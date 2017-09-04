Проклятый мартин - страница 25
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Ну так это не алгоритм, это так общие принципы. Алгоритм - это когда по нему можно сразу писать код. Например: " ищем вход" - здесь нет никакой информации. Могут быть миллионы способов поиска.
Да, согласен, ошибся с названием.
Хотя судя по ответу вам это вообще не нужно.
но это так, из "сборника тактических приёмов и уловок"
в данном случае фиксировать прибыль на тренде лучше не методом "закрыть по TP" и переоткрыться, а при достижении уровня "TP" подтянуть следом лимитный ордер. Так по крайней мере не раздаривается спрэд и убирается один убыточный шаг.
но это так, из "сборника тактических приёмов и уловок"
Неплохой вариант, спасибо.
Только теперь нужно еще вдовесок присоединить разруливатель замков в 0
значит это то что мне нужно.
Как в таком случае строится сетка с мартином?
Не заметил сразу вопрос. Это так называемый разворотный мартин. При смене тренда входим увеличенным лотом по новому направлению. Этому принципу посвящена очень большая ветка Лавина.
Не заметил сразу вопрос. Это так называемый разворотный мартин. При смене тренда входим увеличенным лотом по новому направлению. Этому принципу посвящена очень большая ветка Лавина.
Просмотрел ветку - очень плохая идея.
Если каждый ордер открывать не бездумно, а используя технический анализ, то результаты могут быть приличными.
Вот мой последний вариант. Результаты тестирования с 01.01.2016.
Если каждый ордер открывать не бездумно, а используя технический анализ, то результаты могут быть приличными.
Вот мой последний вариант. Результаты тестирования с 01.01.2016.
Идея:
Какой мартин вы имеете ввиду: трендовый или контртрендовый? При любом виде мартина, если не используется теханализ, приличные результаты вряд ли можно получить.