Проклятый мартин - страница 11
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Так в том то и дело, что смысл нововведений как раз и состоит в том, чтобы можно было торговать на центовом счёте в 10000 единиц, просадки были бы минимальными, а выход из просадок пусть и долгим, зато безболезненным (в теории). Рисковать 1000 долларами на мартине как минимум неразумно. А потерять 100 долларов не так страшно, как 1000 (в десять раз больше).
Я в начале и употребил фразу "для нас, бюджетников нищих"))) Ибо не тратимся пока на рестораны) Да, к сожалению, есть такая категория граждан, деньги нужны на всё, и форекс в этом ключе выглядит "идиотской идеей", а траты на него недопустимыми. И попробуй доказать это своим, чтобы семейным консоциумом выделили на траты в интернете D)) И так, еле на сигнал вложил.
Тогда вопрос в другом: какая доходность в процентах ожидается от сеточника при депозите 10000 единиц?
держите пробный вариант, для проверки логики.
Сергей, спасибо. Буду дома, погоняю.
Вам дали идею, Вы готовый продукт добавили себе в базу. Видите в нём ценность. Думаю, поэтому, со своей стороны я ничего не должен, но в любом случае, спасибо. Хоть один сов уже есть в ветке.
***
Я не обвиняю, наоборот в коде честно указана ссылка на эту ветку:
//| New Martin.mq5 |
//| Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link "http://wmua.ru/slesar/"
#property version "1.105"
#property description "Идея взята здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/167026"
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
Спасибо Вам.
В предыдущей версии была допущена ошибка, но тоже прикольно выходило. Исправил, сейчас должно работать как в первом посте.
Посмотрите этот советник, пожалуйста, есть несколько вопросов:
1) Откуда эти падения баланса? Т.е., идёт нарастание - потом обвал, нарастание, обвал. Линия баланса должна идти ровно, как у Илана, т.к. в условиях ТЗ сделки что по ТП, что при усреднении выводятся в прибыль, равную ТП. Вы внедрили в советник принудительное закрытие по типу New Martin? (когда ордера закрываются принудительно при совокупном плавающем минусе в N-ое число процентов от депозита). Если да, то отключите его, пожалуйста. Либо выведите в параметры, чтобы опционально можно было включать.
2) В советнике отсутствует попарное закрытие ордеров. Можете внедрить? (п.5 на картинке в сабже) Интересно посмотреть, как он себя поведёт с ним.
3) Не подскажете, что это за ошибки в журнале? Влияют ли они на результат и, если да, то как от них избавиться?
4) SMA замените, пожалуйста, на EMA.5) Можно ли с этим советником использовать простой метод тестирования - по открытиям свечей? (просто с ним как-то быстро получается)
Посмотрите этот советник, пожалуйста, есть несколько вопросов:
1) Откуда эти падения баланса? Т.е., идёт нарастание - потом обвал, нарастание, обвал. Линия баланса должна идти ровно, как у Илана, т.к. в условиях ТЗ сделки что по ТП, что при усреднении выводятся в прибыль, равную ТП. Вы внедрили в советник принудительное закрытие по типу New Martin? (когда ордера закрываются принудительно при совокупном плавающем минусе в N-ое число процентов от депозита). Если да, то отключите его, пожалуйста. Либо выведите в параметры, чтобы опционально можно было включать.
2) В советнике отсутствует попарное закрытие ордеров. Можете внедрить? (п.5 на картинке в сабже) Интересно посмотреть, как он себя поведёт с ним.
3) Не подскажете, что это за ошибки в журнале? Влияют ли они на результат и, если да, то как от них избавиться?
4) SMA замените, пожалуйста, на EMA.5) Можно ли с этим советником использовать простой метод тестирования - по открытиям свечей? (просто с ним как-то быстро получается)
1. это связано с закрытием по тп последнего ордера в серии, если он закрылся по тп то остальные тоже закрываются, но так как сетка не равномерная, то последний ордер не перекрывает убыток остальных. тут нужно тогда вычислять тп. закрытие по проценту просадки я не внедрял.
2. Только сейчас сообразил что это за такое попарное закрытие, поробую,но быстро не обещаю.
3. это ошибка установки тп, там же написано, может возникать на резких скачках цен.
4. добавлю в настройки.
5. думаю можно.
Посмотрите этот советник, пожалуйста, есть несколько вопросов:
............
Баланс - ну просто копия графика цены!
Цена вниз - баланс падает, вверх - растет.
Вы хотя бы прикрутите нормальный трендовый индюк для входа
Видно же по балансу - в чем проблема!
А именно - систематическая ошибка входа в рынок.
1. это связано с закрытием по тп последнего ордера в серии, если он закрылся по тп то остальные тоже закрываются, но так как сетка не равномерная, то последний ордер не перекрывает убыток остальных. тут нужно тогда вычислять тп. закрытие по проценту просадки я не внедрял.
2. Только сейчас сообразил что это за такое попарное закрытие, поробую,но быстро не обещаю.
3. это ошибка установки тп, там же написано, может возникать на резких скачках цен.
4. добавлю в настройки.
5. думаю можно.
2. Не торопитесь.
3. А на результаты может повлиять?
4 Спасибо.
5. Ок.
Баланс - ну просто копия графика цены!
Цена вниз - баланс падает, вверх - растет.
Вы хотя бы прикрутите нормальный трендовый индюк для входа
Видно же по балансу - в чем проблема!
А именно - систематическая ошибка входа в рынок.
У нас есть трендовый фильтр - пара МА, они показывают, когда лучше не открывать колен, а когда желательно.