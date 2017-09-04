Проклятый мартин - страница 21
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У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.
cам писал?
Разумеется. С 2009 г. с мартинами периодически ковыряюсь. Только не обольщайтесь красивой картинкой, просадка у него большая. На графике её не видно, так как закрытие производится сразу всех ордеров.
значит это то что мне нужно.
Как в таком случае строится сетка с мартином?
Разумеется. С 2009 г. с мартинами периодически ковыряюсь. Только не обольщайтесь красивой картинкой, просадка у него большая. На графике её не видно, так как закрытие производится сразу всех ордеров.
Работайте в тестере стратегий MetaTrader 5 и будете сразу видеть и БАЛАНС и СРЕДСТВА и ЗАГРУЗКУ ДЕПОЗИТА:
У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.
Попробуйте теперь Вы также, если не сложно, протестировать также и кинуть сюда. Возьмите начальные 100 долларов. Или 1000 хотя бы.
набросал новый вариант советника, реализовал попарное закрытие и динамическое вычисление объема ордера следующего колена. Пока работают только покупки
Как отключить динамический расчёт лота и включить реинвестирование? В предыдущей версии норм, МА есть, но не хватало попарного и реинвеста. А здесь огромные объёмы открывает
Работайте в тестере стратегий MetaTrader 5 и будете сразу видеть и БАЛАНС и СРЕДСТВА и ЗАГРУЗКУ ДЕПОЗИТА:
Вы привели непонятный график, здесь уже два человека в качестве примера приводят результаты на USDCHF c 2000 года для сравнения(!). Я привёл со 100 долларами начального баланса. У меня он выжил, у Сергея тоже. Каким был у Сергея начальный баланс мы не в курсе.
Попробуйте теперь Вы также, если не сложно, протестировать также и кинуть сюда. Возьмите начальные 100 долларов. Или 1000 хотя бы.
У меня советник трендовый - зачем мне его тестировать на флетовой паре? На выложенном мной графике используется депозит 30$(3000 центов)
Ну это не с тестера, нет никаких парных закрытий, депо 500$(цент), период работы - 1год и 14 дней, пар в работе - 22, начальный лот - 0.1, потом в июле поднял на 0.2. В просадку попал с лотом 0.2 на как раз на ночном падении фунта в сентябре, а так всё было по красоте, пока не случился форс-мажор.
Ну это не с тестера, нет никаких парных закрытий, депо 500$(цент), период работы - 1год и 14 дней, пар в работе - 22, начальный лот - 0.1, потом в июле поднял на 0.2. В просадку попал с лотом 0.2 на как раз на ночном падении фунта в сентябре, а так всё было по красоте, пока не случился форс-мажор.