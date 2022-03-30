Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 17
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Не связано ли это с кодировками?
Вы думаете, это потому, что ОС на латышском языке?
Вы думаете, это потому, что ОС на латышском языке?
Я не исключаю такой вариант.Мне МЕ предлагает сохранять файлы в одной из 3-х кодировок - ANSI, UTF-8, Unicode. Как винда это индексирует - не в курсе. Использует ли поиск эту индексацию - тоже.
Я не исключаю такой вариант.
Тогда и с другими языками должны быть проблемы, кроме английского и...
Работает со всеми поисковыми запросами, кроме «Поиск в файлах».
Вы в каких файлах и что хотите искать?
Вы в каких файлах и что хотите искать?
ищет в файлах которые находится в этой папке
ищет файлы в этой папке
Возможно проблема в общей длине пути
Возможно проблема в общей длине пути
это определяется установщиком MQL
А НоутПад или ЕмЭдитор (блокноты) ищут в файлах? Если они находят, то дело в терминале, если тоже нет, то склоняюсь к кодировкам.ЗЫ в конкретной папке индикаторы или в общей папке мкл5? в общей папке есть места, где запись запрещена и при первой ошибке поиск и замена будут прекращены.
А НоутПад или ЕмЭдитор (блокноты) ищут в файлах? Если они находят, то дело в терминале, если тоже нет, то склоняюсь к кодировкам.ЗЫ в конкретной папке индикаторы или в общей папке мкл5? в общей папке есть места, где запись запрещена и при первой ошибке поиск и замена будут прекращены.
Notepad++ все работает