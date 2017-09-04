Проклятый мартин - страница 6
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Пересечение:
Так?
Всегда нужно работать с зафиксированными данными, а не "плавающими". Ведь свечи бывают с длинными хвостами, и на не закрытой свечке машки могут пересекаться по несколько раз, зачем оно нужно.
Вот вот выложу новую версию "1.103":
Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!
Добавлено. Добавлено.
Процент (из входных параметров) нужно подбирать.
Добавлено. Добавлено. Добавлено.
А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :)
Вот вот выложу новую версию "1.103":
Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!
Добавлено. Добавлено.
Процент (из входных параметров) нужно подбирать.
Добавлено. Добавлено. Добавлено.
А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :)
Я удивлён в трёх вещах:
1. Естественно, в том, что на графике нет слива.
2. Кривая баланса совершенно не похожа на привычный илановский, которая имеет ещё и несколько видов. (неважно)
3. mql5???)))
Я, наверное, забыл попросить на МТ4))
Я удивлён в трёх вещах:
1. Естественно, в том, что на графике нет слива.
2. Кривая баланса совершенно не похожа на привычный илановский, которая имеет ещё и несколько видов. (неважно)
3. mql5???)))
Я, наверное, забыл попросить на МТ4))
Что значит "ищется самая убыточная позиция"? Усредняющая позиция открывается только тогда, когда мы уходим в минус. И порог, когда открывается усредняющая позиция, определяется либо числом, либо условием. Т.е., либо указываем расстояние в пунктах, через сколько открывать, либо описываем условия, при которых она откроется. У меня как раз условие: пока машка не пересечётся обратно. Дополнительное условие - числовое: минимальное расстояние от цены до минусовой позиции - 20 пунктов (примерно), чтобы при флете не понаоткрывалист 20 сделок от ветвления машек.
Поэтому я не понимаю, что значит искать самую убыточную и зачем вообще искать её.
С просадками же... ну, как Вам сказать, это же мартышка! Имея дело с ней, мы как бы заранее морально готовимся к сливу, ибо априори используем вес депозит для повышения вероятности выхода из глубокой просадки.
С другой стороны, сохранение капитала – всегда здравый подход. Надо подумать. Но, пока, оставить, как Вы и предложили, "CloseAllPositions"
Забудьте про старый терминал. Только MetaTrader 5.
Ну ладно, как скажете
Забудьте про старый терминал. Только MetaTrader 5.
Core 1 tester stopped because OnInit failed
Подскажите, где туплю?
Кстати, просто так, если скинуть в каталог данных из программы - та советника не видит. Только если скомпилировать эдиторе, тогда увидел
Вообще, рынок не рулетка и мартин вполне имеет право на существование. Приэтом мы получаем множество мелкоубыточных сделок, которые бы без мартина были бы прибыльны, и даже порой оч неплохо прибыльны. Однако компенсируем это множество мелкоубыточных одним хорошим движением рынка, да еще и м.б. в нехилой прибыли - за счет мартина. Но мартин в такой стратегии скорее как дополнение к трендовой. И не любой инструмент и ТФ под нее подходит. Да и при больших ТФ, где он наиболее эффективен, совокупность этих "мелких просадок" м.б оч нехилой.
Вот вот выложу новую версию "1.103":
Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!
Добавлено. Добавлено.
Процент (из входных параметров) нужно подбирать.
Добавлено. Добавлено. Добавлено.
А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :)
Скачал с огромным удовольствием.
Действительно что то очень новенькое, судя по балансу и Эквити.
Спасибо!