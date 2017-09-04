Проклятый мартин - страница 5

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Ivan Butko:
Владимир, отнюдь. Не совсем так.

Она будет уходить в минус, пока усредняющие ордера (при откате) не выведут серию в плюс (суммарно по профиту).***
Так ведь нет этого. Условие открытия ведь какое: если был TakProfit значит открываемся в туже сторону. Исходя из этого убыточная позиция может быть закрыта ТОЛЬКО по своему TakeProfit. Никаких "усредняющих" я  в таком условии не вижу.
 
Vladimir Karputov:

Пока проблема видится в том, что "после срабатывания TakeProfit открываемся в сторону закрытой прибыльной позиции. Таким образом растёт просадка:

 

Шаг 1: открыли одновременно BUY и SELL позицию. Допустим цена пошла вниз. В итоге срабатывает TakeProfit у позиции SELL, а значит открываем новую позицию SELL. В конце шага 1 имеем: позиция BUY с убытком и новая позиция SELL.

Дальше два варианта развития в шаге 2: цена продолжает идти вниз или цена разворачивается и идёт вверх. Итог одинаковый - имеем просадку больше, чем в конце шага 1. 

Хорошо рисуете. Это программа какая-то?

Пояснения хорошо давать так
 
Ivan Butko:
Хорошо рисуете. Это программа какая-то?

Пояснения хорошо давать так
Стандартный Office 365. Прямо в Word'e и рисую :)
 
Vladimir Karputov:
Так ведь нет этого. Условие открытия ведь какое: если был TakProfit значит открываемся в туже сторону. Исходя из этого убыточная позиция может быть закрыта ТОЛЬКО по своему TakeProfit. Никаких "усредняющих" я  в таком условии не вижу.
Понял, я, наверное, некорректно для ТЗ выразился.


Давайте так:

Ордер, что минусе (противоположный прибыльному, открытый одновременно с ним), он же первый по порядку в иерархии усредняющих ордеров (тот, что лотом 0,01) закрывается в двух случаях:

1) По ТП (поплавал немного в минусе и вышел в плюс).

2) Усреднение по типу мартина. (если до ТП так и не дошел + сложились условия для усреднения. Короче, ушёл в большой минус с последующими откатами)

 
Ivan Butko:

***

2) Усреднение по типу мартина. (если до ТП так и не дошел + сложились условия для усреднения. Короче, ушёл в большой минус с последующими откатами)

Набор букофф. Пока не понятно.
 
Vladimir Karputov:
Набор букофф. Пока не понятно.
Владимир, вы хоть раз писали Илана? Наверняка, ведь к нему все приходят (потом уходят).

Я не знаю, как ещё проще объяснить, просто. Это стандарт – плавающий минус при усреднении по типу мартина (или просто - мартингейлом, он же Илан) выводится, соответственно, добавлением позиций в ту же сторону, но большим лотом. Вот об этом второй пункт выше.

Об этом и картинка в топике, присмотритесь на графические объекты, которые обозначают ордеры. Как они работают.

https://c.mql5.com/3/114/EURUSDH1__3.jpg
 

В этом вся проблема - Вы говорите на языке своих мыслей. Я же задаю конкретные вопросы - и как оказывается, если на них точно не ответить, то вся идея коту под хвост. Попробую в третий раз: что за условие такое, когда мы ДОЛЖНЫ открыть позицию в строну имеющейся убыточной?

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Проклятый мартин

Vladimir Karputov, 2017.01.18 11:30

  1. Периоды "Машек"?
  2. Как определять пересечения:
    1. работать на каждом тике и смотреть пересечение на ТЕКУЩЕМ баре?
    2. работать на каждом тике и смотреть пересечение на ПРЕДЫДУЩЕМ баре?

 
Vladimir Karputov:
  1. Периоды "Машек"?
  2. Как определять пересечения:
    1. работать на каждом тике и смотреть пересечение на ТЕКУЩЕМ баре?
    2. работать на каждом тике и смотреть пересечение на ПРЕДЫДУЩЕМ баре?

Извиняйте. На этот пост забыл ответить.

1) 5 и 20. В первом посте писал об этом.

2) Смотреть пересечение на последнем закрывшемся баре. Да, на предыдущем.

 
Ivan Butko:
Извиняйте. На этот пост забыл ответить.

1) 5 и 20. В первом посте писал об этом.

2) Смотреть пересечение на последнем закрывшемся баре. Да, на предыдущем.

Пересечение: 

Пересечение

 Так?

 
на картинке прям алгоритм одного очень знакомого советника, с одним простым правилом - не усредняться пока противоположный ордер не закрылся по тралу - длинный трал тоже самое что и пересечение машек, если представить что селл закрылся не по тп а по встречному пересечению машек, тоесть рынок сам должен указать нам точку для усреднения
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