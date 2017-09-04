Проклятый мартин - страница 30

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Nikolay Gaylis:
Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))

Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:

Баров в истории 154097
Смоделировано тиков     305837
Качество моделирования  n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит       10000.00
Спред   Текущий (2)
Чистая прибыль  31013.90
Общая прибыль   50430.82
Общий убыток    -19416.92
Прибыльность    2.60
Матожидание выигрыша    0.83
Абсолютная просадка     438.50
Максимальная просадка   6812.28 (29.77%)
Относительная просадка  29.77% (6812.28)
Всего сделок    37255
Короткие позиции (% выигравших) 18287 (66.67%)
Длинные позиции (% выигравших)  18968 (61.71%)
Прибыльные сделки (% от всех)   23897 (64.14%)
Убыточные сделки (% от всех)    13358 (35.86%)
Самая большая
прибыльная сделка       10.49
убыточная сделка        -36.00
Средняя
прибыльная сделка       2.11
убыточная сделка        -1.45
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 186 (908.31)
непрерывных проигрышей (убыток) 135 (-176.01)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей)   1060.19 (157)
непрерывный убыток (число проигрышей)   -1203.90 (51)
Средний
непрерывный выигрыш     14
непрерывный проигрыш    8
 
Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:

Юсуф, это не пример, это замануха. Расскажите пожалуйста хоть в двух словах что за принцип торговли: как открывает, как закрывает, индикаторный или нет. Ну если не жалко конечно)
 
Vitaly Muzichenko:
Юсуф, это не пример, это замануха. Расскажите пожалуйста хоть в двух словах что за принцип торговли: как открывает, как закрывает, индикаторный или нет. Ну если не жалко конечно)
Конечно, не жалко. Виталий, если помните, я давно утверждаю, что, наряду с текушей (извините, почему-то буква ш не нажимается) рыночной ценой сушествует и виртуальная рыночная цена. Приведенный пример является результатом взаимодействия этих цен, а именно, позиции открываются и закрываются при пересечении МА (150) и ММА (150), где ММА - средняя виртуальная цена. Сделки открываются в зависимости от взаимного расположения (выше/ниже) МА и ММА , а закрываются при обратном их пересечении, либо по ТП = 100 пп. В данном случае, убыточные сделки не достигли зашитного СЛ = 1000 пп., а закрывались по сигналу индикатора ММА, как видим по результатам тестера.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Конечно, не жалко. Виталий, если помните, я давно утверждаю, что, наряду с текушей (извините, почему-то буква ш не нажимается) рыночной ценой сушествует и виртуальная рыночная цена. Приведенный пример является результатом взаимодействия этих цен, а именно, позиции открываются и закрываются при пересечении МА (150) и ММА (150), где ММА - средняя виртуальная цена. Сделки открываются в зависимости от взаимного расположения (выше/ниже) МА и ММА , а закрываются при обратном их пересечении, либо по ТП = 100 пп. В данном случае, убыточные сделки не достигли зашитного СЛ = 1000 пп., а закрывались по сигналу индикатора ММА, как видим по результатам тестера.
Понял, спасибо! Почитаю более углублённо об ММА
 
Мартин нецелесообразен. Если МО хотя бы 60%, постоянный лот работает успешно. Мартышка же дает копейки при постоянном риске слива.
 

Nikolay Gaylis:
Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))

Nenado Pechalitsa:
Мартин нецелесообразен. Если МО хотя бы 60%, постоянный лот работает успешно. Мартышка же дает копейки при постоянном риске слива.



Согласен. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.) Дайте мне стабильно 60% прибыльных сделок и я выкину свой мартин.
 
khorosh:

Согласен. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.) Дайте мне стабильно 60% прибыльных сделок и я выкину свой мартин.

Важнее значение профит фактора, нежели кол-ва прибыльных и убыточных. Скажем, в моей системе, ПФ колеблется от 3 до 5. То есть, грубо говоря, профита в 3-5 раз больше, чем убытков, при постоянном лоте.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:


Убила эта цифра меня 
Максимальное количество непрерывных проигрышей 135


При тестировании на контрольных точках да ещё с тралом-бывают циферки и  по-лучше)
 
Nikolay Gaylis:

Убила эта цифра меня 

При тестировании на контрольных точках да ещё с тралом-бывают циферки и  по-лучше)
Это всего 1,76 %-тов от депозита или 0,57% от чистой прибыли или 2,6 %-тов от максимальной просадки, менее 20 %-тов от непрерывного выигрыша или 40 %-тов от абсолютной просадки. У Вас получается лучше за 2 с лишним года тестирования ТС ?
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Это всего 1,76 %-тов от депозита или 0,57% от чистой прибыли или 2,6 %-тов от максимальной просадки, менее 20 %-тов от непрерывного выигрыша или 40 %-тов от абсолютной просадки. У Вас получается лучше за 2 с лишним года тестирования ТС ?

Средняя
убыточная сделка        -1.45*135=195.75(при минимальном лоте 0.01)если лот минимальный 0.1-то это 1950.Вопрос-какой должен быть минимальный депозит,чтобы не слиться?
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