Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 18
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Notepad++ все работает
Дело в терминале. А в подпапках тоже не ищет? Попробуйте в разных кодировках посохранять. Сохранить как, и внизу там выбор кодировок.
ищет в файлах которые находится в этой папке
Дело в терминале. А в подпапках тоже не ищет? Попробуйте в разных кодировках посохранять. Сохранить как, и внизу там выбор кодировок.
При переключении с Unicode на другую кодировку поиск возвращает результат, но MetaEditors все равно остается в цикле и не прерывает поиск до принудительного отключения.
если отключить поиск в "Подпапках", MetaEditor не виснет, но и ничего не находит.
При переключении с Unicode на другую кодировку поиск возвращает результат, но MetaEditors все равно остается в цикле и не прерывает поиск до принудительного отключения.
если отключить поиск в "Подпапках", MetaEditor не виснет, но и ничего не находит.
Есть предположение. У Вас слишком много файлов. Или он не может пройти / прочитать какой то файл. Попробуйте поискать в другой песочнице, где мало файлов.
это определяется установщиком MQL
Ради теста попробуйте укоротить путь (с учетом имен анализируемых файлов), по крайней мере ситуация станет яснее.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
Roman, 2022.01.31 01:49
IDE MQ Demo 3180
В классах не появляется выпадающий список.
Прописываю дальше
Ошибка
Слово this не помогает.
Просьба обновить документацию.
Через список инициализаторов, тоже не работает.
Методы .Eye .Zero, не видны в выпадающем списке, даже вне класса.
Так наверно правильней инициализировать списком
Но тогда получается двойная инициализация
Так наверно правильней инициализировать списком
Но тогда получается двойная инициализация
Спасибо. Вроде получилось.
Было окно графика мартовской нефти, с индикаторами.
По истечении контракта он исчез из обзора рынка (что определяется брокером, да), но при этом самоудалились все индикаторы из этого окна! Как так, вообще?
Может, сначала все ошибки основного функционала (торгового, это торговый терминал в 1 очередь) допилить, и только потом добавлять шматрицы и питоны?