Проклятый мартин - страница 28
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результат прогона по EURUSD H1 c 2000 года по сегодня с индикатором RSI все входы по сигналам индикатора
Красивая картинка. Хорошая работа.
Осталось повысить прибыльность. Может, мультивалютность? Или реинвестированиеУ меня, кстати, ещё и тест не хочет проходить. Тишина, никаких ошибок в журнале
145 килобайт?? Ничего себе, вы там ИИ установили
Красивая картинка. Хорошая работа.
Осталось повысить прибыльность. Может, мультивалютность? Или реинвестированиеУ меня, кстати, ещё и тест не хочет проходить. Тишина, никаких ошибок в журнале
Тест запустился или так и не хочет?
Тест запустился или так и не хочет?
если бы ИИ то файл имел бы мегабайты, а кило это очень мало.
Исправил ошибку с расчетом лота при режиме автолота. Так же выкладываю версию для МТ5
Сергей, скиньте пожалуйста папку с картинками .bmp (5 штук) для mq5 версии.
Сергей, скиньте пожалуйста папку с картинками .bmp (5 штук) для mq5 версии.
держи
держи
сергей, у меня такое вот предложение. а что если такую схему вот как сделать: берем ленту боллинджера, допустим 4х часовую+ масд, эта связка покажет нам точки разворота, затем добавим не мувинги а ишимоку линии. если мы будем применять допустим 15м тф, то берем 4х часовые данные от ББ+масд (они ищут развороты и переворачивают сделки если надо) а тренды берем от 4х часов ишимоку, линия тенкан будет нам показывать начало уровней входа при разворотах, а пересечение тенкан и киджун возможные трендовые движения. а система усреднения и закрытия убыточных сделок позволит более плавно выходить из убыточных сделок. как вам такая мысль? я только начал изучать программирование, буквально вчера, потому мне сложно судить о сложности написания такой стратегии, те же облака от ишимоку могут также послужить нам уровнями сопротивлений, но опять же мне сложно это оценить в коде.
сергей, у меня такое вот предложение. а что если такую схему вот как сделать: берем ленту боллинджера, допустим 4х часовую+ масд, эта связка покажет нам точки разворота, затем добавим не мувинги а ишимоку линии. если мы будем применять допустим 15м тф, то берем 4х часовые данные от ББ+масд (они ищут развороты и переворачивают сделки если надо) а тренды берем от 4х часов ишимоку, линия тенкан будет нам показывать начало уровней входа при разворотах, а пересечение тенкан и киджун возможные трендовые движения. а система усреднения и закрытия убыточных сделок позволит более плавно выходить из убыточных сделок. как вам такая мысль? я только начал изучать программирование, буквально вчера, потому мне сложно судить о сложности написания такой стратегии, те же облака от ишимоку могут также послужить нам уровнями сопротивлений, но опять же мне сложно это оценить в коде.
Пока ни чего определенного сказать не могу. времени катастрофически не хватает.