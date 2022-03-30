Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 25
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Ребят вы чего ?!? Если я прогоняю страту за неделю ( день ,час) то и статы мне нужны за этот интервал . Нахрена мне среднегодовая эвкити если я тестирую на неделе?!? Ну хотите вы среднегодовую - добавьте отдельным полем. Полезную штуку зачем ломать?
И если честно - лучше бы баги фиксили. А из фич -вот не тормозная отрисовка в терминале с более богатыми возможностями- не помешала бы . А ломать там где ничего не сломано....
Оптимизация в режиме по всем символам с одним включенным Агентом.
Количество заданий в двух местах скрина не совпадает. Статус finished, хотя на самом деле все считается.
Конечный результат.
Что-то в последних билдах сделали с CopyTicksRange. Теперь при запросе больших интервалов CPU нагружается значительно меньше, но больше всего упала нагрузка на RAM - в несколько раз.
Раньше на некоторые операции не хватало свободных 10 гигов RAM. Теперь с огромным запасом. Спасибо!
Каким-то образом внешнее окно стакана цен сместилось вверх настолько, что его уже нельзя сдвинуть, потому что две верхние строки находятся за пределами доступной для мыши области. Вот скриншоты обычного окна и теперь «неподвижного». Заголовки, отмеченные красным цветом, находятся вне экрана.
Somehow, the externalized window of the market depth shifted up so far that it can no longer be moved because the top two rows are outside the mouse-accessible area. Here are the screenshots of the normal window and the now 'immobile' one. The headers marked in red are off-screen.
normal:
immobile / неподвижног:
Каким-то образом внешнее окно стакана цен сместилось вверх настолько, что его уже нельзя сдвинуть, потому что две верхние строки находятся за пределами доступной для мыши области. Вот скриншоты обычного окна и теперь «неподвижного». Заголовки, отмеченные красным цветом, находятся вне экрана.
Координаты окон хранятся в одном из конфиг-файлов.
Попробуйте очистить MetaTrader 5\Config\ и перезагрузить терминал.
Да, расчет Шарпа теперь делается по другому, он приводится к годовому значению на основе изменений эквити. Скоро будет статья с объяснением.
Координаты окон хранятся в одном из конфиг-файлов.
Попробуйте очистить MetaTrader 5\Config\ и перезагрузить терминал.
А, хорошо и спасибо - но на самом деле этого не должно происходить или терминал должен сам корректировать положение окна.
В чём проблема сохранения настроек советниках на графиках и графиков и счетов?
В чём проблема сохранения настроек советниках на графиках и графиков и счетов?
Опишите подробно проблему, пожалуйста.
Пожалуйста, в следующем обновлении МТ5 добавьте недостающие ручки для настройки инструмента рисования прямоугольников. Очень раздражает корректировка прямоугольника, когда у вас длинный рисунок. MT4 имеет ручки во всех четырех углах прямоугольника.