A;
   vector v; 
   
public:
   
   SomeClass(int dimMat, int dimVec) : 
      n(dimMat), 
      s(dimVec),
      A(A.Eye(n, n)),
      v(v(s))
   {}

};
'Eye' is not a member of 'matrix' type  Test.mq5        25      11
's' - some operator expected    Test.mq5        26      11
 
Roman #:

Так наверно правильней инициализировать списком
Но тогда получается двойная инициализация

   matrix matrix_tri=matrix::Tri(size_m,size_k);
   matrix matrix_eye=matrix::Eye(size_m,size_k);
   matrix matrix_identity(size_m,size_k);
   matrix_identity.Identity();

   errors=(int)matrix_identity.Compare(matrix_eye,1e-15);
 
Slava #:

Спасибо. Вроде получилось.

class SomeClass
{
protected:
 
   int    n;
   int    s;
   
   matrix A;
   matrix B;
   
   vector v; 
   
public:
   
   SomeClass(int dimMat, int dimVec)
   { 
      n = dimMat; 
      s = dimVec;
      
      A = matrix::Eye(n, n);
      B = matrix::Zeros(n, n);
      
      v.Init(s);
      
      Print(A);
      Print("");
      Print(B);
      Print("");
      Print(v);
   }
   
};
void OnStart()
{
   SomeClass obj(4,4);
} 
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)        [[1,0,0,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,1,0,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,0,1,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,0,0,1]]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)        
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)        [[0,0,0,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,0,0,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,0,0,0]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)         [0,0,0,0]]
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)        
2022.02.01 12:30:10.948 Test (EURUSD,M1)        [0,0,0,0]
 

Было окно графика мартовской нефти, с индикаторами.

По истечении контракта он исчез из обзора рынка (что определяется брокером, да), но при этом самоудалились все индикаторы из этого окна! Как так, вообще?

Может, сначала все ошибки основного функционала (торгового, это торговый терминал в 1 очередь) допилить, и только потом добавлять шматрицы и питоны?

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