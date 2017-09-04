Проклятый мартин - страница 34
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кстати про мартины, K->1+sqrt(1/2) (K стремиться сверху к указанному пределу) , обеспечивает оптимум прибыльность/время_до_разорения. K=1.73 подходит для большинства случаев
Блин, вы что-то явно интересное выразили, только слишком кратко. Я вообще не понял, к сожалению
К - коэфф. мартингейла, в данном случае выраженный к "умножению лота"(присутствует+1). При К=2 лот умножается вдвое в пожелании "отбить всё на 1 сделку", но при этом число возможных умножений мягко говоря невелико (депо очень даже конечно). При меньших коэфф. "шагов до смерти" больше (или можно брать больший лот), и мат.ожидание разорения больше, но и в просадке вы находитесь дольше. Когда K примерно как указано, большинство алг. с мартингейлом на борту набирают больший макс.баланс до момента неизбежного стоп-аута.
Некоторые скажут, что оптимизация может показать иное подходящее значение на N-ом периоде графика
Некоторые скажут, что оптимизация может показать иное подходящее значение на N-ом периоде графика
Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.
Тест с 15.08.2016. Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.
Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.
Тест с 15.08.2016. Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.
Почему я его до сих пор ещё не вижу в маркете?
Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.
Тест с 15.08.2016. Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.
без разницы. Если объём в рынке следует за реальной просадкой(включая и локи) - перед нам мартингал.
Почему я его до сих пор ещё не вижу в маркете?
без разницы. Если объём в рынке следует за реальной просадкой(включая и локи) - перед нам мартингал.
Зачем продавать граали?)))Да мартингейл. Но в варианте, когда используется сразу увеличенный лот, с помощью которого пытаются сразу погасить убыток есть недостаток, заключающийся в том, что этот ордер с увеличенным лотом может оказаться ошибочным, и придётся снова увеличивать лот и совокупный лот быстро достигает неприемлемых величин. А в моём варианте после двух ошибочных ордеров лишь образуется симметричный лок.
хорошо маскированный ЛаБушер ?
Зачем продавать граали?)))
Мм... может, сигнал?