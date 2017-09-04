Проклятый мартин - страница 9
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Пробуйте на периоде "H1" и проведите оптимизацию параметров.
Владимир, зачем угадайку устраиваете. Выложите .set и все)
Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут.
Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.
Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут.
Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.
Если тестирование вызывает такие трудности, то давайте по-шагам.
1. Настройка тестирования (MetaEditor, "Сервис" - "Настойки") :
2. Если терминал не запущен - находясь в MetaEditor'e жмём "F4":
3. Находясь в MetaEditor'e - запускаем ОТЛАДКУ НА ИСТОРИИ:
Как только тестирование в терминале пошло - сразу останавливаем тестирование.
4. Переходим в терминале в окно "Тестер стратегий" - вкладка "Настройки":
5. Вкладка тестера стратегий "Параметры":
6. Запускаем оптимизацию.
Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут.
Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.
Не надо голодному давать удочку. Он её грызть начнёт. Надо голодному сказать, где водится рыба и научить его ловить эту самую рыбу. Удочку он сам сделает )))
Если тестирование вызывает такие трудности, то давайте по-шагам.
1. Настройка тестирования (MetaEditor, "Сервис" - "Настойки") :
2. Если терминал не запущен - находясь в MetaEditor'e жмём "F4":
3. Находясь в MetaEditor'e - запускаем ОТЛАДКУ НА ИСТОРИИ:
Как только тестирование в терминале пошло - сразу останавливаем тестирование.
4. Переходим в терминале в окно "Тестер стратегий" - вкладка "Настройки":
5. Вкладка тестера стратегий "Параметры":
6. Запускаем оптимизацию.
У меня не проходит, не подскажите, в чём дело? Как только запускаю, сразу звук пищалки и ничего не происходит.
У меня не проходит, не подскажите, в чём дело? Как только запускаю, сразу звук пищалки и ничего не происходит.
Вы пропустили шаг 5: выбор параметров для оптимизации
Вкладка тестера стратегий "Параметры":
Вы пропустили шаг 5: выбор параметров для оптимизации
Вкладка тестера стратегий "Параметры":