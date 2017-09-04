Проклятый мартин - страница 18

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Sergey Gritsay:
добавил работу по селл ордерам.
Результаты в тесте за год не скините сюда? По дефолту, без оптимизации, по ценам открытия. Минутное дело.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.
 
Ivan Butko:
Результаты в тесте за год не скините сюда? По дефолту, без оптимизации, по ценам открытия. Минутное дело.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.
исправлены ошибки в предыдущей версии, а также вынес во входные параметры переключение на попарное закрытие и на обычное закрытие всей серии.
Файлы:
Martin_new_v3.mq4  47 kb
 
сделал еще одну правку при работе  в режиме закрытия всей серии сразу.
Файлы:
Martin_new_v3.mq4  47 kb
 
khorosh:
А какая внешняя переменная отвечает за попарное закрытие? Что-то не вижу.
input TYPE_ON_OF Two_close=OFF; // Попарное закрытие (Off/On)
 

прогон EURUSD H1 с 2015 года попарное закрытие

 

 

прогон EURUSD H1 с 2015 года обычное закрытие всей серии

 

 
Sergey Gritsay:

прогон EURUSD H1 с 2015 года обычное закрытие всей серии

 

Как и предполагалось, разницы нет, разница будет только в одном случае - правильные входы
 
версия с реинвестированием
Файлы:
Martin_new_v3.mq4  50 kb
 

прогон с попарным закрытием

 

 
Ivan Butko:
Результаты в тесте за год не скините сюда? По дефолту, без оптимизации, по ценам открытия. Минутное дело.
Просто дома не скоро буду, любопытно увидеть.
У вас же в сигнале написано что вы торгуете без усреднений, без мартингейла. Зачем вам робот с мартином?
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