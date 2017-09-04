Проклятый мартин - страница 5
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Владимир, отнюдь. Не совсем так.
Она будет уходить в минус, пока усредняющие ордера (при откате) не выведут серию в плюс (суммарно по профиту).***
Пока проблема видится в том, что "после срабатывания TakeProfit открываемся в сторону закрытой прибыльной позиции. Таким образом растёт просадка:
Шаг 1: открыли одновременно BUY и SELL позицию. Допустим цена пошла вниз. В итоге срабатывает TakeProfit у позиции SELL, а значит открываем новую позицию SELL. В конце шага 1 имеем: позиция BUY с убытком и новая позиция SELL.
Дальше два варианта развития в шаге 2: цена продолжает идти вниз или цена разворачивается и идёт вверх. Итог одинаковый - имеем просадку больше, чем в конце шага 1.
Пояснения хорошо давать так
Хорошо рисуете. Это программа какая-то?
Пояснения хорошо давать так
Так ведь нет этого. Условие открытия ведь какое: если был TakProfit значит открываемся в туже сторону. Исходя из этого убыточная позиция может быть закрыта ТОЛЬКО по своему TakeProfit. Никаких "усредняющих" я в таком условии не вижу.
Давайте так:
Ордер, что минусе (противоположный прибыльному, открытый одновременно с ним), он же первый по порядку в иерархии усредняющих ордеров (тот, что лотом 0,01) закрывается в двух случаях:
1) По ТП (поплавал немного в минусе и вышел в плюс).
2) Усреднение по типу мартина. (если до ТП так и не дошел + сложились условия для усреднения. Короче, ушёл в большой минус с последующими откатами)
***
2) Усреднение по типу мартина. (если до ТП так и не дошел + сложились условия для усреднения. Короче, ушёл в большой минус с последующими откатами)
Набор букофф. Пока не понятно.
Я не знаю, как ещё проще объяснить, просто. Это стандарт – плавающий минус при усреднении по типу мартина (или просто - мартингейлом, он же Илан) выводится, соответственно, добавлением позиций в ту же сторону, но большим лотом. Вот об этом второй пункт выше.
Об этом и картинка в топике, присмотритесь на графические объекты, которые обозначают ордеры. Как они работают.
В этом вся проблема - Вы говорите на языке своих мыслей. Я же задаю конкретные вопросы - и как оказывается, если на них точно не ответить, то вся идея коту под хвост. Попробую в третий раз: что за условие такое, когда мы ДОЛЖНЫ открыть позицию в строну имеющейся убыточной?
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Проклятый мартин
Vladimir Karputov, 2017.01.18 11:30
1) 5 и 20. В первом посте писал об этом.
2) Смотреть пересечение на последнем закрывшемся баре. Да, на предыдущем.
Извиняйте. На этот пост забыл ответить.
1) 5 и 20. В первом посте писал об этом.
2) Смотреть пересечение на последнем закрывшемся баре. Да, на предыдущем.
Пересечение:
Так?