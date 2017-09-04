Проклятый мартин - страница 25

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khorosh:
Ну так это не алгоритм, это так общие принципы. Алгоритм - это когда по нему можно сразу писать код. Например: " ищем вход" - здесь нет никакой информации. Могут быть миллионы способов поиска.

Да, согласен, ошибся с названием.

Хотя судя по ответу вам это вообще не нужно. 

 
в данном случае фиксировать прибыль на тренде лучше не методом "закрыть по TP" и переоткрыться, а при достижении уровня "TP" подтянуть следом лимитный ордер. Так по крайней мере не раздаривается спрэд и убирается один убыточный шаг.

но это так, из "сборника тактических приёмов и уловок"
 
Maxim Kuznetsov:
в данном случае фиксировать прибыль на тренде лучше не методом "закрыть по TP" и переоткрыться, а при достижении уровня "TP" подтянуть следом лимитный ордер. Так по крайней мере не раздаривается спрэд и убирается один убыточный шаг.

но это так, из "сборника тактических приёмов и уловок"

Неплохой вариант, спасибо.

Только теперь нужно еще вдовесок присоединить разруливатель замков в 0

 
trader781:

значит это то что мне нужно. 

Как в таком случае строится сетка с мартином? 

Не заметил сразу вопрос. Это так называемый разворотный мартин. При смене тренда входим увеличенным лотом по новому направлению. Этому принципу посвящена очень большая ветка Лавина.

 
khorosh:

Не заметил сразу вопрос. Это так называемый разворотный мартин. При смене тренда входим увеличенным лотом по новому направлению. Этому принципу посвящена очень большая ветка Лавина.

Просмотрел ветку - очень плохая идея. 
 
trader781:
Просмотрел ветку - очень плохая идея. 

Если каждый ордер открывать не бездумно, а используя технический анализ, то результаты могут быть приличными.

Вот мой последний вариант. Результаты тестирования с 01.01.2016.

 

 
Идея:
Открыть два сделки. В разные направления. С разными магиками. Мартинит отдельно каждое направление. 
Но когда, на одной из сторон сделок будет больше равно 4...х , то второе напрвление включается на помощь к первому направлению. Тогда с просадки выйдет быстро. 

Это первое.
Но можно еще сделать, чтобы взаимовыручка обеих направлений была изначальна. Чтобы Мартин одной стороны, к усреднению использовал бы профиты другого направления. 

 
khorosh:

Если каждый ордер открывать не бездумно, а используя технический анализ, то результаты могут быть приличными.

Вот мой последний вариант. Результаты тестирования с 01.01.2016.

 

хороший вариант, но не для моего случая.
 
Alexander Ivanov:
Идея:
Открыть два сделки. В разные направления. С разными магиками. Мартинит отдельно каждое направление. 
Но когда, на одной из сторон сделок будет больше равно 4...х , то второе напрвление включается на помощь к первому направлению. Тогда с просадки выйдет быстро. 

Это первое.
Но можно еще сделать, чтобы взаимовыручка обеих направлений была изначальна. Чтобы Мартин одной стороны, к усреднению использовал бы профиты другого направления. 

Какой мартин вы имеете ввиду: трендовый или контртрендовый? При любом виде мартина, если не используется теханализ, приличные результаты вряд ли можно получить. 
 
khorosh:
Какой мартин вы имеете ввиду: трендовый или контртрендовый? При любом виде мартина, если не используется теханализ, приличные результаты вряд ли можно получить. 
Если сразу две сделки открывается в разные стороны, то безразницы получается тренд или нетренд. А любом случае, одна из сторон пойдет по тренду.
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