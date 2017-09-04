Проклятый мартин - страница 21

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khorosh:

У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.

 

cам писал?
 
trader781:
cам писал?
Разумеется. С 2009 г. с мартинами периодически ковыряюсь. Только не обольщайтесь красивой картинкой, просадка у него большая. На графике её не видно, так как закрытие производится сразу всех ордеров.
 
khorosh:
Разумеется. С 2009 г. с мартинами периодически ковыряюсь. Только не обольщайтесь красивой картинкой, просадка у него большая. На графике её не видно, так как закрытие производится сразу всех ордеров.

значит это то что мне нужно. 

Как в таком случае строится сетка с мартином? 

 
khorosh:
Разумеется. С 2009 г. с мартинами периодически ковыряюсь. Только не обольщайтесь красивой картинкой, просадка у него большая. На графике её не видно, так как закрытие производится сразу всех ордеров.

Работайте в тестере стратегий MetaTrader 5 и будете сразу видеть и БАЛАНС и СРЕДСТВА и ЗАГРУЗКУ ДЕПОЗИТА:

Тестер MetaTrader 5 

 
khorosh:

У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.

 

Вы привели непонятный график, здесь уже два человека в качестве примера приводят результаты на USDCHF c 2000 года для сравнения(!). Я привёл со 100 долларами начального баланса. У меня он выжил, у Сергея тоже. Каким был у Сергея начальный баланс мы не в курсе. 

Попробуйте теперь Вы также, если не сложно, протестировать также и кинуть сюда. Возьмите начальные 100 долларов. Или 1000 хотя бы.
 
Sergey Gritsay:
набросал новый вариант советника, реализовал попарное закрытие и динамическое вычисление объема ордера следующего колена. Пока работают только покупки
Сергей, я немного запутался в настройках. 

Как отключить динамический расчёт лота и включить реинвестирование? В предыдущей версии норм, МА есть, но не хватало попарного и реинвеста. А здесь огромные объёмы открывает
 
Vladimir Karputov:

Работайте в тестере стратегий MetaTrader 5 и будете сразу видеть и БАЛАНС и СРЕДСТВА и ЗАГРУЗКУ ДЕПОЗИТА:

 

А что это даёт, я итак знаю максимальную просадку. Она в отчёте есть. Более того, по окончанию теста у меня распечатывается дата и время, когда она возникла. Я уже старый и зрение плохое, поэтому переходить на новую платформу уже что-то не хочется. Был бы помоложе, то обязательно бы перешёл. 
 
Ivan Butko:
Вы привели непонятный график, здесь уже два человека в качестве примера приводят результаты на USDCHF c 2000 года для сравнения(!). Я привёл со 100 долларами начального баланса. У меня он выжил, у Сергея тоже. Каким был у Сергея начальный баланс мы не в курсе. 

Попробуйте теперь Вы также, если не сложно, протестировать также и кинуть сюда. Возьмите начальные 100 долларов. Или 1000 хотя бы.
У меня советник трендовый - зачем мне его тестировать на флетовой паре? На выложенном мной графике используется депозит 30$(3000 центов)
 
khorosh:
У меня советник трендовый - зачем мне его тестировать на флетовой паре? На выложенном мной графике используется депозит 30$(3000 центов)

Ну это не с тестера, нет никаких парных закрытий, депо 500$(цент), период работы - 1год и 14 дней, пар в работе - 22, начальный лот - 0.1, потом в июле поднял на 0.2. В просадку попал с лотом 0.2 на как раз на ночном падении фунта в сентябре, а так всё было по красоте, пока не случился форс-мажор.

 

 
Vitaly Muzichenko:

Ну это не с тестера, нет никаких парных закрытий, депо 500$(цент), период работы - 1год и 14 дней, пар в работе - 22, начальный лот - 0.1, потом в июле поднял на 0.2. В просадку попал с лотом 0.2 на как раз на ночном падении фунта в сентябре, а так всё было по красоте, пока не случился форс-мажор.

 

Советник трендовый? Интересно  почему период брексита, когда фунт в июне колбасило, прошёл без проблем, а в сентябре просадка.
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