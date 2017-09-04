Проклятый мартин - страница 27

Новый комментарий
 
Alexander Ivanov:
Это стоповый мартин. Стоплосс близкий. Если закрывается сделка в убытке, то след. ордере лот увеличивается. Если закрывается в профите , лот вернется в начальный размер. 
Некоторые еще тейк и стоп смещают немного. 
Если вход без теханализа, то будет стабильно сливать. Вот, например, у вас закрылась в убыток позиция бай, следующий ордер с увеличенным лотом в каком направлении будете ставить?
 
Крутил вертел советника, пришел к решению, что входы полностью по сигналам дают лучшею стабильность выживаемости советника на длительном периоде, тест на реальных тиках EURUSD
Период:H1 (2010.01.01 - 2017.02.13)

 

Бэктест
Качество истории:n/a
Бары:44077Тики:193028018Символы:1
Чистая прибыль:144 061.26Абсолютная просадка по балансу:0.00Абсолютная просадка по средствам:4 948.61
Общая прибыль:354 478.49Максимальная просадка по балансу:27 877.95 (26.50%)Максимальная просадка по средствам:55 536.26 (44.84%)
Общий убыток:-210 417.23Относительная просадка по балансу:26.50% (27 877.95)Относительная просадка по средствам:60.32% (46 787.85)
Прибыльность:1.68Матожидание выигрыша:64.95Уровень маржи:95.94%
Фактор восстановления:2.59Коэффициент Шарпа:0.08Z-Счет:11.26 (99.74%)
AHPR:1.0014 (0.14%)LR Correlation:0.94Результат OnTester:0
GHPR:1.0012 (0.12%)LR Standard Error:13 964.97
Всего трейдов:2218Короткие трейды (% выигравших):1101 (78.38%)Длинные трейды (% выигравших):1117 (82.54%)
Всего сделок:4436Прибыльные трейды (% от всех):1785 (80.48%)Убыточные трейды (% от всех):433 (19.52%)
Самый большой прибыльный трейд:31 828.32Самый большой убыточный трейд:-27 877.95
Средний прибыльный трейд:198.59Средний убыточный трейд:-485.95
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):31 (4 226.67)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):2 (-8 552.67)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):31 939.60 (2)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-27 877.95 (1)
Средний непрерывный выигрыш:4Средний непрерывный проигрыш:1

 

 
сделал оптимизацию кода, убрал все лишнее, добавил панель для индикации. 
Файлы:
Martin_new_5.mq4  145 kb
 

результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора

 

 

 
Sergey Gritsay:

результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора

 

а теперь также на GBPJPY, NZDCAD, EURGBP

если конечно не сложно 

 
trader781:

а теперь также на GBPJPY, NZDCAD, EURGBP

если конечно не сложно 

А потом пополнить ваш счёт и установить на него робот, и полученную прибыль отправить вам на кошелёк. Оригинально
 
Vitaly Muzichenko:
А потом пополнить ваш счёт и установить на него робот, и полученную прибыль отправить вам на кошелёк. Оригинально

Не, как-то всё просто и банально. Нужно так:

Оформить советник как готовое решение, сделать тесты по всем инструментам, придумать к нему логотип и выложить в .zip архиве 

Ну а ваша задача только выложить в маркет и "рубить капусту"

 
Vitaly Muzichenko:
Если так расуждать почему "ваша версия" еще не в маркете?
 
альмир мир:
а почему никто не рассматривает мультивалютный режим?  вот на это гляньте  https://www.mql5.com/ru/market/product/11172

Глянули. И что связывает этого бота с мультивалютностью?

Вот мультивалютный

 

 
Sergey Gritsay:

сделал оптимизацию кода, убрал все лишнее, добавил панель для индикации. 

 

145 килобайт?? Ничего себе, вы там ИИ установили
1...202122232425262728293031323334...37
Новый комментарий