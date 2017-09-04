Проклятый мартин - страница 14
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USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.
По евре льёт каждый год.
Сергей, реинвестирование и попарное (оба опционально) прикрутите?
USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.
Вы же понимаете, что просто удачно подобран момент начала теста?
Я пока вообще не воспринимаю результаты. Мне нужен сов с попарным, чтобы проверить, как будет выходить из затяжных просадок. ТЗ так никто не исполнил, буду ждать, может, кто-нибудь запилит до конца.
Иван, а на мой вопрос в личке
А вот что делать если после открытия мартин-ордера вдруг цена попрёт дальше против желаемого направления? Ты-же видел как пересечение МА бывает туда-сюда...
тоже вразумительного ответа нет.
Иван, а на мой вопрос в личке
тоже вразумительного ответа нет.
Посмотри на вторую картинку в сабже. Там обычный мартин стоял бы ковырял в носу на этом флете, а попарное закрыло серию без шума и пыли
Почему нет? Я же писал, что попарное разрулит.
Посмотри на вторую картинку в сабже. Там обычный мартин стоял бы ковырял в носу на этом флете, а попарное закрыло серию без шума и пыли
Смотрел я этот рисунок. Но там нет ответа на мой вопрос.
Ну хорошо, по-порядку:
Открылся Buy на рисунке 1, уходит в минус... открываем ему 4(1) и цена продолжает идти на йух... в результате в минусе сколько лотов? Что делаем???
Смотрел я этот рисунок. Но там нет ответа на мой вопрос.
Ну хорошо, по-порядку:
Открылся Buy на рисунке 1, уходит в минус... открываем ему 4(1) и цена продолжает идти на йух... в результате в минусе сколько лотов? Что делаем???
Ждём, надеемся и верим :-D) Либо закидываем сто тысяч долларов.
Мартин же. Я уже писал - мы сольёмся, но нужно отдалить этот процесс.
В процессе дум можно найти ещё много способов снизить риск, начиная от торговли на конкретной паре, сменой поочерёдно пар, заканчивая торговлей только в определённое время (например ночью)+ не входить на новостях (т.е., делать полуавтомат), + ещё чё-нидь. Это всё вторично.
Мне главное основу построить, чтобы ТЗ соответствовала, проверить вообще, как будет вести себя. А там можно пилить кто как хочет. Если желание не отпадёт.
Ах, это.
Ждём, надеемся и верим :-D) Либо закидываем сто тысяч долларов.
Мартин же. Я уже писал - мы сольёмся, но нужно отдалить этот процесс.
В процессе дум можно найти ещё много способов снизить риск, начиная от торговли на конкретной паре, сменой поочерёдно пар, заканчивая торговлей только в определённое время (например ночью)+ не входить на новостях (т.е., делать полуавтомат), + ещё чё-нидь. Это всё вторично.
Мне главное основу построить, чтобы ТЗ соответствовала, проверить вообще, как будет вести себя. А там можно пилить кто как хочет. Если желание не отпадёт.
Вот это вряд-ли кто сможет запрограммировать.
То-есть тебе нужен полу-брак.
Получается очень вероятно, что будет висеть 1 ордер стартовым лотом 2500 пунктов и 1 увеличенным лотом 1000 пунктов. А когда они перекроются??? Судя по графику, если за эти 260 пунктов не перекроются, то висеть должны и сегодня, при условии что не закроются по стопауту...