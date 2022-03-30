Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы - страница 19
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Было окно графика мартовской нефти, с индикаторами.
По истечении контракта он исчез из обзора рынка (что определяется брокером, да), но при этом самоудалились все индикаторы из этого окна! Как так, вообще?
Может, сначала все ошибки основного функционала (торгового, это торговый терминал в 1 очередь) допилить, и только потом добавлять шматрицы и питоны?
Может этот чек бокс, и на обзор рынка влияет?
Если разработчик подтвердит это, то поставить галку.
Может этот чек бокс, и на обзор рынка влияет?
Если разработчик подтвердит это, то поставить галку.
Не, их брокер сам удаляет. Этот чекбокс покажет истекшие, только если они транслируются.
ЗЫ но дело не в этом, а в том, что почему-то навсегда пропадают индюки с чарта в такой ситуации.
Не, их брокер сам удаляет. Этот чекбокс покажет истекшие, только если они транслируются.
Но если их удаляет брокер. Какие претензии к софту?
Пишите брокеру.
Но если их удаляет брокер. Какие претензии к софту?
Пишите брокеру.
Видимо, я потерял способность объяснять, или одно из двух.
При исчезновении контрактов из обзора пропадают навсегда индикаторы с чарта. Проблема в этом. Так понятнее?
Видимо, я потерял способность объяснять, или одно из двух.
При исчезновении контрактов из обзора пропадают навсегда индикаторы с чарта. Проблема в этом. Так понятнее?
так символ поменялся. а вот не надо торговать фьючи/фонду из заточенного под форекс инструмента :-)
зато у нас есть matrix и vector
Возник вопрос по синтаксису в классах, для матриц и векторов.
Для матриц используется один синтаксис
Для векторов проходит только такой синтаксис
Будет ли синтаксис векторов, приведён к виду как для матриц?
Просто как то разнобой в синтаксисе получается.
так символ поменялся. а вот не надо торговать фьючи/фонду из заточенного под форекс инструмента :-)
зато у нас есть matrix и vector
Да пусть там всё хоть по швам треснет, но зачем индюки-то с чарта удалять? )) я системку визуально мастерил, теперь фиг вспомнишь.
Придётся набрасывать на чарт матрицы с веторами, что поделать ))))
Да пусть там всё хоть по швам треснет, но зачем индюки-то с чарта удалять? )) я системку визуально мастерил, теперь фиг вспомнишь.
Придётся набрасывать на чарт матрицы с веторами, что поделать ))))
простой и уже классический овеянный годами рецепт, который (возможно) поможет:
после установки индикаторов/советников и размещении всех чартов - сохранить шаблоны, выйти/войти, убедится что всё Ok, можно даже вообще машину перегрузить (хуже ей не будет) и сделать бекап всей инсталляции
бывали меткие обновления что от раскладки чартов оставался гулькин нос, бывали сбои. Бекапы, бекапы и бекапы
простой и уже классический овеянный годами рецепт, который (возможно) поможет:
после установки индикаторов/советников и размещении всех чартов - сохранить шаблоны, выйти/войти, убедится что всё Ok, можно даже вообще машину перегрузить (хуже ей не будет) и сделать бекап всей инсталляции
бывали меткие обновления что от раскладки чартов оставался гулькин нос, бывали сбои. Бекапы, бекапы и бекапы
простой и уже классический овеянный годами рецепт, который (возможно) поможет:
после установки индикаторов/советников и размещении всех чартов - сохранить шаблоны, выйти/войти, убедится что всё Ok, можно даже вообще машину перегрузить (хуже ей не будет) и сделать бекап всей инсталляции
бывали меткие обновления что от раскладки чартов оставался гулькин нос, бывали сбои. Бекапы, бекапы и бекапы
Только format c:, только хардкор)
тут гляньте