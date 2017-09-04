Проклятый мартин - страница 6

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Пересечение: 

 Так?

Да, всё верно. 

Всегда нужно работать с зафиксированными данными, а не "плавающими". Ведь свечи бывают с длинными хвостами, и на не закрытой свечке машки могут пересекаться по несколько раз, зачем оно нужно.
 

Вот вот выложу новую версию "1.103":

  • при пересечении ищется самая убыточная позиция и открывается усредняющая позиция (в туже сторону, что и убыточная) увеличенным объёмом
  • как боремся с просадками? Просто: задаём процент допустимой просадки и при достижении заданной просадки закрываем все позиции.

Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!

Without indicators v1.1 1.103 

 

Добавлено. Добавлено.

Процент (из входных параметров) нужно подбирать. 

Добавлено. Добавлено. Добавлено.

А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :) 

Файлы:
Without_indicators_v1.1.mq5  33 kb
 
Vladimir Karputov:

Вот вот выложу новую версию "1.103":

  • при пересечении ищется самая убыточная позиция и открывается усредняющая позиция (в туже сторону, что и убыточная) увеличенным объёмом
  • как боремся с просадками? Просто: задаём процент допустимой просадки и при достижении заданной просадки закрываем все позиции.

Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!

 

 

Добавлено. Добавлено.

Процент (из входных параметров) нужно подбирать. 

Добавлено. Добавлено. Добавлено.

А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :) 

Я удивлён в трёх вещах:
1. Естественно, в том, что на графике нет слива.
2. Кривая баланса совершенно не похожа на привычный илановский, которая имеет ещё и несколько видов. (неважно)
3. mql5???)))

Я, наверное, забыл попросить на МТ4)) 

 
Ivan Butko:

Я удивлён в трёх вещах:
1. Естественно, в том, что на графике нет слива.
2. Кривая баланса совершенно не похожа на привычный илановский, которая имеет ещё и несколько видов. (неважно)
3. mql5???)))

Я, наверное, забыл попросить на МТ4)) 

Забудьте про старый терминал. Только MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov:


  • при пересечении ищется самая убыточная позиция и открывается усредняющая позиция (в туже сторону, что и убыточная) увеличенным объёмом
  • как боремся с просадками? Просто: задаём процент допустимой просадки и при достижении заданной просадки закрываем все позиции.


Теперь я Вас не понимаю. 

Что значит "ищется самая убыточная позиция"? Усредняющая позиция открывается только тогда, когда мы уходим в минус. И порог, когда открывается усредняющая позиция, определяется либо числом, либо условием. Т.е., либо указываем расстояние в пунктах, через сколько открывать, либо  описываем условия, при которых она откроется. У меня как раз условие: пока машка не пересечётся обратно. Дополнительное условие - числовое: минимальное расстояние от цены до минусовой позиции - 20 пунктов (примерно), чтобы при флете не понаоткрывалист 20 сделок от ветвления машек.
Поэтому я не понимаю, что значит искать самую убыточную и зачем вообще искать её. 

С просадками же... ну, как Вам сказать, это же мартышка! Имея дело с ней, мы как бы заранее морально готовимся к сливу, ибо априори используем вес депозит для повышения вероятности выхода из глубокой просадки. 
С другой стороны, сохранение капитала – всегда здравый подход. Надо подумать. Но, пока, оставить, как Вы и предложили, "CloseAllPositions"
 
Vladimir Karputov:
Забудьте про старый терминал. Только MetaTrader 5.
Уууу.... я с ним и не работал ни разу.

Ну ладно, как скажете
 
Vladimir Karputov:
Забудьте про старый терминал. Только MetaTrader 5.
В журнале:
Core 1 tester stopped because OnInit failed

Подскажите, где туплю? 

Кстати, просто так, если скинуть в каталог данных из программы - та советника не видит. Только если скомпилировать эдиторе, тогда увидел
 
Вообще, рынок не рулетка и мартин вполне имеет право на существование. Приэтом мы получаем множество мелкоубыточных сделок, которые бы без мартина были бы прибыльны, и даже порой оч неплохо прибыльны. Однако компенсируем это множество мелкоубыточных одним хорошим движением рынка, да еще и м.б. в нехилой прибыли - за счет мартина. Но мартин в такой стратегии скорее как дополнение к трендовой. И не любой инструмент и ТФ под нее подходит. Да и при больших ТФ, где он наиболее эффективен, совокупность этих "мелких просадок" м.б оч нехилой.
 
Yuriy Asaulenko:
Вообще, рынок не рулетка и мартин вполне имеет право на существование. Приэтом мы получаем множество мелкоубыточных сделок, которые бы без мартина были бы прибыльны, и даже порой оч неплохо прибыльны. Однако компенсируем это множество мелкоубыточных одним хорошим движением рынка, да еще и м.б. в нехилой прибыли - за счет мартина. Но мартин в такой стратегии скорее как дополнение к трендовой. И не любой инструмент и ТФ под нее подходит. Да и при больших ТФ, где он наиболее эффективен, совокупность этих "мелких просадок" м.б оч нехилой.
Кстати, да. Ребята из академии мастерфорекс-в (а также их выходцы в разных уголках интернета) умело используют мартингейл, когда слишком рано входят, когда коррекция ещё не перешла в импульс и тренд не нарушился. А дальше, считай, двойной бонус
 
Vladimir Karputov:

Вот вот выложу новую версию "1.103":

  • при пересечении ищется самая убыточная позиция и открывается усредняющая позиция (в туже сторону, что и убыточная) увеличенным объёмом
  • как боремся с просадками? Просто: задаём процент допустимой просадки и при достижении заданной просадки закрываем все позиции.

Добавлено: но будьте осторожны с "CloseAllPositions" - алгоритм не оптимизирован!

 

 

Добавлено. Добавлено.

Процент (из входных параметров) нужно подбирать. 

Добавлено. Добавлено. Добавлено.

А вообще можно оптимизировать по всем входным параметром (окромя лотов) :) 

Скачал с огромным удовольствием.

Действительно что то очень новенькое, судя по балансу и Эквити.

Спасибо!

12345678910111213...37
Новый комментарий