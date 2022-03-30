Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 6
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Какие Ваши предложения?
*= и /=, по логике вроде подходит, как для поэлементного умножения\деления на число, так и вектора на вектор
Знак умножения уже занят.
Какие Ваши предложения?
имхо, чаще всего нужны арифметические операции с элементами массивов и из-за этого приходится писать много циклов. В этом смысле в Numpy сделано идеально: сложение, вычитание, поэлементные умножение и деление векторов происходят как с обычными числами.
И по моему исчез Dot из списка, вроде он был уже
И MatMul не находится
Да сыровато пока всё, надо подождать.
Знак умножения уже занят.
Какие Ваши предложения?
Есть неплохая биб-ка Armadillo. Там за поэлементное умножение отвечает символ "%" (Schur product).
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.09.03 23:06
Просьба починить древний баг CopyTicks - в первые минуты субботы не работает закачка тиков за прошедшую пятницу. Нет тиков.
Воспроизводится и через GUI - CTRL+U.
Просьба на несколько суток повесить на VPS такой советник.
Похоже, он должен показать сложно воспроизводимую проблему с закачиванием истории после полуночи.
Запустите этот скрипт.
Результат запуска этого скрипта на MQ-Demo:
На одном и том же месте (индекс) разные тикеты.
Ну я не знаю что вам сказать… Вот результат трёхкратного запуска вашего скрипта
Я вручную разделил пустыми строками…
Ну я не знаю что вам сказать… Вот результат трёхкратного запуска вашего скрипта
Я вручную разделил пустыми строками…
У меня есть неуверенное подозрение, что мт5 категорически не любит виртуальную машину.
Так как является сам виртуальным приложением. И возможно какие то моменты начинают глюкать.
fxsaber на виртуалке запускаешь?
Спасибо за ваши комментарии.
Мы приняли решение, что операции + - * / являются поэлементными операциями для матриц и векторов согласованного размера
Для векторного произведения используем метод Dot
Для матричного произведения используем метод MatMul - матрица с матрицей, вектор с матрицей, матрица с вектором - все должны быть согласованных размеров
Спасибо за ваши комментарии.
Мы приняли решение, что операции + - * / являются поэлементными операциями для матриц и векторов согласованного размера
Для векторного произведения используем метод Dot
Для матричного произведения используем метод MatMul - матрица с матрицей, вектор с матрицей, матрица с вектором - все должны быть согласованных размеров
Спасибо и вам за вашу работу, и то что слышите пожелания сообщества.
Ну я не знаю что вам сказать… Вот результат трёхкратного запуска вашего скрипта
Я вручную разделил пустыми строками…
Просьба привести лог Терминала во время работы скрипта.