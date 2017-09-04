Проклятый мартин - страница 19
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с реинвестированием и обычным закрытием сливается.
У вас же в сигнале написано что вы торгуете без усреднений, без мартингейла. Зачем вам робот с мартином?
Ну так оно и понятно, тест начинается на более благополучном участке, потом на безоткате средств уже много и пересиживает просадку. С реинвестированием лот растёт, и попадая в первый безоткат - слив.
К чему вообще этот вопрос? Как сторонний робот связан с моим сигналом? Я где-то об этом говорил в сабже?
К тому. Вы в сигнале должны указать разработчика робота по которому идет торговля, а так же ежемесячно должны переводить на карту разработчика 100$.
Почему робот сторонний? Вы же просили написать робота, плакали во всех ветках, я неплатежеспособен, я из бедной семьи... на хлебушек не хватает..питаюсь обедками... напишите робота за спасибо.
Как и предполагалось, разницы нет, разница будет только в одном случае - правильные входы
Будете вы так ждать оптимального входа, пока колышется волатильность.
У вас какое-то незрелое восприятие торговли в принципе. Вы почему-то уверены, что правильный вход означает 100% правильный. Т.е., грааль.
Поясняю:
Иначе, т.е., НЕстопроцентный правильный вход, НЕграаль, гарантирует остальными оставшимися процентами попасть в ту же самую дыру – убийственную просадку.
Если же процент прибыльных сделок больше 50% с учётом перевеса прибыли в одной сделке над убытком или равной ему, то мартин ВООБЩЕ не нужен, ибо вы уже будете иметь прибыльную стратегию. Это занятие идиотизмом – иметь прибыльную стратегию, и при этом рисковать депозитом, используя мартин. Вся сущность словосочетания "рабочая стратегия" теряется, ибо мартин - это не стратегия, а управление капиталом, в мартине в принципе нет стратегии, а правильный вход - это уже стратегия - использование каких-либо методов и инструментов для нахождения точек входа.
Мартин используют только те, у кого НЕТ рабочей стратегии. Они и прибегают только к использованию управления капитала в виде мартина.
И не нужно говорить про тех, кто удачно совмещает рабочую стратегию и мартин. Если бы мы умели так, то не создавали эту тему, логично?
тест на паре USDCHF H1 реинвестирование 0,1% попрарное закрытие с 2000 года
К тому. Вы в сигнале должны указать разработчика робота по которому идет торговля, а так же ежемесячно должны переводить на карту разработчика 100$.
Почему робот сторонний? Вы же просили написать робота, плакали во всех ветках, я неплатежеспособен, я из бедной семьи... на хлебушек не хватает..питаюсь обедками... напишите робота за спасибо.
Кому я что должен, спросите у админов и модераторов, вам это нужно. Ибо с темы слезли, начали ахинею нести. Здесь не "Общее обсуждение", а тематическое. Извольте закончить своё собственное, и начать по существу. Создайте тему в общем обсуждении, там и жалуйтесь с ещё более язвительными комментариями, а то начали уже неплохо.
Поясню за свой Сигнал:
Сигнал открыт на те средства, которые у меня остались, которые я мог ещё вложить в форекс, я об этом уже писал здесь. Т.е., на последние гроши, если вам так удобней воспринимать инфу. Моя задача - планомерно разогнать депозит, поэтому я его не трогаю, ибо по 20% в месяц от 100 долларов буду до старости разгонять. И, т.к. стратегия рабочая по тестам, я предполагаю, что в будущем будет тоже самое, поэтому решил рискнуть и предложить подписчикам мой сигнал. Никакого мартина там нет и в помине не будет! Успокойтесь, не переживайте за подписчиков. Если и будет неудачная торговля, то только крутится возле нуля, ибо слить тоже надо уметь.
Так все правильно, в текущий момент смотрим на график, выбираем нужный участок и запускаем туда бота, при достижении заданных целей бот самоуничтожается и слива не происходит, или же следить за ним. Безоткаты на ровном месте не возникают
тест на паре USDCHF H1 реинвестирование 0,1% попрарное закрытие с 2000 года