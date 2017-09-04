Проклятый мартин - страница 14

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А как прикрутить тп если например надо через каждые 3см по экрану?
 
На денди есть пистолет, стреляйте им по экрану прям в то место, где надо тп
 
Ivan Butko:

USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.

 

По евре льёт каждый год.

Сергей, реинвестирование и попарное (оба опционально) прикрутите?

попарное пока нет мысли как реализовать, да и смысла в этом не вижу. думаю эффекта в нем особого не будет. что касается динимического тп для меня удобно делать прогоны с ним на экслюзивных парах, при этом 
[Удален]  
Ivan Butko:

USDCAD с 2010 по сегодняшний день. Самое главное - со 100(!) долларов.

Вы же понимаете, что просто удачно подобран момент начала теста?
 
Alexey Kozitsyn:
Вы же понимаете, что просто удачно подобран момент начала теста?
Я пока вообще не воспринимаю результаты. Мне нужен сов с попарным, чтобы проверить, как будет выходить из затяжных просадок. ТЗ так никто не исполнил, буду ждать, может, кто-нибудь запилит до конца.
 
Ivan Butko:
Я пока вообще не воспринимаю результаты. Мне нужен сов с попарным, чтобы проверить, как будет выходить из затяжных просадок. ТЗ так никто не исполнил, буду ждать, может, кто-нибудь запилит до конца.

Иван, а на мой вопрос в личке

А вот что делать если после открытия мартин-ордера вдруг цена попрёт дальше против желаемого направления? Ты-же видел как пересечение МА бывает туда-сюда...

тоже вразумительного ответа нет.

 
Alexey Viktorov:

Иван, а на мой вопрос в личке

тоже вразумительного ответа нет.

Почему нет? Я же писал, что попарное разрулит.

Посмотри на вторую картинку в сабже. Там обычный мартин стоял бы ковырял в носу на этом флете, а попарное закрыло серию без шума и пыли
 
Ivan Butko:
Почему нет? Я же писал, что попарное разрулит.

Посмотри на вторую картинку в сабже. Там обычный мартин стоял бы ковырял в носу на этом флете, а попарное закрыло серию без шума и пыли

Смотрел я этот рисунок. Но там нет ответа на мой вопрос.

Ну хорошо, по-порядку:

Открылся Buy на рисунке 1, уходит в минус... открываем ему 4(1) и цена продолжает идти на йух... в результате в минусе сколько лотов? Что делаем???

 
Alexey Viktorov:

Смотрел я этот рисунок. Но там нет ответа на мой вопрос.

Ну хорошо, по-порядку:

Открылся Buy на рисунке 1, уходит в минус... открываем ему 4(1) и цена продолжает идти на йух... в результате в минусе сколько лотов? Что делаем???

Ах, это.

Ждём, надеемся и верим :-D) Либо закидываем сто тысяч долларов.

Мартин же. Я уже писал - мы сольёмся, но нужно отдалить этот процесс.

В процессе дум можно найти ещё много способов снизить риск, начиная от торговли на конкретной паре, сменой поочерёдно пар, заканчивая торговлей только в определённое время (например ночью)+ не входить на новостях (т.е., делать полуавтомат), + ещё чё-нидь. Это всё вторично.

Мне главное основу построить, чтобы ТЗ соответствовала, проверить вообще, как будет вести себя. А там можно пилить кто как хочет. Если желание не отпадёт.
 
Ivan Butko:
Ах, это.

Ждём, надеемся и верим :-D) Либо закидываем сто тысяч долларов.

Мартин же. Я уже писал - мы сольёмся, но нужно отдалить этот процесс.

В процессе дум можно найти ещё много способов снизить риск, начиная от торговли на конкретной паре, сменой поочерёдно пар, заканчивая торговлей только в определённое время (например ночью)+ не входить на новостях (т.е., делать полуавтомат), + ещё чё-нидь. Это всё вторично.

Мне главное основу построить, чтобы ТЗ соответствовала, проверить вообще, как будет вести себя. А там можно пилить кто как хочет. Если желание не отпадёт.

Вот это вряд-ли кто сможет запрограммировать.

То-есть тебе нужен полу-брак.


Получается очень вероятно, что будет висеть 1 ордер стартовым лотом 2500 пунктов и 1 увеличенным лотом 1000 пунктов. А когда они перекроются??? Судя по графику, если за эти 260 пунктов не перекроются, то висеть должны и сегодня, при условии что не закроются по стопауту...

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