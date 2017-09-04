Проклятый мартин - страница 27
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Это стоповый мартин. Стоплосс близкий. Если закрывается сделка в убытке, то след. ордере лот увеличивается. Если закрывается в профите , лот вернется в начальный размер.
результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора
результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора
а теперь также на GBPJPY, NZDCAD, EURGBP
если конечно не сложно
а теперь также на GBPJPY, NZDCAD, EURGBP
если конечно не сложно
А потом пополнить ваш счёт и установить на него робот, и полученную прибыль отправить вам на кошелёк. Оригинально
Не, как-то всё просто и банально. Нужно так:
Оформить советник как готовое решение, сделать тесты по всем инструментам, придумать к нему логотип и выложить в .zip архиве
Ну а ваша задача только выложить в маркет и "рубить капусту"
а почему никто не рассматривает мультивалютный режим? вот на это гляньте https://www.mql5.com/ru/market/product/11172
Глянули. И что связывает этого бота с мультивалютностью?
Вот мультивалютный
сделал оптимизацию кода, убрал все лишнее, добавил панель для индикации.