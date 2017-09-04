Проклятый мартин - страница 20

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Ivan Butko:
Поэтому вы мне *** стену в профиле своим комментарием?

Я вам ***?

Каким образом я ***вам всю стену?

Нищета не делает чести!

Человек написал для вас робота, а вы назывете этого робота сторонним, вместо того что бы отблагодорить человека. 

 
Ivan Butko:
Сергей, а при тестировании изначальный баланс какой был?
Тестером не умеете пользоваться?)
 
Эмоции, пожалуйста, прячем и не выражаемся.
 
Evgeny Belyaev:

Нищета не делает чести!


После таких слов я всё больше убеждаюсь в своих собственных.


Evgeny Belyaev:

Каким образом я ***вам всю стену?


Язвой. Мы с вами не друзья, чтобы такие посты кидать. Вы прекрасно понимаете психологию людей, им легче принять бездоказательно хейт, чем положительный коммент. Последний воспринимают чаще в штыки.
Или не понимаете. Я уже сомневаюсь.


Evgeny Belyaev:

Человек написал для вас робота, а вы назывете этого робота сторонним


Сторонний – в смысле НЕ МОЙ! Сторонний – в смысле не относящийся к Сигналу, ибо я давал ответ на пост про Сигнал, а значит это было как минимум в контексте. Ладно первое, но второе то можно было досообразить.
И откуда вообще "сторонний" приняло негативную окраску? Только в вашем воображении.


Evgeny Belyaev:

вместо того что бы отблагодорить человека.


Я бесконечно благодарен всем, кто потратил время на эту затею, также ранее благодарил в комментариях. Снова не вижу основы для этого словесного "вброса".
 
Evgeny Belyaev:
Тестером не умеете пользоваться?)
Причём тут это вообще? Прочитайте и посмотрите внимательней предыдущие посты:


1) Сергей выложил только графику, без точных цифр (об этом я его и просил)

2) Я попросил указать точную цифру изначального баланса

3) Я не дома. Нет тут тестера и устанавливать не буду, не мой комп. И по возможности(!) и желании(!) скинуть результаты. (Спасибо Сергею, сразу же опубликовал)

Это краткое содержание предыдущих комментов.
 
Vladimir Karputov:
Эмоции, пожалуйста, прячем и не выражаемся.
Прошу прощения, такие словечки иногда настолько передают всю эмоциональную полноту произошедшего, что нет сил подобрать синоним
 
Vitaly Muzichenko:
Как и предполагалось, разницы нет, разница будет только в одном случае - правильные входы
Разница будет только в одном случае, только не правильные входы, а тестирование не по контрольным точкам, а по всем тикам.
 
Alexey Viktorov:
Разница будет только в одном случае, только не правильные входы, а тестирование не по контрольным точкам, а по всем тикам.
Я очень много пишу сеточники с элементами усреднения и пирамидинга, поэтому знаю наверняка, чтоб избежать просадку и наращивание лота, не нужно ломиться в рынок на каждом одно-минутном баре, а выждать нормально подтверждённый сигнал и по нему уже входить, и не думать о том, что теряем или не теряем движение. Лучше потерять часть движения, чем усреднять против рынка, даже имея парное закрытие. Сеточные стратегии изначально торгуют минимальным лотом, поэтому ждать от них прибыли 1000% в день - бессмысленно, а вот ждать большую просадку нужно всегда. Стратегия при грамотном подходе неплоха, но опять-же, зависит от качества поиска сигнала на вход. Если входим примерно правильно, то и усреднять в 50 колен не придётся, а если по монетке, то можно попасть в безоткат на 1000пп, и тогда даже депозита в 100 000 единиц будет недостаточно чтоб всё это пересидеть.
 
Vitaly Muzichenko:
Ну как-же, они как-раз и возникают в самом ровном месте, последний был по йенах на выборах Трампа, и никто не ожидал такого движения, вернее сказать ждали, но в противоположную сторону.

а я ожидал и стоял в то время в рынке

и сейчас в рынке 

жди еще одно подобное на днях

 

кстати есть инфа про сеточники? 

 

У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.

 

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