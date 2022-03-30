Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 15
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Кстати и в входных параметрах, было бы не плохо выделить жирным шрифтом имя группы.
В идеале ещё и подсветить другим цветом строку с именем группы.
Иначе всё сливается, и трудно найти разграничение, когда много групп.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
fxsaber, 2021.12.20 10:57
Отображение входных параметров при использовании group значительно отличается в Тестере и Терминале.
Обратите внимание, насколько удобнее это сделано в Тестере (внизу)! Просьба в Терминале сделать аналогично.
И подсветить строку с именем группы.
IDE MQ Demo 3180
В классах не появляется выпадающий список.
Прописываю дальше
Ошибка
Слово this не помогает.
Просьба обновить документацию.
Как сравнить две матрицы по размеру?
if(A.Size() != B.Size())
Метод .Size() отсутствует для матриц.
Как сравнить две матрицы по размеру?
Метод .Size() отсутствует для матриц.
У матриц два измерения. Надо сравнивать оба - Cols() и Rows(). Тут Size() не подойдет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
traveller00, 2021.12.04 15:10
Есть простой скрипт
Будучи собранный старой релизной версией 2940 он выдаёт результат 2 2, как и ожидается.
Будучи собранный последней релизной версией 3091 он выдаёт результат 2 4.
Почему?
"ZigZag.ex5 version is too old." Соответственно индикаторы на его основе - умерли.
3180
В настройках индикатора
Результат
До 3180 все было нормально
Простейший показательный пример ("сову" можно набросить на любой график и в окне свойств сразу получим 1.1200000000000001 ):
У матриц два измерения. Надо сравнивать оба - Cols() и Rows(). Тут Size() не подойдет.
Метод .SIze ожидалось увидеть и для матриц.
Для векторов есть, для матриц нет.