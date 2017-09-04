Проклятый мартин - страница 13

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Sergey Gritsay:
Изучай, я не против.

https://www.mql5.com/ru/charts/6468353/audusd-m15-metaquotes-software-corp

 

предварительный подгон на любой паре без изменения внутри кода 

График AUDUSD, M15, 2017.01.24 13:36 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
График AUDUSD, M15, 2017.01.24 13:36 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
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Символ: AUDUSD. Период графика: M15. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Demo. Дата: 2017.01.24 13:36 UTC.
 
trader781:

https://www.mql5.com/ru/charts/6468353/audusd-m15-metaquotes-software-corp

 

предварительный подгон на любой паре без изменения внутри кода 

Прикольно. А вне периода подгонки такие же красивости рисует? А на демо?
 
Vitalie Postolache:
Прикольно. А вне периода подгонки такие же красивости рисует? А на демо?

тут сама идея что этот код торгует в прибыль примерно 20-40% годовых(тестер) Конечно мало, но выжил и не слился.

остальное дорабатывать по всем параметрам, но это уже каждый для себя додумывает

На демо такой вариант не годится, там еще работы хз сколько.
 
trader781:

тут сама идея что этот код торгует в прибыль примерно 20-40% годовых(тестер) Конечно мало но выжил и не слился.

остальное дорабатывать 

Дело в том, что практически любой советник не сливает в тестере на периоде с оптимизацией, если есть что подгонять. А на форварде или в реальном времени большинство сливают.

Потому надо подгонять на одном участке истории, а тестить на другом. 

 
Vitalie Postolache:

Дело в том, что практически любой советник не сливает в тестере на периоде с оптимизацией, если есть что подгонять. А на форварде или в реальном времени большинство сливают.

Потому надо подгонять на одном участке истории, а тестить на другом. 

не знаю, я вообще роботами никогда не торговал и не собираюсь. просто сам факт что он способен выжить и не слится за год.
 
trader781:
не знаю, я вообще роботами никогда не торговал и не собираюсь. просто сам факт что он способен выжить и не слится за год.
Так он за год, за который "не слился", был подогнан в оптимизаторе тестера, или с параметрами по умолчанию? А за другой год тестирования? Тоже выживет?
 
Vitalie Postolache:
Так он за год, за который "не слился", был подогнан в оптимизаторе тестера, или с параметрами по умолчанию? А за другой год тестирования? Тоже выживет?

Я не умею работать с оптимизатором

просто взял оттуда данные своего бота которого пишу второй месяц и прогнал на десятке графиков, а тут средний результат.

на длинных безоткатных трендах само собой что сольет.  Но под них он и не рассчитан изначально.

 
добавил установку динамического ТП, вычисляется от значения индикатора ATR.
Файлы:
Martin_new.mq4  31 kb
 
Sergey Gritsay:
добавил установку динамического ТП, вычисляется от значения индикатора ATR.
Сергей, а смысл? У нас нет СЛ, нет необходимости высчитывать каждый раз разный ТП, ведь у нас нет торговой стратегии как таковой. Есть только один логичный вариант – ставить ТП таким, чтобы максимально забирать любые движения. Например, флет на H4, туда-сюда бегает цена, можно кошелёк набить на таких движениях, а ордер с бОльшим ТП, чем флет, просто-напросто пропустит такие движения.

Нужно ставить ТП таким образом, чтобы не жрал спред, чтобы не прозевал небольшие движения и чтобы соответствовал таймфрейму. Достаточно немного покопаться и выявить один подходящий. Но не постоянно же менять. Если у Вас с ним лучше результаты, скиньте глянуть скрин результата. 
 
Sergey Gritsay:
добавил установку динамического ТП, вычисляется от значения индикатора ATR.

USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.

 

По евре льёт каждый год.

Сергей, реинвестирование и попарное (оба опционально) прикрутите?

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