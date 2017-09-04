Проклятый мартин
Вот здесь: "... оказывается, он закрывает убыточную серию попарно: первый и последний ордер. Это первое!" уже непонятно.
Как Вы видите, то что написано? Просто интересно.
ну интересный вариант с попарным закрытием, кстати, еще мб с противоположными позициями это как-то завязать.. но нужен ресерч.. а что, если вы освоите mql язык и напишите своего бота? ) я думаю это главный вопрос, который должен перед вами стоять, что бы не зависеть от криворуких программистов а делать все самому )
Вот здесь: "... оказывается, он закрывает убыточную серию попарно: первый и последний ордер. Это первое!" уже непонятно.
Как Вы видите, то что написано? Просто интересно.
Я же прикрепил картинку! Присмотритесь, попарное закрытие усредняющих позиций, первый и последний ордер в серии открытых ордеров закрываются. Словами сложно может быть, но наглядно лучше. Вот я и приложил картинки.
Словами и на примере. Вы не видите, а я вижу сразу несколько вариантов :)/
Ах, да. Я забыл добавить: первый и последний закрываются, когда суммарно выходят в плюс) Наверное, Вы об этом
Снова не видна суть. Ну да ладно. Сейчас распишем.
Итак имеем безоткатное движение, на котором, через определённый шаг, открываем пару противоположных позиций: Buy и Sell:
В итоге получаем 10 позиций Buy и 10 позиций Sell. При этом все Buy позиции будут в убытке. Правильно?
Снова не видна суть. Ну да ладно. Сейчас распишем.
Итак имеем безоткатное движение, на котором, через определённый шаг, открываем пару противоположных позиций: Buy и Sell:
В итоге получаем 10 позиций Buy и 10 позиций Sell. При этом все Buy позиции будут в убытке. Правильно?
Прикол в том, что если открывать также баи, то мы сольёмся. Все классические мартины сольются. А мы - в небольшом минусе. Ведь первая сделка открывается минимальным лотом, 500 пунктов мегатренда для такой одной минусовой сделки - это маленькая просадка по сравнению с мартиноподобными. А моя задача.. наша задача – уменьшить шансы вылететь с рынка. Мы ведь морально готовы, у нас мартин
а с каким лотом открываются ордера?
10 селл интересуют
а с каким лотом открываются ордера?
10 селл интересуют
Думаю, лот 0,01 для первого колена. Если просадки будут низкими в процессе теста, то начальный лот можно и поднять, тогда вообще шинковать будем. Но, убыточный паттерн - лестница, когда откат горизонтальный, флетовый - в этом случае машки пересекутся и дадут сигнал к открытию следующего колена. И так далее по нарастающей, в итоге получим всё тот же илан. Да о чём я говорю, это же мартин, тут априори готов к сливу. Вопрос во времени, когда это произойдёт. И смысл в том, чтобы максимально отдалить этот период.
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Нигде не могу найти такой вид сова, который сам задумал. Не, ну кто-то явно же писал!? Иланоподобное мракобесие затёрто до дыр.
В общем, увидел как-то я на одном сайте советник El Diablo. Ничего особенного! А стоит 200 долларов!!! Потом почитал о нём, оказывается, он закрывает убыточную серию попарно: первый и последний ордер. Это первое!
Второе. Увидел я ещё один советник, называется Argus... обычный мартин, пфф! А стоит 120 долларов!!! Потом почитал о нём, оказывается, он вообще не ищет входов с преимуществом, не входит по всяким сисиай, а просто постоянно открывает сделки одну за другой, выводя мартином убыточные. Но зато самый прибыльный, 5000 пунктов в месяц, если не сольёшь.
Это не всё! Третье!
Я подумал, а что было бы, если эти два советника скрестить? Почему у автора этих двух советников нет такого? Ну да ладно...
Четвёртое: а что, если прогнать мартин по графику и изучить места, где он сливает?.. А что их изчать? Эти места известны – безоткатные движения. Брекситы-уекситы. На одном из январских участков годов так древних цена падала так ровно горкой, что сливал любой мартин. Ровна горка без откатов, либо резкие движения, но с флетовидным ровным откатом – вот эти убийственные паттерны, что уничтожают депозит иланоюзеров–бюджетников.
Пятое: а что, если подобрать фильтр, который бы не давал бы открывать много колен в такие убыточные участки? А что, если прилепить сюда попарное закрытие? А что, если входить постоянно без поиска входа с преимуществом? Всё воедино! Есть ли такой сов в мире? И как он? Работает, не? Покажите, если есть, лучше ли он обычных иланов? А то в моей микро-теории всё выглядит в розовых тонах. Скиньте, если есть такой. А если нет и вы вдруг невзначай напишите такой сов, то прошу в личку кинуть.
Давайте, а то многобукф, я на картинках поясню.
Параметры:
EMA 5 и 20.
Фильтр: расхождение машек. Пока не пересеклись - следующее колено не открываем.
А если открываем, то поэксперементировать с коеффициентом: стоит ли стандартный 1.6, либо двойной, либо тройной. Ведь после затяжного ренда цена рухнет обратно, первая сделка открыта 0,01 лота (допустим), а вторая 0,13. Второй стоит пройти немного пунктов, чтобы перекрыть в профит первую минусовую. В этом случае можно и увеличенный коэффициент.
TP любой, но, думаю, пунктов 15-20 сойдѐт (минимальный дневной диапазон, который может быть, чтобы сов получал прибыльные сделки каждый рабочий день, не сидел без дела)
Минимальный порог, при котором открывается следующее колено для убыточной серии (например, если начался флет сразу же после открытия убыточной сделки) – поэкспериментировать. Думаю, можно начать с 20. Т.е., если цена идѐт против открытой позиции, затем цена разворачивает машки, происходит обратное пересечение машек, а в это время цена находится на расстоянии 10-19 пунктов от первой позиции, тогда доп.сделку не открываем, ждѐм, когда цена сама вернѐтся обратно, чтобы снизить риск попасть в зятяжной тренд с двумя открытыми сделками (не с десятью! т.е., снизить риск открываться через каждые 20 пунктов).