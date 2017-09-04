Проклятый мартин - страница 9

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Vladimir Karputov:
Пробуйте на периоде "H1" и проведите оптимизацию параметров.
Владимир, зачем угадайку устраиваете. Выложите .set и все)
 
Alexey Kozitsyn:
Владимир, зачем угадайку устраиваете. Выложите .set и все)

Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут. 

Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.  

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Vladimir Karputov:

Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут. 

Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.  

Спорное заявление, т.к. лучше Вас в эксперте никто не разбирается. Ну да ладно...)
 

Если тестирование вызывает такие трудности, то давайте по-шагам.

1. Настройка тестирования (MetaEditor, "Сервис" - "Настойки") :

Настройки 

2. Если терминал не запущен - находясь в MetaEditor'e жмём "F4":

F4 

3. Находясь в MetaEditor'e - запускаем ОТЛАДКУ НА ИСТОРИИ:

Запуск отладки на истории

Как только тестирование в терминале пошло - сразу останавливаем тестирование. 

4. Переходим в терминале в окно "Тестер стратегий" - вкладка "Настройки":

Тестер стратегий - Настройки 

5. Вкладка тестера стратегий "Параметры":

Тестере стратегий - Параметры 

6. Запускаем оптимизацию. 

 
Vladimir Karputov:

Нет. Так нельзя - ибо совсем мозги у народа отсохнут. 

Древняя народная мудрость гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку.  

Не надо голодному давать удочку. Он её грызть начнёт. Надо голодному сказать, где водится рыба и научить его ловить эту самую рыбу. Удочку он сам сделает )))
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Vitalie Postolache:
Не надо голодному давать удочку. Он её грызть начнёт. Надо голодному сказать, где водится рыба и научить его ловить эту самую рыбу. Удочку он сам сделает )))
А голодный он почему голодный - потому что к жизни не приспособлен совершенно, не факт что чему-то научится )
 
Vladimir Karputov:

Если тестирование вызывает такие трудности, то давайте по-шагам.

1. Настройка тестирования (MetaEditor, "Сервис" - "Настойки") :

 

2. Если терминал не запущен - находясь в MetaEditor'e жмём "F4":

 

3. Находясь в MetaEditor'e - запускаем ОТЛАДКУ НА ИСТОРИИ:


Как только тестирование в терминале пошло - сразу останавливаем тестирование. 

4. Переходим в терминале в окно "Тестер стратегий" - вкладка "Настройки":

 

5. Вкладка тестера стратегий "Параметры":

 

6. Запускаем оптимизацию. 

 

У меня не проходит, не подскажите, в чём дело?  Как только запускаю, сразу звук пищалки и ничего не происходит. 

 

 

 
Ivan Butko:

 

У меня не проходит, не подскажите, в чём дело?  Как только запускаю, сразу звук пищалки и ничего не происходит. 

 

 

Вы пропустили шаг 5: выбор параметров для оптимизации

Вкладка тестера стратегий "Параметры":

Тестере стратегий - Параметры 

 
Vladimir Karputov:

Вы пропустили шаг 5: выбор параметров для оптимизации

Вкладка тестера стратегий "Параметры":

 

Вас МТ, похоже, больше любит. У меня Core I7, оптимизировал не сказать уж, что долго, но результаты либо минус, либо плюс небольшой, но за несколько месяцев, что просто неразумно для торговли. С Вашим графиком не сравниться.
 
Если найдутся желающие, прошу допилить советник по ТЗ в топике.
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