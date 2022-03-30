Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 17

Новый комментарий
 
Не связано ли это с кодировками?
 
JRandomTrader #:
Не связано ли это с кодировками?

Вы думаете, это потому, что ОС на латышском языке?

 
Lilita Bogachkova #:

Вы думаете, это потому, что ОС на латышском языке?

Я не исключаю такой вариант.

Мне МЕ предлагает сохранять файлы в одной из 3-х кодировок - ANSI, UTF-8, Unicode. Как винда это индексирует - не в курсе. Использует ли поиск эту индексацию - тоже.
 
JRandomTrader #:

Я не исключаю такой вариант.

Тогда и с другими языками должны быть проблемы, кроме английского и...

 
Lilita Bogachkova #:

Работает со всеми поисковыми запросами, кроме «Поиск в файлах».

Вы в каких файлах и что хотите искать?

 
Alexey Viktorov #:

Вы в каких файлах и что хотите искать?

ищет в файлах которые находится в этой папке

jpg

 
Lilita Bogachkova #:

ищет файлы в этой папке 


Возможно проблема в общей длине пути

 
leon_17 #:

Возможно проблема в общей длине пути

это определяется установщиком MQL

 
Lilita Bogachkova #:


А НоутПад или ЕмЭдитор (блокноты) ищут в файлах? Если они находят, то дело в терминале, если тоже нет, то склоняюсь к кодировкам.

ЗЫ в конкретной папке индикаторы или в общей папке мкл5? в общей папке есть места, где запись запрещена и при первой ошибке поиск и замена будут прекращены.
 
Valeriy Yastremskiy #:

А НоутПад или ЕмЭдитор (блокноты) ищут в файлах? Если они находят, то дело в терминале, если тоже нет, то склоняюсь к кодировкам.

ЗЫ в конкретной папке индикаторы или в общей папке мкл5? в общей папке есть места, где запись запрещена и при первой ошибке поиск и замена будут прекращены.

Notepad++ все работает

jpg

1...101112131415161718192021222324...32
Новый комментарий