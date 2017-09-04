Проклятый мартин - страница 18
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добавил работу по селл ордерам.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.
Результаты в тесте за год не скините сюда? По дефолту, без оптимизации, по ценам открытия. Минутное дело.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.
А какая внешняя переменная отвечает за попарное закрытие? Что-то не вижу.
прогон EURUSD H1 с 2015 года попарное закрытие
прогон EURUSD H1 с 2015 года обычное закрытие всей серии
прогон EURUSD H1 с 2015 года обычное закрытие всей серии
прогон с попарным закрытием
Результаты в тесте за год не скините сюда? По дефолту, без оптимизации, по ценам открытия. Минутное дело.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.