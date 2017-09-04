Проклятый мартин - страница 23
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Вы уже не первый год занимаетесь форексом, наверняка знаете что рынок постоянно меняется и периодически это очень заметно. Так-вот пока протестируешь в тестере, потом на демке рынок изменится и ровно в тот момент когда его поставишь на реал начнёт сливать со скоростью мысли. ИМХО.
А кому? Ты намекаешь что я делаю ****?
Не намекаю, а говорю прямым текстом. Если человек умеет делать роботов, если стратегия прибыльная и если бот нацеленный на прибыль написанный по данной стратегии сливает, то это плохая работа.
олень очевидность )
Не намекаю, а говорю прямым текстом. Если человек умеет делать роботов, если стратегия прибыльная и если бот нацеленный на прибыль написанный по данной стратегии сливает, то это плохая работа.
после оптимизации с 2000 года получил вот такой результат по паре USDCHF H1
после оптимизации с 2000 года получил вот такой результат по паре USDCHF H1
ого
Я уже объяснял, безопасный мартин - это грааль. Логически могу обосновать. Поэтому, как бы мне не хотелось этого признавать, но вряд ли мы создадим безопасный мартин, а вот уменьшить риск вылететь сразу же через две недели с рынка (как это у меня получалсоь на протяжении трёх лет, когда каждый раз пробовал ставить депо на мартин ровно в августе), – это и есть основная цель.