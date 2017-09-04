Проклятый мартин - страница 28

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Sergey Gritsay:

результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора

 

 

Красивая картинка. Хорошая работа.

Осталось повысить прибыльность. Может, мультивалютность? Или реинвестирование

У меня, кстати, ещё и тест не хочет проходить. Тишина, никаких ошибок в журнале
 
Ivan Butko:
145 килобайт?? Ничего себе, вы там ИИ установили
если бы ИИ то файл имел бы мегабайты, а кило это очень мало. 
 
Ivan Butko:

Красивая картинка. Хорошая работа.

Осталось повысить прибыльность. Может, мультивалютность? Или реинвестирование

У меня, кстати, ещё и тест не хочет проходить. Тишина, никаких ошибок в журнале

Тест запустился или так и не хочет? 

 
Sergey Gritsay:

Тест запустился или так и не хочет? 

Тестирую стандартный МА - тестируется. Выбираю ваш сов, тыкаю "старт", как обычно потом старт сменяется на "стоП" на пару секунд, затем писк и снова "старт". Журнал пустой, после инфы-строчки о параметрах - ничего больше.
 
Sergey Gritsay:
если бы ИИ то файл имел бы мегабайты, а кило это очень мало. 
Просто качал обычный Илан, тот всего 16 кило весил
 

Исправил ошибку с расчетом лота при режиме автолота. Так же выкладываю версию для МТ5

Файлы:
Martin_new_v5.mq4  145 kb
Martin_new_v5.mq5  144 kb
 

Сергей,  скиньте пожалуйста папку с картинками .bmp  (5  штук)  для  mq5 версии. 



 
Igor Kuzminets:

Сергей,  скиньте пожалуйста папку с картинками .bmp  (5  штук)  для  mq5 версии. 



держи
Файлы:
res.zip  17 kb
 
Sergey Gritsay:
держи

Sergey Gritsay:
держи

сергей, у меня такое вот предложение. а что если такую схему вот как сделать: берем ленту боллинджера, допустим 4х часовую+ масд, эта связка покажет нам точки разворота, затем добавим  не мувинги а ишимоку линии. если мы будем применять допустим 15м  тф, то берем 4х часовые данные от ББ+масд (они ищут развороты и переворачивают сделки если надо) а тренды берем от 4х часов ишимоку, линия тенкан будет нам показывать начало уровней входа при разворотах, а пересечение тенкан и киджун возможные трендовые движения.  а система усреднения и закрытия убыточных сделок позволит более плавно выходить из убыточных сделок. как вам такая мысль?  я только начал изучать программирование, буквально вчера, потому мне сложно судить о сложности написания такой стратегии, те же облака от ишимоку могут также послужить нам уровнями сопротивлений, но опять же мне сложно это оценить в коде. 
Файлы:
Screenshot_1.png  302 kb
 
альмир мир:


сергей, у меня такое вот предложение. а что если такую схему вот как сделать: берем ленту боллинджера, допустим 4х часовую+ масд, эта связка покажет нам точки разворота, затем добавим  не мувинги а ишимоку линии. если мы будем применять допустим 15м  тф, то берем 4х часовые данные от ББ+масд (они ищут развороты и переворачивают сделки если надо) а тренды берем от 4х часов ишимоку, линия тенкан будет нам показывать начало уровней входа при разворотах, а пересечение тенкан и киджун возможные трендовые движения.  а система усреднения и закрытия убыточных сделок позволит более плавно выходить из убыточных сделок. как вам такая мысль?  я только начал изучать программирование, буквально вчера, потому мне сложно судить о сложности написания такой стратегии, те же облака от ишимоку могут также послужить нам уровнями сопротивлений, но опять же мне сложно это оценить в коде. 

Пока ни чего определенного сказать не могу. времени катастрофически не хватает.
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