Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 28
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Люди добрые помогите! Открыл тут счет у пятибуквенного брокера, чтоб поторговать на СПб бирже. До этого брал данные с 5-ти терминалов и всё работало. Сейчас уже снизился до четырех, проапгрейдился с горя, упростил расчеты в своем советнике, поставил 40к баров в окне, Но этот МТ5 не просто зависает, а всю систему вешает, мышь не шевелится, и уже ничего не изменишь - только РЕСЕТ. Что там такое происходит я не знаю, как найти в советнике, что мешает ЭТОМу терминалу нормально работать мне не понятно. Подскажите. Как ограничить терминал по воздействию на систему не понятно. Система по загрузке не доходит даже до 50%, сам терминал не отвечает. Основная проблема возникает в середине дня с 15 до 19, то есть видимо в это время нагружено что-то у брокера. Советник считает раз в 15 минут. При первой попытке при открытии терминала расчет происходит мгновенно фактически, то есть расчет особо и не напрягает терминал. Стоит Виндоус 11. Не хочется отказываться от возможности, тем более открыл уже ИИС на жену.
Представьте технические детали, пожалуйста:
В моменты тормозов рекомендуется открыть встроенный диспетчер ресурсов по F2 и посмотреть, какой поток больше всего потребляет CPU:
Вы можете просто заменить эти три файла (metaeditor64,metatester64 ,terminal64) на (metaeditor,metatester ,terminal)
только в ярлыке удалите 64
РАБОТАЕТ СЕЙЧАС ЗАПУСТИЛ
Позиция открыта была в новом терминале 3191 сегодня обновлялась
Это очень плохой совет, рожденный от непонимания технических вопросов.
Не слушайте таких советов.
На всякий случай - диск SSD? Если нет, мож, на этом и подвисает?
И какой билд MT5?
У меня 3180 под Wine'ом в линуксовой виртуалке внутри другого линукса, около 10 тыс. роботов на 51 графике, рядом ещё одна линукс-виртуалка с MT5 3180, всё без больших проблем.
Ну у меня один на SSD стоит, он системный, а другой терминал стоит на HDD, но у него файлы тоже на SSD, но тупят они почти одинаково уже.
Ну у меня один на SSD стоит, он системный, а другой терминал стоит на HDD, но у него файлы тоже на SSD, но тупят они почти одинаково уже.
Памяти хватает?
Кстати где-то по пути сломали стилизацию Whitesmiths .Теперь она такая же как и Metaquotes ( с пробелом у нового блока - у Whitesmiths она без пробела)
Это финиш. Кто знает где скачать и как установить старую версию терминала?
У меня в профиле ссылка на архив билдов есть.
Нет )
Вроде да. Просто подгружаются некорректные значения, сохраненные терминалом прошлых билдов в конфиг-файлы.
Еще долго будет аукаться это...
Вроде да. Просто подгружаются некорректные значения, сохраненные терминалом прошлых билдов в конфиг-файлы.
Еще долго будет аукаться это...
Новый советник, для теста.
Новый советник, для теста.
Скомпилируйте в
- ошибки уже нет.
Скомпилируйте в
- ошибки уже нет.
Да, в новом вроде все норм.
Да, в новом вроде все норм.
Не забывайте всегда указывать билд.
Представьте технические детали, пожалуйста:
В моменты тормозов рекомендуется открыть встроенный диспетчер ресурсов по F2 и посмотреть, какой поток больше всего потребляет CPU:
В файле оборудование, стоит Windows 11 Pro, в отчете пишет почему-то Windows 10, может старую находит.
Антивирусов нет и отключен даже виндоусовский. Вирус один, это терминал МТ5, который подвешивает всю систему. Прошу прощения за сарказм.
В нагрузку мой эксперт, просчитывающий сразу на начальном этапе принудительно по OnTick() при запуске мгновенно. Отправляет уведомления. Также стоят другие терминалы MT5, где такой проблемы нет с тем же самым экспертом, тот же билд. При повторном расчете происходит зависание всего компьютера. При чем я даже не знаю, почему это идет по нарастающей, хотя с советника убрал уже все лишние операции, вроде записи лога, лишнюю графику итд. Если смотреть диспетчер задач, то идет захламление памяти по нарастающей. Сначала глючил один терминал, сегодня уже 2. Может надо переустанавливать постоянно? Почему вешает компьютер, а не приложение только?
Терминальный диспетчер задач зависает сразу при начале перерасчета один раз в 15 мин. При чем вот тест с работающего терминала по загрузке. Вообще без напряга расчет. В спокойном и при расчете состояниях тот же эксперт. И ничего там в эксперте такого нет, не рекурсий, не регрессий и массивы одномерные. При чем уведомления посылает с задержкой, как будто долго считает, а потом до черного экрана, если не выключать.
В логе ничего нет, так как зависон сразу. И дальше ресет. Зависает сразу при начале расчета и мышь сначала плохо шевелится, а потом вообще не шевелится. И контроальтделет не успеешь нажать и не закрыть приложение принудительно, только ресет.