Проклятый мартин - страница 29
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Пока ни чего определенного сказать не могу. времени катастрофически не хватает.
да ничего страшного. это так, грубый набросок стратегии и его надо обсуждать и доводить до ума. если будет желание просто гляньте и оцените работоспособность этой идеи.
Ему нужен или флет, или тренд, он сам переключиться, а в сентябре было резкое падение, а потом какое-то своеобразное флетовое падение, чуток не хватило к профиту и пошёл разворот с набором лотов и снова флет, он не знал что делать, переворачивался бедняга в разные стороны, а движения небыло, в общем такая своеобразная пила.
Сделал сегодня тоже симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.
ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования 01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.
Сделал сегодня тоже симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.
ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования 01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.
Красивый график, и большая прибыль за этот период. Я рад за Вас, но всё-же, период теста мелковат чтоб делать выводы, да и пара в этот период в тренде. Попробуйте с начала 2014г, если так и будет, тогда можно ним торговать
Мой брокер больше котировок не даёт. Это максимум что есть. А на чужих котировках думаю смысла нет тестировать. Максимальный лот небольшой, так что если застрянет(думаю, что это будет случаться не часто), буду вручную выруливать.
Чужие котировки не сильно различаются, да и хороший стресс-тест на котировках от другого ДЦ, если пройдёт, значит не подгонка под историю, и в дальнейшем больше шанса на успех.
Лень этим заниматься. Поставлю на центовый счёт там и всё выяснится.
Сделал сегодня тоже симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.
ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования 01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.
Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4
а это как ? 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ... что значит 4 открытых позиции
Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4
а это как ? 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ... что значит 4 открытых позиции
Сделал сегодня тоже симбиоз усредняющего и разворотного мартина. Максимальный лот при тестировании получился 0.12. Максимальное количество открытых позиций - 4. Период оптимизации - правые 2/3 графика.
ТФ М5. Символ GBPUSD. Период тестирования 01.06.2016 - 17.03.2017. Резкий скачок в середине графика - это когда вышла новость о брексите.
Неплохо.