Проклятый мартин - страница 23

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Alexey Viktorov:
Вы уже не первый год занимаетесь форексом, наверняка знаете что рынок постоянно меняется и периодически это очень заметно. Так-вот пока протестируешь в тестере, потом на демке рынок изменится и ровно в тот момент когда его поставишь на реал начнёт сливать со скоростью мысли. ИМХО.
Я демо вообще не использую.  В тестере после оптимизации проверяю на участках вне периода оптимизации, если нормально, то сразу ставлю тестировать на реальный центовый счёт. Рынок понятно, что меняется. Я никогда и не надеюсь, что вновь разработанный эксперт будет работать вечно в прибыль. Если появились просадки величиной больше максимальной просадки, которая была при тестировании, сразу снимаю эксперт и либо оптимизирую, либо делаю коррекцию алгоритма с учётом ситуации на рынке вызвавшей большую просадку. Чем реже возникает необходимость такой коррекции тем лучше советник изначально сделан.
 
Alexey Viktorov:
А кому? Ты намекаешь что я делаю ****?
Не намекаю, а говорю прямым текстом. Если человек умеет делать роботов, если стратегия прибыльная и  если бот нацеленный на прибыль написанный по данной стратегии сливает, то это плохая работа.
 
добавил выбор расчета лота задается параметром DynamicLot
Файлы:
Martin_new_v3.mq4  51 kb
[Удален]  
trader781:
Не намекаю, а говорю прямым текстом. Если человек умеет делать роботов, если стратегия прибыльная и  если бот нацеленный на прибыль написанный по данной стратегии сливает, то это плохая работа.
олень очевидность )
 
Maxim Dmitrievsky:
олень очевидность )
Mickey Moose
 
trader781:
Не намекаю, а говорю прямым текстом. Если человек умеет делать роботов, если стратегия прибыльная и  если бот нацеленный на прибыль написанный по данной стратегии сливает, то это плохая работа.
Или плохая стратегия.
 

после оптимизации с 2000 года получил вот такой результат по паре USDCHF H1

 

Файлы:
USDCHF_H1.set  4 kb
 
Sergey Gritsay:

после оптимизации с 2000 года получил вот такой результат по паре USDCHF H1

 

ого
[Удален]  
Ivan Butko:
ого
Ого - это промежуточная просадка в 15 млн. в валюте депо. Вот это такое "ОГО", что просто всем ого огого))
 
Зато не каждые пару месяцев и не каждый год. Цель проекта – подольше пожить на рынке. 

Я уже объяснял, безопасный мартин - это грааль. Логически могу обосновать. Поэтому, как бы мне не хотелось этого признавать, но вряд ли мы создадим безопасный мартин, а вот уменьшить риск вылететь сразу же через две недели с рынка (как это у меня получалсоь на протяжении трёх лет, когда каждый раз пробовал ставить депо на мартин ровно в августе), – это и есть основная цель. 
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