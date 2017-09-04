Проклятый мартин - страница 20
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Поэтому вы мне *** стену в профиле своим комментарием?
Я вам ***?
Каким образом я ***вам всю стену?
Нищета не делает чести!
Человек написал для вас робота, а вы назывете этого робота сторонним, вместо того что бы отблагодорить человека.
Сергей, а при тестировании изначальный баланс какой был?
Нищета не делает чести!
Каким образом я ***вам всю стену?
Или не понимаете. Я уже сомневаюсь.
Человек написал для вас робота, а вы назывете этого робота сторонним
И откуда вообще "сторонний" приняло негативную окраску? Только в вашем воображении.
вместо того что бы отблагодорить человека.
Тестером не умеете пользоваться?)
1) Сергей выложил только графику, без точных цифр (об этом я его и просил)
2) Я попросил указать точную цифру изначального баланса
3) Я не дома. Нет тут тестера и устанавливать не буду, не мой комп. И по возможности(!) и желании(!) скинуть результаты. (Спасибо Сергею, сразу же опубликовал)
Это краткое содержание предыдущих комментов.
Эмоции, пожалуйста, прячем и не выражаемся.
Как и предполагалось, разницы нет, разница будет только в одном случае - правильные входы
Разница будет только в одном случае, только не правильные входы, а тестирование не по контрольным точкам, а по всем тикам.
Ну как-же, они как-раз и возникают в самом ровном месте, последний был по йенах на выборах Трампа, и никто не ожидал такого движения, вернее сказать ждали, но в противоположную сторону.
а я ожидал и стоял в то время в рынке
и сейчас в рынке
жди еще одно подобное на днях
кстати есть инфа про сеточники?
У советника, использующего мартин работающий по тренду, график тестирования красивее. Без попарного закрытия.