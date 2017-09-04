Проклятый мартин - страница 30
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Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))
Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:
Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:
Юсуф, это не пример, это замануха. Расскажите пожалуйста хоть в двух словах что за принцип торговли: как открывает, как закрывает, индикаторный или нет. Ну если не жалко конечно)
Конечно, не жалко. Виталий, если помните, я давно утверждаю, что, наряду с текушей (извините, почему-то буква ш не нажимается) рыночной ценой сушествует и виртуальная рыночная цена. Приведенный пример является результатом взаимодействия этих цен, а именно, позиции открываются и закрываются при пересечении МА (150) и ММА (150), где ММА - средняя виртуальная цена. Сделки открываются в зависимости от взаимного расположения (выше/ниже) МА и ММА , а закрываются при обратном их пересечении, либо по ТП = 100 пп. В данном случае, убыточные сделки не достигли зашитного СЛ = 1000 пп., а закрывались по сигналу индикатора ММА, как видим по результатам тестера.
Nikolay Gaylis:
Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))
Nenado Pechalitsa:
Мартин нецелесообразен. Если МО хотя бы 60%, постоянный лот работает успешно. Мартышка же дает копейки при постоянном риске слива.
Согласен. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.) Дайте мне стабильно 60% прибыльных сделок и я выкину свой мартин.
Согласен. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.) Дайте мне стабильно 60% прибыльных сделок и я выкину свой мартин.
Важнее значение профит фактора, нежели кол-ва прибыльных и убыточных. Скажем, в моей системе, ПФ колеблется от 3 до 5. То есть, грубо говоря, профита в 3-5 раз больше, чем убытков, при постоянном лоте.
Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:
Убила эта цифра меня
При тестировании на контрольных точках да ещё с тралом-бывают циферки и по-лучше)
Убила эта цифра меня
При тестировании на контрольных точках да ещё с тралом-бывают циферки и по-лучше)
Это всего 1,76 %-тов от депозита или 0,57% от чистой прибыли или 2,6 %-тов от максимальной просадки, менее 20 %-тов от непрерывного выигрыша или 40 %-тов от абсолютной просадки. У Вас получается лучше за 2 с лишним года тестирования ТС ?
Средняя убыточная сделка -1.45*135=195.75(при минимальном лоте 0.01)если лот минимальный 0.1-то это 1950.Вопрос-какой должен быть минимальный депозит,чтобы не слиться?