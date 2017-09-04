Проклятый мартин - страница 29

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Sergey Gritsay:

Пока ни чего определенного сказать не могу. времени катастрофически не хватает.

да ничего страшного. это так, грубый набросок стратегии и его надо обсуждать и доводить до ума. если будет желание просто гляньте и оцените работоспособность этой идеи. 
 
Vitaly Muzichenko:
Ему нужен или флет, или тренд, он сам переключиться, а в сентябре было резкое падение, а потом какое-то своеобразное флетовое падение, чуток не хватило к профиту и пошёл разворот с набором лотов и снова флет, он не знал что делать, переворачивался бедняга в разные стороны, а движения небыло, в общем такая своеобразная пила.

Сделал сегодня тоже  симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.

 

ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования  01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.

 
khorosh:

Сделал сегодня тоже  симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.

 

ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования  01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.

Красивый график, и большая прибыль за этот период. Я рад за Вас, но всё-же, период теста мелковат чтоб делать выводы, да и пара в этот период в тренде. Попробуйте с начала 2014г, если так и будет, тогда можно ним торговать
 
Vitaly Muzichenko:
Красивый график, и большая прибыль за этот период. Я рад за Вас, но всё-же, период теста мелковат чтоб делать выводы, да и пара в этот период в тренде. Попробуйте с начала 2014г, если так и будет, тогда можно ним торговать
Мой брокер больше котировок не даёт. Это максимум что есть. А на чужих котировках думаю смысла нет тестировать. Максимальный лот небольшой, так что если застрянет(думаю, что это будет случаться не часто), буду вручную выруливать.
 
khorosh:
Мой брокер больше котировок не даёт. Это максимум что есть. А на чужих котировках думаю смысла нет тестировать. Максимальный лот небольшой, так что если застрянет(думаю, что это будет случаться не часто), буду вручную выруливать.
Чужие котировки не сильно различаются, да и хороший стресс-тест на котировках от другого ДЦ, если пройдёт, значит не подгонка под историю, и в дальнейшем больше шанса на успех.
 
Vitaly Muzichenko:
Чужие котировки не сильно различаются, да и хороший стресс-тест на котировках от другого ДЦ, если пройдёт, значит не подгонка под историю, и в дальнейшем больше шанса на успех.

Лень этим заниматься. Поставлю на центовый счёт там и всё выяснится.
 
khorosh:

Сделал сегодня тоже  симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.

 

ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования  01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.

Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4

а это как ? 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ... что значит 4 открытых позиции

 
Younga:

Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4

а это как ? 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ... что значит 4 открытых позиции

В рынке одновременно может находиться 4 позиции. Что касается вашего варианта наращивания лота, то вы должны понимать, такой варинт не может быть, так как максимальный лот 0.12. При усреднении лот не наращивается, лот увеличивается только при развороте.
 
khorosh:

Сделал сегодня тоже  симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.

 

ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования  01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.

Воу!
Неплохо.
[Удален]  
Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))
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