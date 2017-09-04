Проклятый мартин - страница 13
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Изучай, я не против.
https://www.mql5.com/ru/charts/6468353/audusd-m15-metaquotes-software-corp
предварительный подгон на любой паре без изменения внутри кода
https://www.mql5.com/ru/charts/6468353/audusd-m15-metaquotes-software-corp
предварительный подгон на любой паре без изменения внутри кода
Прикольно. А вне периода подгонки такие же красивости рисует? А на демо?
тут сама идея что этот код торгует в прибыль примерно 20-40% годовых(тестер) Конечно мало, но выжил и не слился.
остальное дорабатывать по всем параметрам, но это уже каждый для себя додумываетНа демо такой вариант не годится, там еще работы хз сколько.
тут сама идея что этот код торгует в прибыль примерно 20-40% годовых(тестер) Конечно мало но выжил и не слился.
остальное дорабатывать
Дело в том, что практически любой советник не сливает в тестере на периоде с оптимизацией, если есть что подгонять. А на форварде или в реальном времени большинство сливают.
Потому надо подгонять на одном участке истории, а тестить на другом.
Дело в том, что практически любой советник не сливает в тестере на периоде с оптимизацией, если есть что подгонять. А на форварде или в реальном времени большинство сливают.
Потому надо подгонять на одном участке истории, а тестить на другом.
не знаю, я вообще роботами никогда не торговал и не собираюсь. просто сам факт что он способен выжить и не слится за год.
Так он за год, за который "не слился", был подогнан в оптимизаторе тестера, или с параметрами по умолчанию? А за другой год тестирования? Тоже выживет?
Я не умею работать с оптимизатором
просто взял оттуда данные своего бота которого пишу второй месяц и прогнал на десятке графиков, а тут средний результат.
на длинных безоткатных трендах само собой что сольет. Но под них он и не рассчитан изначально.
добавил установку динамического ТП, вычисляется от значения индикатора ATR.
Нужно ставить ТП таким образом, чтобы не жрал спред, чтобы не прозевал небольшие движения и чтобы соответствовал таймфрейму. Достаточно немного покопаться и выявить один подходящий. Но не постоянно же менять. Если у Вас с ним лучше результаты, скиньте глянуть скрин результата.
добавил установку динамического ТП, вычисляется от значения индикатора ATR.
USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.
По евре льёт каждый год.
Сергей, реинвестирование и попарное (оба опционально) прикрутите?